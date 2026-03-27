Perú

OEFA lanza oportunidad laboral en Lima y regiones con sueldos de hasta S/ 13.000: revisa las 18 vacantes y sus requisitos

Las postulaciones de esta convocatoria de trabajo 2026 estarán abiertas hasta el 10 de abril bajo modalidad CAS, con opciones para técnicos, bachilleres y profesionales en distintas especialidades

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El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) abrió una nueva convocatoria laboral este 2026 con 18 vacantes disponibles bajo modalidad CAS, dirigidas a profesionales técnicos, bachilleres y titulados universitarios. La oferta incluye puestos en Lima y regiones como Ica, Madre de Dios y San Martín, con remuneraciones que van desde los S/ 2,500 hasta S/ 13,000, dependiendo del perfil y nivel de responsabilidad.

Esta convocatoria representa una oportunidad clave para quienes buscan ingresar al sector público en áreas vinculadas al medio ambiente, derecho, ingeniería, administración y comunicaciones, entre otras. Además, destaca por incluir cargos altamente especializados, así como puestos administrativos y de apoyo, lo que amplía el abanico de postulantes.

¿Qué vacantes ofrece el OEFA en abril de 2026?

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El OEFA ha publicado una lista diversa de puestos laborales que abarcan distintos niveles académicos. A continuación, te presentamos las principales oportunidades organizadas según el perfil requerido:

🔹 Puestos para titulados universitarios

  • Especialista en Proyectos de Inversión Pública (CAS N° 039) Remuneración: S/ 10,000 – Lima
  • Especialista Económico (CAS N° 059) Remuneración: S/ 7,000 – Lima
  • Social Media Manager (CAS N° 060) Remuneración: S/ 8,000 – Lima
  • Coordinador/a de Evaluaciones Ambientales (CAS N° 061) Remuneración: S/ 11,500 – Lima
  • Especialista Ambiental (CAS N° 062, 069, 073) Remuneración: hasta S/ 10,000 – Madre de Dios, San Martín e Ica
  • Especialista Logístico/a (CAS N° 063) Remuneración: S/ 7,000 – Lima
  • Coordinador/a Legal (CAS N° 064) Remuneración: S/ 13,000 – Lima
  • Asesor/a Legal (CAS N° 066) Remuneración: S/ 12,000 – Lima
  • Especialista Legal I (CAS N° 071) Remuneración: S/ 10,000 – Lima
  • Especialista en Gestión de Información Espacial (CAS N° 068) Remuneración: S/ 8,000 – Lima

🔹 Puestos para bachilleres universitarios

  • Asistente de Gestión de Información Ambiental (CAS N° 045) Remuneración: S/ 5,000 – Lima
  • Asistente Administrativo (CAS N° 067) Remuneración: S/ 4,000 – Lima

🔹 Puestos para técnicos y estudiantes

  • Auxiliar Legal (CAS N° 065) Remuneración: S/ 2,500 – Lima
  • Auxiliar Administrativo (CAS N° 070) Remuneración: S/ 2,500 – Lima
  • Auxiliar de Información (CAS N° 072) Remuneración: S/ 4,000 – Lima
  • Asistente Administrativo/a (CAS N° 074) Remuneración: S/ 4,000 – Lima

Las carreras requeridas incluyen especialidades como Ingeniería Ambiental, Derecho, Economía, Administración, Biología, Comunicaciones, Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, entre muchas otras, lo que refleja la amplitud de perfiles que busca la entidad.

¿Cómo postular a la convocatoria del OEFA?

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Si estás interesado en participar en esta convocatoria del OEFA, debes tener en cuenta una serie de pasos clave para asegurar una postulación correcta:

  1. Revisa las bases de la convocatoria Cada puesto cuenta con requisitos específicos como experiencia laboral, colegiatura (en algunos casos) y habilidades técnicas. Es fundamental leer detenidamente las bases antes de postular.
  2. Verifica tu perfil Asegúrate de cumplir con el nivel académico solicitado (técnico, bachiller o titulado), así como con la carrera requerida y otros criterios exigidos.
  3. Prepara la documentación Deberás adjuntar formatos, anexos y documentos sustentatorios. Estos pueden incluir CV documentado, títulos, certificados y declaraciones juradas.
  4. Realiza tu inscripción dentro del plazo La convocatoria estará vigente hasta el 10 de abril de 2026, por lo que es clave no dejar el proceso para último momento.
  5. Sigue el proceso de evaluación Luego de postular, el OEFA realizará etapas de evaluación que pueden incluir revisión curricular, entrevistas y otros filtros.

Cabe recordar que todos los detalles oficiales, incluyendo enlaces de postulación y formatos, se encuentran disponibles en los canales institucionales del OEFA.

¿Qué es el OEFA y cuál es su rol en el Perú?

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es una entidad pública adscrita al Ministerio del Ambiente, creada en 2008. Su principal función es garantizar el cumplimiento de las normas ambientales en el país, supervisando a empresas y entidades públicas para prevenir impactos negativos en el entorno.

Entre sus funciones más importantes destacan la evaluación, supervisión, fiscalización y sanción ambiental, así como la emisión de normas y lineamientos para fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa).

Además, el OEFA tiene la facultad de imponer sanciones que pueden ir desde amonestaciones hasta multas millonarias, dependiendo de la gravedad de las infracciones. Estas acciones buscan asegurar que las actividades económicas se desarrollen respetando el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible del Perú.

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