Perú

Rafael López Aliaga anticipa que solo reconocerá una derrota si los resultados oficiales coinciden con su propio conteo

El líder de Renovación Popular anunció control electoral para el 12 de abril con centros de cómputo y personeros en todas las regiones, y advirtió que solo aceptará una derrota si coincide con su conteo

Guardar
Rafael López Aliaga afirmó que solo aceptará una derrota en las elecciones generales del 12 de abril si los resultados oficiales coinciden con el conteo realizado por su propio equipo de campaña
Rafael López Aliaga afirmó que solo aceptará una derrota en las elecciones generales del 12 de abril si los resultados oficiales coinciden con el conteo realizado por su propio equipo de campaña

El líder de Renovación Popular y uno de los principales favoritos en las encuestas, Rafael López Aliaga, advirtió este jueves que solo aceptará una derrota, tras las elecciones generales del próximo 12 de abril, si los resultados oficiales coinciden con el conteo realizado por su equipo.

“A diferencia de hace cuatro años, tenemos centro de cómputo en cada departamento, tenemos (...) 90 mil personeros a nivel nacional, estructura partidaria, bases, dirigencia, secretario general departamental en todo el Perú, lo cual nos da mucho poder para saber si nos hacen trafa o no”, declaró durante una conferencia de prensa en Tumbes.

El exalcalde de Lima relató que un exfuncionario de la ONPE en Tacna le comentó recientemente que Renovación Popular ganó en esa región en las elecciones de 2021, que dieron la victoria a Pedro Castillo, pero acusó irregularidades en el traslado de actas a Lima. “A la hora que va a Lima comienza la trafa o continúa la trafa”, afirmó.

Destacó que su sistema de control electoral ya resultó efectivo en las elecciones municipales, cuando obtuvo la alcaldía de Lima, cargo al que renunció para postularse a la Presidencia. “Sabíamos exactamente cuántos votos teníamos al cien por ciento. Así que mandamos un email a la ONPE y le dijimos: ‘Señores, aquí están todas las actas y hemos sacado cinco por ciento de distancia al segundo, a Urresti’”, dijo.

Rafael López Aliaga
El líder de Renovación Popular manifestó una “desconfianza absoluta” en las autoridades electorales, específicamente en Piero Corvetto, jefe de la ONPE, a quien acusó de formar parte de un “pacto mafioso electoral”

Advirtió que, si los resultados oficiales difieren de su propio conteo y cuenta con pruebas, podría denunciar un posible fraude. “Si se quiere violar la voluntad popular, pues hay mecanismos de defensa también, no se deje violar, pues”, expresó.

“Uno tiene que demostrar con la evidencia que uno tiene, que tiene la razón. Estamos en un tema técnico acá. Hay que hablar técnicamente. Uno tiene todo el derecho de presentar las actas que uno tiene al cien por ciento y decirle: ‘Oiga, mi cálculo es este y tengo la prueba’. No es un capricho. Entonces usted demuéstreme qué resultado me está dando’. ¿Se da cuenta? Va a ser muy distinto a lo que pasó el año 2021”, dijo.

El exburgomaestre señaló falta de confianza en las autoridades actuales y criticó a Piero Corvetto, jefe de la ONPE. “Partimos de una desconfianza absoluta y total, empezando por la cabeza. El señor Corvetto qué diablos hace ahí, (...) ha sido parte de un pacto mafioso electoral. ¿No tiene otra cosa más que hacer?”, declaró.

Sostuvo que ahora tendrán copias de todas las actas de mesa y que, si falta alguna, podrá solicitarla al Ejército, que actuará como garante y también contará con una copia. “Hay una ley al respecto, que le da una copia más a la Fuerza Armada”, agregó.

Rafael López Aliaga postula al Senado y a la Presidencia de la República. Foto: Facebook Rafael López Aliaga
El exalcalde de Lima aseguró que, si los resultados oficiales difieren de su conteo y cuenta con pruebas, denunciará un posible fraude y recurrirá a mecanismos legales de defensa

López Aliaga también se pronunció sobre las críticas de Fuerza Popular ante los S/17 millones que la ONPE exige para acceder al padrón de la segunda vuelta de 2021, tras una orden judicial vinculada a las denuncias de fraude de Keiko Fujimori, las cuales no prosperaron gracias a la postura de la comunidad internacional y los informes de la Unión Europea y la OEA.

“Yo puedo opinar libremente porque no he estado en la segunda vuelta, pero creo que a nosotros nos sacaron la primera, esa primera vuelta fue, fue ya planeada y cocinada desde antes”, opinó.

Solo días atrás, la jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú, Annalisa Corrado, reiteró que no hubo fraude en los comicios de hace cinco años.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaperu-politicaElecciones 2026Renovación Popular

Más Noticias

Precios de alimentos en Perú subirían tras encarecimiento del petróleo y la urea por conflicto en Medio Oriente

El alza de insumos agrícolas y combustibles, impulsada por tensiones externas, presionaría los costos de producción y podría trasladarse a diversos sectores clave de la economía peruana

Precios de alimentos en Perú subirían tras encarecimiento del petróleo y la urea por conflicto en Medio Oriente

Minsa crea grupo multisectorial para enfrentar problemas en abastecimiento de medicamentos contra el cáncer

Un nuevo equipo técnico fue formado para estudiar y proponer respuestas frente a los problemas de abastecimiento en centros de salud, priorizando soluciones que garanticen el acceso a tratamientos para enfermedades graves como el cáncer

Minsa crea grupo multisectorial para enfrentar problemas en abastecimiento de medicamentos contra el cáncer

'La Granja VIP' recibe fuertes críticas luego de confirmarse que Samahara Lobatón vio a sus hijos, pese al aislamiento del reality

La visita de los hijos de Samahara durante el reality desató críticas entre los participantes y el público, quienes señalaron un posible trato preferencial y piden mayor igualdad en el programa de convivencia

'La Granja VIP' recibe fuertes críticas luego de confirmarse que Samahara Lobatón vio a sus hijos, pese al aislamiento del reality

Alianza Lima festeja el pase a la final de Bolivia al repechaje del Mundial 2026 con un mensaje a Guillermo Viscarra: “Solo un paso más”

En La Victoria han seguido con mucho detenimiento el desenvolvimiento de ‘Billy’ en la semifinal de la repesca intercontinental. Con paradas de mérito, el portero fue uno de los puntuales altos

Alianza Lima festeja el pase a la final de Bolivia al repechaje del Mundial 2026 con un mensaje a Guillermo Viscarra: “Solo un paso más”

Alejandra Baigorria se siente traicionada por Onelia Molina tras filtrar conversación en ‘Magaly TV La Firme’: “Se lo dejo al de arriba”

Tras las declaraciones de Onelia sobre su desesperación por conocer la verdad de Said, Alejandra afirmó que algunas cosas son innecesarias y, tarde o temprano, todo saldrá a la luz.

Alejandra Baigorria se siente traicionada por Onelia Molina tras filtrar conversación en ‘Magaly TV La Firme’: “Se lo dejo al de arriba”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

No habrá flash electoral en Elecciones Perú 2026: así se podran ver los resultados oficiales según ONPE

No habrá flash electoral en Elecciones Perú 2026: así se podran ver los resultados oficiales según ONPE

Exministro César Sandoval intenta agredir a Fernando Olivera en restaurante de Trujillo: le grita “coquero” y “delincuente”

Mesías Guevara afirma que “los jóvenes de San Marcos” le enseñaron la jerga ‘papear’ usada contra Keiko Fujimori en debate

José Balcázar promete subir sueldo a policías al nivel del presidente o ministros: “Hay que corresponder ese esfuerzo”

Fiscalía desiste de pedir la suspensión de magistrados involucrados en presunta red de Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

'La Granja VIP' recibe fuertes críticas luego de confirmarse que Samahara Lobatón vio a sus hijos, pese al aislamiento del reality

'La Granja VIP' recibe fuertes críticas luego de confirmarse que Samahara Lobatón vio a sus hijos, pese al aislamiento del reality

Alejandra Baigorria se siente traicionada por Onelia Molina tras filtrar conversación en ‘Magaly TV La Firme’: “Se lo dejo al de arriba”

Miranda Capurro revela los motivos por los que renunció a Zaca TV: “Es un trabajo exigente”

Fiscalía inicia investigación contra Celine Aguirre por presunto delito de discriminación contra población afroperuana

‘Cri Cri’ rompe en llanto en ‘La Granja VIP’ y se confiesa acerca de Jefferson Farfán: “Sé que está sufriendo”

DEPORTES

Alianza Lima festeja el pase a la final de Bolivia al repechaje del Mundial 2026 con un mensaje a Guillermo Viscarra: “Solo un paso más”

Alianza Lima festeja el pase a la final de Bolivia al repechaje del Mundial 2026 con un mensaje a Guillermo Viscarra: “Solo un paso más”

Sport Huancayo recurre a Richard Pellejero para que asuma los mandos en Liga 1 2026

Partidos de hoy, jueves 26 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Chile vs Cabo Verde HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Chile vs Cabo Verde HOY: partido amistoso en Auckland por fecha FIFA 2026