Debate Presidencial 2026: estas fueron las preguntas ciudadanas y lo que respondieron los 11 candidatos en la primera fecha

Candidatos presidenciales respondieron a las preguntas de la ciudadanía. | JNE

El bloque de participación directa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se consolidó como uno de los momentos de mayor expectativa. Por primera vez en la campaña, los 11 aspirantes a la presidencia debieron abandonar sus discursos ensayados para responder, bajo la presión de un cronómetro de 90 segundos, a las demandas reales de ciudadanos de regiones como Huancayo, Piura, Áncash, Tumbes y diversos distritos de Lima.

Este segmento, diseñado para evaluar la capacidad de respuesta inmediata y el dominio técnico de los planes de gobierno, obligó a los candidatos a centrarse en crisis estructurales: desde la fuga de talentos y la desnutrición infantil, hasta la minería ilegal y el desabastecimiento de gas.

Preguntas y respuestas de los candidatos en el Debate Presidencial 2026

Primera pregunta: ¿Cómo retener talento en el servicio civil y desarrollar capacidades en el sector público y universidades para contar con trabajadores de primera calidad? (José Luis, Huancayo)

Alfonso López Chao, de Ahora Nación: “Nosotros hicimos un experimento en la Universidad Nacional de Ingeniería para promover los talentos; creamos en Puno la Escuela de Ingenieritos de Alto Rendimiento. Estamos proponiendo seleccionar a los mejores alumnos del último año de todas las carreras para generar allí una escuela de alto rendimiento. El tercio de esos alumnos deberán ser becados íntegramente al extranjero para maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo. Además, estamos proponiendo que los mejores alumnos se conviertan en voluntarios para enseñar en todas las universidades del país”.

En el marco del Debate Presidencial 2026, el candidato Alfonso López Chau de Ahora Nación responde a la pregunta de un ciudadano sobre cómo retener el talento en el servicio civil. Su propuesta se centra en la creación de escuelas de alto rendimiento y la concesión de becas integrales para que los mejores alumnos universitarios realicen maestrías y doctorados en el extranjero.

Segunda pregunta: Ante la reciente reducción de becas, como Beca 18, ¿qué políticas implementaría para garantizar que estudiantes de regiones y de menores recursos sigan teniendo acceso a una educación superior de calidad? (Gabriela, Villa María del Triunfo)

Rafael López Aliaga, de Renovación Popular: “Beca 18 es un gran programa y se ha ido restringiendo. En el ahorro de ochenta mil millones de soles por año que vamos a hacer, vamos a dedicar gran parte de ese dinero a la Beca 18. Es vital darle facilidades económicas, sobre todo al tercio superior. Tenemos que darle un crédito educativo blando a largo plazo para que ese talento realmente se quede en el Perú. Destinamos gran parte de ese ahorro a los fondos para crear empresas nuevas y darles aceleración”.

En el marco del Debate Presidencial 2026, el candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, responde a la pregunta de una joven ciudadana sobre el futuro de 'Beca 18' y el acceso a la educación superior de calidad para estudiantes de bajos recursos.

Tercera pregunta: Considerando que el desarrollo del gobierno electrónico es clave para reducir la corrupción, ¿qué medidas concretas propone para modernizar el sistema de contrataciones del Estado mediante tecnología digital? (Jorge, Piura)

Yonhy Lescano, de Cooperación Popular: “Hay que digitalizar el Estado de manera tal que los funcionarios no metan la mano a las obras, a las licitaciones, porque de ahí sale mucha corrupción. Todo tiene que estar en las redes sociales para que se pueda transparentar lo que el Estado está comprando y ofreciendo. Tenemos que comprar un satélite de telecomunicaciones para poder digitalizar todo lo que está en el Estado, no solamente para el servicio público, sino para la educación y la salud. Se tiene que introducir tecnología para ponerlo en conocimiento del pueblo peruano”.

Cuarta pregunta: En el país aún se mantienen altos índices de malnutrición infantil, anemia, obesidad y diabetes. ¿Qué acciones a corto plazo implementará para contrarrestar estos índices? (Enrique, Chorrillos)

César Acuña, de Alianza para el Progreso: “Lo fundamental para que no haya anemia es la alimentación. Por eso es que nosotros vamos a incentivar e invertir en la agricultura. Pero para que haya agricultura, tiene que haber agua. El ciclo es: si hay una buena agricultura, hay una buena alimentación, hay una buena salud y a lo último tenemos cero anemia. Tenemos que gobernar pensando en el futuro. La única forma es que los niños tengan una buena alimentación e invertir en darle agua a los agricultores”.

El candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, explica su estrategia para lograr 'anemia cero' en el Perú. Su propuesta se centra en fortalecer la agricultura mediante una fuerte inversión y la provisión de agua, creando un ciclo de buena alimentación y salud.

Quinta pregunta: Estos últimos años se redujo el presupuesto a universidades públicas y falta infraestructura. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para asegurar una educación superior de calidad? (Jefferson, Lurigancho-Chosica)

Álex Gonzales, del Partido Demócrata Verde: “Incrementaremos el presupuesto en materia de educación universitaria, pero también tenemos que enfrentar a los corruptos que han utilizado los fondos de las universidades públicas para financiar sus campañas políticas. El Congreso de la República se gasta mil quinientos millones de soles; los congresistas panzones comen con ochenta y nueve soles un menú y los estudiantes universitarios siete soles cincuenta. Vamos a darles calidad de instalaciones y tecnología de la modernidad”.

Durante el Debate Presidencial 2026, el candidato Alex Gonzales Castillo, del Partido Demócrata Verde, responde a la pregunta de un joven sobre la falta de presupuesto para las universidades públicas. Gonzales promete aumentar la inversión y enfoca su discurso en la lucha contra la corrupción en la política.

Sexta pregunta: Muchas entidades públicas aún dependen de procesos manuales, lo que genera trámites lentos y riesgos de corrupción. ¿Qué medidas concretas impulsará para modernizar estos procesos? (Miller, Huánuco)

Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente: “Nuestro país tiene una organización tan compleja que el gobierno central no se comunica con el regional y mucho menos con los locales; esa falta de conexión facilita espacios de corrupción. En mi gobierno vamos a cerrar la brecha digital e implementar procesos estandarizados que puedan contar con tecnología de blockchain e inteligencia artificial para reducir un aparato estatal que algunas veces es ocioso e inútil. Tecnología, transparencia e interconexión para que un corrupto no salga de un lugar e ingrese a otro”.

En el Debate Presidencial organizado por el JNE, la candidata Marisol Pérez Tello responde a la pregunta de un ciudadano sobre cómo modernizar los procesos del Estado. Pérez Tello detalla su plan basado en cerrar la brecha digital, usar tecnología como blockchain y lograr la interconexión entre todos los niveles de gobierno.

Séptima pregunta: El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. ¿Qué medidas concretas implementaría su gobierno para reducir sus impactos en agricultura, agua y desastres naturales? (Lourdes, Áncash)

José Williams, de Avanza País: “Necesitamos una tarea de los gobiernos subnacionales; eso significa también educación a la población. Tenemos que tomar las previsiones con tiempo, hacer las defensas ribereñas, cerrar los lugares por donde podrían colapsar los ríos y hacer reservas de agua en las partes altas. El tema de los desastres naturales es un asunto conjunto que tiene que ver con entrenamiento y cultura de la población para poder defenderse”.

El candidato José Williams detalla su plan para mitigar los efectos de los desastres naturales en Perú. Sus propuestas incluyen la construcción de defensas ribereñas, la creación de reservorios de agua y un fuerte enfoque en la educación y cultura de prevención, citando el caso de las inundaciones en Lambayeque.

Octava pregunta: Ante los problemas de abastecimiento y el aumento del precio del gas, ¿qué medidas implementaría para garantizar un suministro estable y evitar que esta situación se repita? (Deysi, San Juan de Lurigancho)

Fernando Olivera, del Frente a la Esperanza: “El gas de Camisea es de los peruanos y debe atender al uso doméstico y al proceso de industrialización. No es posible que se cometan este tipo de accidentes y que hasta hoy no nos den la causa; se está protegiendo a quien tiene una responsabilidad. Yo crearé la Empresa Nacional de Fertilizantes del Perú para que se produzca urea a partir de nuestro gas, la cual entregaremos a precio de costo a nuestro agro nacional”.

En el marco del Debate Presidencial del JNE, el candidato Luis Fernando Olivera Vega responde a la inquietud de una ciudadana sobre el precio y abastecimiento del gas. Olivera afirma que el gas de Camisea es de los peruanos y propone la creación de una empresa nacional de fertilizantes para impulsar el agro.

Novena pregunta: Contamos con más de 20 TLC, pero las PYME participan poco. ¿Cómo eliminará las trabas logísticas y de acceso al crédito para que puedan exportar? (Micaela, Chorrillos)

Carlos Álvarez, de País para Todos: “Yo creo en los TLC, en la economía de mercado y en una economía abierta al mundo, pero cuando no hay estabilidad política la economía se contrae. Tenemos que empoderar a nuestros empresarios y que la exportación de nuestra materia prima sea industrializada, no solamente extractiva. Dedicaremos mil quinientos millones de soles de impuestos de las universidades a Beca 18 para triplicar la beca a todos los jóvenes y ampliaremos el sistema comercial del agricultor”.

El candidato presidencial Carlos Álvarez expone sus principales propuestas económicas. Destaca la necesidad de una economía abierta, la industrialización para dar valor agregado a las materias primas, y planes sociales como triplicar la Beca 18 para los jóvenes.

Décima pregunta: ¿Está considerando un proceso de industrialización del Perú que permita generar productos con valor agregado? ¿Cómo piensa integrar a las regiones? (July, Villa El Salvador)

José Luna Gálvez, de Podemos Perú: “Primero tenemos que tirar la fibra hasta los distritos y mover la corriente a trifásica a nivel de costa, sierra y selva. Tenemos que hacer cosecha y siembra de agua, diez mil microrepresas para ampliar el área para industrializar. Podemos Perú dio las normas para crear las zonas económicas especiales, donde debe concentrarse la industrialización para que salga inmediatamente por el muelle de Chancay. Esas zonas son las que van a generar el crecimiento de más de siete por ciento”.

El candidato presidencial José Luna Gálvez explica su visión para industrializar el Perú, enfocándose en proyectos de infraestructura clave como la electrificación trifásica nacional, la siembra y cosecha de agua, y la creación de Zonas Económicas Especiales para potenciar el crecimiento económico y la exportación desde puertos como Chancay.

Undécima pregunta: ¿Cómo asegurará el fin de las prórrogas del REINFO para frenar la minería ilegal y fortalecerá la capacidad sancionadora de la OEFA? (Jorge Luis, Tumbes)

Wolfgang Grosso Costa, de Integridad Democrática: “La minería ilegal es una de las diez amenazas que tenemos; se han dado REINFOS tras REINFOS y en un gobierno de integridad democrática no hay más prórrogas. O se ponen a derecho o se ponen a derecho. No hay más. Tenemos que formalizar la minería informal y artesanal, pero la minería ilegal, responsable de los altos índices de inseguridad que afligen a nuestro país, no tiene cabida. Las vamos a eliminar, a combatir y a acabar”.

¿Cómo frenar la minería ilegal en el Perú? El candidato presidencial Wolfgang Grozo Costa presenta su plan en el debate del JNE. Anuncia el fin de las prórrogas y una lucha frontal contra lo que considera una de las principales amenazas para la seguridad del país.