Cardenal Carlos Castillo rechaza que sacerdotes sugieran votar por postulantes a la presidencia: “No existe candidato de la Iglesia”

Cardenal Castillo rechaza que sacerdotes sugieran votar por candidatos a la presidencia: “No existe candidato de la Iglesia”

El cardenal Carlos Castillo rechazó de manera enfática que sacerdotes sugieran votar por candidatos a la presidencia y afirmó desde la Catedral de Lima que “no existe candidato de la Iglesia” de cara a las Elecciones 2026 a realizarse el próximo 12 de abril.

Castillo incluso llamó a los fieles católicos a destruir aquellas imágenes en las que aparezcan candidatos junto a miembros del clero, y subrayó que los sacerdotes no deben indicar por quién votar, según lo indicó en su homilía durante la misa dominical.

El pedido del cardenal Castillo se produce luego de que un candidato intentara tomarse una foto con él para aprovechar su imagen y obtener respaldo electoral, una práctica que busca “divinizar” o santificar al postulante ante la opinión pública.

“No existe candidato de la Iglesia. No es posible aceptar que ningún sacerdote en ninguna misa diga ‘voten por tal o cual’. Y si ven una foto, rómpanla, porque no es ese el sentido que originalmente existe cuando tenemos nosotros que ver por el futuro de este pobre país que se cae a pedazos”, afirmó el representante de la Iglesia.

Cardenal Castillo rechaza que sacerdotes sugieran votar por candidatos a la presidencia: “No existe candidato de la Iglesia”. (Foto: Andina)

La Iglesia católica en Perú no respalda a ningún postulante ni permite que sus representantes participen o influyan en la campaña política, indicó el cardenal Castillo. A menos de un mes de las elecciones generales, el líder religioso pidió a la comunidad católica rechazar cualquier intento de utilizar la fe con fines electorales y enfatizó la importancia de que clérigos y laicos se mantengan al margen del proceso político.

Cardenal Castillo: “Si son malos candidatos, no hay que elegirlos”

Incluso varios meses atrás, en septiembre del 2025, el cardenal Castillo insistió en la necesidad de que los peruanos elijan a sus autoridades considerando si son buenos candidatos y no necesariamente porque son católicos.

“Nuestra tarea será no irradiar la posición católica en la política. No podemos tener una preferencia nosotros a ningún candidato, por más que sea católico, apostólico y romano. Aquí lo que prima es la conciencia del bien que puede realmente realizar y la demostración de si esas personas son honestas para poderlo hacer”, declaró en la homilía celebrada en la catedral capitalina.

Fuente: TV Perú

Agregó que la función de la Iglesia consiste en señalar los valores y principios, dejando la decisión final a la conciencia y responsabilidad de cada individuo. “De ninguna manera hay un candidato preferido católico por la Iglesia. Ninguno. Todos, si son buenos, deben ser elegidos. Y si son malos, no hay que elegirlos, por más católicos que sean”, señaló.

Castillo insistió en que no se deben tomar decisiones apresuradas y recordó que la Iglesia no proporcionará nombres ni candidatos. “Rechacen eso de que por ser católico, entonces este debe ser. No. Si es buena persona, si es inteligente, si es que tiene un buen programa y si es que ha demostrado que así lo puede hacer, vale la pena, correcto. Fórmense la idea de ustedes. Su conciencia es la que vale. Y por eso somos un país libre”, añadió.

Finalmente, pidió respetar la fe como un asunto universal, no exclusivo de ningún sector político. “Les pido eso mucho porque ya se están sintiendo las cosas de que todos recurren a Dios. A Dios déjenlo tranquilo, que es de todos, no es de ninguno en particular. Y, por lo tanto, Dios no tiene partido. Dios tiene amor por toda la humanidad y el bien común, inclusive por los ricos”.