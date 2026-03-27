Semana Santa 2026: tres recomendaciones clave para viajar con tu mascota y cuidar su bienestar

Viajar con mascotas en Semana Santa: claves para un traslado seguro. (Foto: Difusión)

La celebración de la Semana Santa 2026 en el Perú proyecta una alta movilización de viajeros a nivel nacional. Se estima que alrededor de 1.9 millones de personas se desplazarán durante los feriados del 2 y 3 de abril, impulsando el turismo interno. Según un estudio de IBOPE, el 25% de los peruanos planea viajar, de los cuales la mayoría optará por destinos dentro del país y con presupuestos ajustados.

En este contexto, se ha consolidado una tendencia creciente: incluir a las mascotas en los planes de viaje. Cada vez más familias deciden trasladarse con sus perros y gatos, especialmente en trayectos por carretera, motivadas por el vínculo emocional que mantienen con sus animales de compañía. Sin embargo, especialistas advierten que estos desplazamientos pueden implicar riesgos si no se toman las precauciones necesarias para garantizar su bienestar.

Especialistas recomiendan medidas para viajar con mascotas en feriados largos. (Foto: Difusión)

Riesgos durante el viaje y preparación previa

El cambio de rutina, los ruidos inusuales y los trayectos prolongados pueden generar estrés, ansiedad o problemas de salud en las mascotas. Por ello, uno de los principales cuidados es mantener su alimentación habitual durante el viaje. Expertos recomiendan transportar el alimento en envases herméticos y evitar ofrecer comida para humanos, como chocolate, uvas o alimentos grasos, que pueden resultar perjudiciales.

Asimismo, la preparación previa es fundamental para prevenir incidentes. Se recomienda que las mascotas cuenten con identificación visible, como un collar con placa actualizada o microchip, ante el riesgo de extravío en lugares desconocidos. También es importante garantizar un espacio seguro durante el traslado, mediante el uso de transportadores ventilados o arneses de seguridad.

Especialistas recomiendan medidas para viajar con mascotas en feriados largos. (Foto: Agencia Andina)

Tres recomendaciones clave para viajar con mascotas

Royal Canin destaca una serie de medidas esenciales para asegurar un viaje seguro durante la Semana Santa:

Mantener su alimentación y salud : conservar la dieta habitual evita trastornos digestivos. También se sugiere consultar previamente con un veterinario sobre el estado de salud del animal.

Preparar adecuadamente el traslado : utilizar transportadores seguros, llevar agua, habilitar espacios de descanso y asegurar que la mascota tenga identificación visible.

Controlar el estrés y la ansiedad: algunos animales pueden presentar miedo o náuseas, por lo que es recomendable evaluar, con orientación profesional, opciones para reducir estos efectos.

Mascotas en vacaciones: cómo evitar estrés y riesgos durante el traslado. (Foto: Difusión)

Importancia de mantener la rutina en el destino

Una vez en el lugar de destino, los especialistas recomiendan mantener, en la medida de lo posible, los horarios de alimentación, paseos y descanso de la mascota. Esta continuidad ayuda a reducir la ansiedad y facilita su adaptación a un entorno distinto.

“Creemos que la mejor forma de demostrar amor en estos feriados es cuidando la salud de nuestras mascotas. Esto implica mantener una alimentación balanceada, diseñada específicamente para sus necesidades de edad y tamaño, evitando las sobras o cambios bruscos en su dieta habitual que puedan empañar la celebración familiar”, indicó Carolina Figueroa, Scientific Communication & Affairs Manager Latam Seeds de Royal Canin.

Microchip se vuelve clave para que perros y gatos puedan volar de forma segura al exterior. (Foto composición)

En esa línea, en esa línea la especialista destaca que priorizar el bienestar animal es clave para que el viaje sea una experiencia positiva. Con una adecuada planificación y cuidados básicos, la Semana Santa puede convertirse en una oportunidad para fortalecer el vínculo entre las familias y sus mascotas en un entorno seguro.