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Papa León XIV se reunión con exorcistas en el Vaticano ante aumento de ocultismo y satanismo mundial

Durante la reunión, los especialistas entregaron un informe que alerta sobre una situación “dolorosa y extendida” de personas afectadas tras involucrarse en prácticas esotéricas

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Papa León XIV se reúne con exorcistas ante aumento de ocultismo y satanismo en el mundo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Vaticano)
Papa León XIV se reúne con exorcistas ante aumento de ocultismo y satanismo en el mundo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Vaticano)

El papa León XIV sostuvo una reunión con representantes de la Asociación Internacional de Exorcistas en el Vaticano, en medio de la creciente preocupación de la Iglesia católica por el incremento de prácticas como el ocultismo, el esoterismo y el satanismo en el mundo. El encuentro, realizado el pasado 13 de marzo y originalmente reservado, cobró relevancia tras la divulgación de detalles sobre los temas abordados.

Durante la reunión, los exorcistas expusieron al pontífice un panorama que consideran cada vez más frecuente en parroquias y comunidades religiosas. Según los informes presentados, el crecimiento de estas prácticas no solo refleja dinámicas culturales contemporáneas, sino que también genera inquietud entre fieles y sacerdotes, quienes reportan una mayor presencia de personas afectadas por estos fenómenos.

El Santo Padre reafirmó el compromiso de la Iglesia católica de combatir la trata de personas, durante su mensaje para la XII Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas 2026. /(Vatican News)
El Santo Padre reafirmó el compromiso de la Iglesia católica de combatir la trata de personas, durante su mensaje para la XII Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas 2026. /(Vatican News)

Aumento de prácticas ocultistas

Los representantes de la Asociación Internacional de Exorcistas entregaron un informe al papa en el que advierten sobre una “situación dolorosa y cada vez más extendida” de personas gravemente afectadas tras involucrarse en prácticas ocultistas. El documento señala que, en muchos casos, estas personas recurren a rituales o creencias que pueden agravar su sufrimiento, generando consecuencias espirituales y emocionales prolongadas.

El sacerdote Francesco Bamonte, vicepresidente de la asociación, destacó que el aumento de estas prácticas representa un fenómeno “preocupante”. Según Bamonte, ignorar estas situaciones deja a los fieles sin defensa frente a ataques espirituales graves, pudiendo conducirlos a buscar soluciones inapropiadas o peligrosas, que incluyen posesión, obsesión, infestación o vejación diabólica.

Vaticano evalúa medidas tras informe de exorcistas sobre aumento del ocultismo y satanismo. (Foto: Vatican Media)
Vaticano evalúa medidas tras informe de exorcistas sobre aumento del ocultismo y satanismo. (Foto: Vatican Media)

Fortalecer el ministerio del exorcismo

Como parte de las conclusiones del encuentro, los exorcistas solicitaron que cada diócesis del mundo cuente con uno o más sacerdotes capacitados en exorcismo. Esta medida busca garantizar que la Iglesia esté mejor preparada para atender a quienes enfrentan problemas vinculados al ocultismo, el esoterismo y el satanismo.

Además, se propuso reforzar la formación del clero mediante la inclusión de contenidos específicos sobre el ministerio del exorcismo en los seminarios y la educación de nuevos obispos mediante un breve curso de pastoral exorcística, enfocado en la “existencia real y la naturaleza del mundo demoníaco”. Como parte del encuentro, los exorcistas también entregaron al papa un ejemplar del libro “Guía para el Ministerio del Exorcismo”, destinado a orientar a sacerdotes, y una imagen de San Miguel Arcángel, símbolo de protección espiritual.

Papa León XIV analiza con exorcistas el impacto del esoterismo en fieles a nivel global. (Foto: Difusión)
Papa León XIV analiza con exorcistas el impacto del esoterismo en fieles a nivel global. (Foto: Difusión)

Contexto y debate en torno al tema

El exorcismo es reconocido por la Iglesia católica como una práctica formal bajo determinadas condiciones, pero genera debate en la actualidad. Especialistas en religión señalan que estos fenómenos conviven con distintas creencias, corrientes espirituales y enfoques científicos, en particular los relacionados con la salud mental, lo que amplifica las discusiones sobre cómo abordar estos casos de manera efectiva y segura.

La reunión evidencia la intención del papa León XIV y de la Iglesia de mantener una respuesta institucional organizada ante un fenómeno que consideran de creciente relevancia, combinando la tradición católica con medidas de formación y prevención ante las prácticas ocultistas y el satanismo que, según los exorcistas, afectan a miles de fieles en todo el mundo.

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