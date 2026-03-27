Rafael López Aliaga anticipa que solo reconocerá una derrota si los resultados oficiales coinciden con su propio conteo

Rafael López Aliaga afirmó que solo aceptará una derrota en las elecciones generales del 12 de abril si los resultados oficiales coinciden con el conteo realizado por su propio equipo de campaña

El líder de Renovación Popular y uno de los principales favoritos en las encuestas, Rafael López Aliaga, advirtió este jueves que solo aceptará una derrota, tras las elecciones generales del próximo 12 de abril, si los resultados oficiales coinciden con el conteo realizado por su equipo.

“A diferencia de hace cuatro años, tenemos centro de cómputo en cada departamento, tenemos (...) 90 mil personeros a nivel nacional, estructura partidaria, bases, dirigencia, secretario general departamental en todo el Perú, lo cual nos da mucho poder para saber si nos hacen trafa o no”, declaró durante una conferencia de prensa en Tumbes.

El exalcalde de Lima relató que un exfuncionario de la ONPE en Tacna le comentó recientemente que Renovación Popular ganó en esa región en las elecciones de 2021, que dieron la victoria a Pedro Castillo, pero acusó irregularidades en el traslado de actas a Lima. “A la hora que va a Lima comienza la trafa o continúa la trafa”, afirmó.

Destacó que su sistema de control electoral ya resultó efectivo en las elecciones municipales, cuando obtuvo la alcaldía de Lima, cargo al que renunció para postularse a la Presidencia. “Sabíamos exactamente cuántos votos teníamos al cien por ciento. Así que mandamos un email a la ONPE y le dijimos: ‘Señores, aquí están todas las actas y hemos sacado cinco por ciento de distancia al segundo, a Urresti’”, dijo.

El líder de Renovación Popular manifestó una “desconfianza absoluta” en las autoridades electorales, específicamente en Piero Corvetto, jefe de la ONPE, a quien acusó de formar parte de un “pacto mafioso electoral”

Advirtió que, si los resultados oficiales difieren de su propio conteo y cuenta con pruebas, podría denunciar un posible fraude. “Si se quiere violar la voluntad popular, pues hay mecanismos de defensa también, no se deje violar, pues”, expresó.

“Uno tiene que demostrar con la evidencia que uno tiene, que tiene la razón. Estamos en un tema técnico acá. Hay que hablar técnicamente. Uno tiene todo el derecho de presentar las actas que uno tiene al cien por ciento y decirle: ‘Oiga, mi cálculo es este y tengo la prueba’. No es un capricho. Entonces usted demuéstreme qué resultado me está dando’. ¿Se da cuenta? Va a ser muy distinto a lo que pasó el año 2021”, dijo.

El exburgomaestre señaló falta de confianza en las autoridades actuales y criticó a Piero Corvetto, jefe de la ONPE. “Partimos de una desconfianza absoluta y total, empezando por la cabeza. El señor Corvetto qué diablos hace ahí, (...) ha sido parte de un pacto mafioso electoral. ¿No tiene otra cosa más que hacer?”, declaró.

Sostuvo que ahora tendrán copias de todas las actas de mesa y que, si falta alguna, podrá solicitarla al Ejército, que actuará como garante y también contará con una copia. “Hay una ley al respecto, que le da una copia más a la Fuerza Armada”, agregó.

El exalcalde de Lima aseguró que, si los resultados oficiales difieren de su conteo y cuenta con pruebas, denunciará un posible fraude y recurrirá a mecanismos legales de defensa

López Aliaga también se pronunció sobre las críticas de Fuerza Popular ante los S/17 millones que la ONPE exige para acceder al padrón de la segunda vuelta de 2021, tras una orden judicial vinculada a las denuncias de fraude de Keiko Fujimori, las cuales no prosperaron gracias a la postura de la comunidad internacional y los informes de la Unión Europea y la OEA.

“Yo puedo opinar libremente porque no he estado en la segunda vuelta, pero creo que a nosotros nos sacaron la primera, esa primera vuelta fue, fue ya planeada y cocinada desde antes”, opinó.

Solo días atrás, la jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú, Annalisa Corrado, reiteró que no hubo fraude en los comicios de hace cinco años.