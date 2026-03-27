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Estas son las industrias más afectadas por la extorsión del narco en México, según experto

En entrevista con Infobae México, el doctor Víctor Sánchez, especialista en seguridad pública, analizó cómo la inseguridad impacta a empresas y trabajadores en el país

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Las organizaciones criminales buscarían golpear estas industrias por la cantidad de dinero que generan. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México
Las organizaciones criminales buscarían golpear estas industrias por la cantidad de dinero que generan. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Las recientes desapariciones de trabajadores en distintos estados de México ha evidenciado la vulnerabilidad de sectores productivos clave frente a la delincuencia organizada.

El secuestro y localización sin vida 7 mineros de la empresa Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa; el plagio de electricistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Matehuala, San Luis Potosí; y la reciente privación de la libertad de obreros en China, Nuevo León, muestran el alcance de este fenómeno en regiones estratégicas para la economía nacional.

Estos hechos revelarían la capacidad de los grupos criminales para operar en zonas con escasa presencia estatal y controlar actividades económicas relevantes mediante la extorsión y, en algunos casos, reclutar de forma forzosa a la base trabajadora del país para pelear sus guerras.

Para entender la dimensión del problema, Infobae México entrevistó al Doctor Víctor Sánchez, investigador y especialista en seguridad pública, quien identificó los sectores más expuestos y las prácticas empleadas por las organizaciones delictivas.

Agricultura, ganadería y minería: industrias más expuestas

Víctor Sánchez señaló que la agricultura, la ganadería y la minería son las industrias más afectadas por la extorsión del narcotráfico en México.

El por qué, según el experto, estaría relacionado con que estas actividades suelen realizarse en regiones rurales, con baja vigilancia institucional y limitada cobertura mediática, por lo que sería un factor a tomar en cuenta para los cárteles.

Además, señaló que este fenómeno en aumento podría estar relacionado con el continuo crecimiento de organizaciones criminales en el país, las cuales buscan llenar sus arcas mediante la extorsión, debido a que es uno de los criminales más rentables, el cual no requiere inversión.

Mineros; Sinaloa; Concordia
Hasta el momento los reportes extraoficiales señalan que 7 de los 10 mineros fueron localizados sin vida en la fosa de Concordia. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

En el caso de Concordia -el cual apunta como culpable al Cártel de Sinaloa- el secuestro de mineros expone cómo los trabajadores de empresas situadas en zonas remotas enfrentan riesgos derivados de la presión de grupos criminales.

Además, Sánchez recordó que la extorsión a mineros no es algo nuevo, sino que ha sido una constante desde los primeros años de la década de los 2 mil.

Transporte y distribución, otro objetivo recurrente

Además de las tres industrias antes mencionadas, el transporte de carga se ha convertido en otro de los principales objetivos de la delincuencia organizada.

Según el especialista, los transportistas son atacados principalmente por el valor y la facilidad de comercialización de la mercancía que trasladan.

“Lo mismo pueden asaltar un tráiler que lleva gasolina, televisores o equipos médicos. A los transportistas se les asalta realmente por la carga”, afirmó Sánchez.

Comerciantes en un mercado de Guanajuato enfrentando inseguridad y extorsiones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Comerciantes sufren extorsión en la mayoría del país por parte de organizaciones criminales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto también alcanza a trabajadores de empresas de alimentos, bebidas y productos básicos, quienes han sido víctimas de extorsión y amenazas. Los grupos criminales exigen pagos para permitir el paso seguro de mercancías, afectando tanto a grandes corporativos como a negocios locales en diferentes regiones del país.

Empresas y familias ante la extorsión: distintas prioridades

Frente a la amenaza de la extorsión, las respuestas de las empresas y las familias de los trabajadores suelen diferir. Según Sánchez, las compañías buscan mantener sus operaciones y negociar con los grupos criminales, mientras que las familias anteponen la seguridad y el rescate de sus integrantes.

El especialista explicó que la familia prioriza ante todo el bienestar y la seguridad de sus integrantes, mientras que la empresa, aunque muestra preocupación por sus empleados, también considera la continuidad de sus operaciones y su viabilidad a mediano y largo plazo.

Además, el doctor Sánchez recomendó fortalecer la coordinación entre cámaras empresariales y autoridades para mejorar los sistemas de alerta y el reporte de zonas de riesgo.

El análisis de Víctor Sánchez y los casos recientes muestran que la extorsión y los ataques a trabajadores forman parte de un fenómeno estructural que exige atención prioritaria.

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