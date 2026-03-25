Campaña veterinaria para este jueves 26 de marzo: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

La campaña también apunta a reducir el abandono animal, incentivar la adopción responsable y sensibilizar sobre las obligaciones legales y éticas de tener mascotas en casa - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Los Olivos anunció la llevará a cabo una campaña veterinaria gratuita para este jueves 26 de marzo, dirigida a perros y gatos de los hogares del distrito. La actividad tendrá lugar en el parque plaza Constitución de la urbanización Villa del Norte, y está pensada para ofrecer atención preventiva y orientación especializada a las familias que conviven con sus engreídos de cuatro patas.

Durante el evento, programado entre las 4:30 y las 6:00 de la tarde, los vecinos podrán acceder a una variedad de beneficios enfocados en el bienestar de sus mascotas. La iniciativa no solo contempla intervenciones de salud, sino que también integrará espacios de información y asesoría para reforzar la educación sobre tenencia responsable. El objetivo es promover prácticas que prevengan enfermedades, fortalezcan el vínculo humano-animal y contribuyan a la convivencia armónica en la comunidad.

La campaña comenzará a partir de las 4:30 p. m. - Créditos: Municipalidad de Los Olivos.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Registro gratuito: Permite a los propietarios inscribir formalmente a sus animales en el padrón municipal, lo que facilita su identificación y agiliza trámites en caso de pérdida o situaciones de emergencia.

Desparasitación interna: Consiste en la administración de productos para eliminar parásitos que afectan el aparato digestivo, protegiendo la salud de perros y gatos y disminuyendo la transmisión de enfermedades zoonóticas.

Desparasitación externa: Este procedimiento combate la presencia de pulgas, garrapatas y otros ectoparásitos, contribuyendo a la prevención de infecciones cutáneas y mejorando el bienestar general de las mascotas.

Charla de tenencia responsable: Veterinarios y especialistas brindarán orientación sobre el cuidado adecuado de los animales, abordando temas como nutrición, vacunación, control reproductivo y la importancia del respeto hacia los seres vivos.

Los especialistas brindarán atención personalizada y responderán dudas de los asistentes - Créditos: Freepik.

La municipalidad destacó la importancia de estas campañas para reducir la incidencia de abandono y promover la adopción consciente. Además, se busca sensibilizar a la población sobre las obligaciones legales y éticas que implica convivir con animales domésticos.

Durante la atención, los profesionales responderán inquietudes de los asistentes y entregarán recomendaciones personalizadas según las necesidades de cada mascota. En ese sentido, se recomienda a los vecinos a asistir con sus animales bajo medidas de seguridad, como correas o transportadoras, para mantener el orden y la seguridad durante la actividad.

¿Cuáles son los beneficios de la desparasitación de animales?

Prevención de enfermedades: Elimina parásitos internos y externos, como lombrices, pulgas y garrapatas, que pueden causar problemas de salud en las mascotas y en los seres humanos que conviven con ellas.

Mejora del estado general: Permite que perros y gatos aprovechen mejor los nutrientes de su alimento, evitando cuadros de anemia, debilidad, pérdida de peso y pelaje opaco.

Reducción de riesgos zoonóticos: Disminuye la probabilidad de transmisión de enfermedades de los animales a las personas, ya que algunos parásitos pueden afectar la salud humana.

Prevención de complicaciones digestivas: Ayuda a evitar diarreas, vómitos, dolor abdominal y obstrucciones intestinales provocadas por la presencia de parásitos en el tracto digestivo.

Control del ciclo reproductivo de los parásitos: Rompe el ciclo de vida de los parásitos, lo que reduce la contaminación ambiental y la reinfestación tanto en la mascota como en el entorno familiar.

Contribución al bienestar animal: Una mascota desparasitada tiene mayor vitalidad, mejor apetito y menor riesgo de desarrollar enfermedades secundarias, favoreciendo una vida más saludable y longeva.