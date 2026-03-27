Perú

La Hora del Planeta 2026 en Perú: actividades y agenda para este 28 de marzo en Lima y regiones

La jornada ambiental impulsada por la organización WWF incluirá ferias, pasacalles, bicicleteadas y apagones simbólicos desde las 8:00 p.m., con actividades gratuitas en distintos distritos y regiones del país

Guardar
La Hora del Planeta ha puesto el foco en retos críticos como el cambio climático. (Foto: Andina)
La Hora del Planeta ha puesto el foco en retos críticos como el cambio climático. (Foto: Andina)

Este sábado 28 de marzo, el Perú volverá a sumarse a la campaña global La Hora del Planeta 2026, una de las iniciativas ambientales más importantes del mundo. La jornada, impulsada por la organización WWF, invita a ciudadanos, instituciones y empresas a apagar las luces durante una hora desde las 8:00 p.m., como símbolo de compromiso frente al cambio climático. Sin embargo, la iniciativa impulsada por la organización WWF va mucho más allá de un gesto simbólico: busca transformar hábitos diarios bajo el lema “Una hora todos los días”.

En el contexto nacional, la campaña cobra especial relevancia ante el avance de la contaminación por plásticos, un problema que afecta directamente a los ecosistemas marinos, ríos, ciudades y también a la salud pública. En un país megadiverso como el Perú, donde conviven la costa, la sierra y la Amazonía, el impacto de los residuos plásticos se ha convertido en una de las principales amenazas ambientales. Por ello, esta edición apuesta por generar cambios sostenibles en la vida cotidiana de la ciudadanía y posicionar este problema en la agenda pública.

Actividades en Lima por La Hora del Planeta 2026: agenda completa y horarios

la hora del planeta 2021
Foto-de-Beelight---Instagram

En articulación con entidades públicas, empresas privadas, municipalidades y organizaciones civiles, se ha preparado una amplia programación gratuita en distintos distritos de Lima. Estas actividades buscan promover el consumo responsable, la educación ambiental y la participación ciudadana.

Estas son las principales actividades programadas:

  • Pasacalle de antorchas y marionetas recicladas📍 Cdra. 12 de Juan Olaechea Arnao, Cercado de Lima🕗 8:00 p.m. – 9:30 p.m.
  • Feria ambiental, talleres y paseo en tren ecológico📍 Boulevard José Gálvez, Carmen de la Legua Reynoso🕒 3:00 p.m. – 10:00 p.m.
  • Taller de dibujo y actividad Scout📍 Parque de las Leyendas🕓 4:00 p.m. – 9:00 p.m.
  • Campaña de apagado de luces📍 Complejo Deportivo Nicolini, Breña🕡 6:30 p.m. – 8:00 p.m.
  • Feria ambiental y show artístico📍 Chorrillos🕟 4:30 p.m. – 10:00 p.m.
  • Activación ambiental y ecotrueque📍 Parque Bicentenario, San Isidro🕥 10:30 a.m. – 4:30 p.m.
  • Bicicleteada por el planeta📍 Parque Olímpico, San Borja🕣 8:30 p.m. – 9:30 p.m.
  • Pasacalle y feria ambiental📍 Municipalidad de Carabayllo🕔 Desde las 5:00 p.m.
  • Activación ambiental📍 Monumento José Olaya, La Victoria🕕 6:00 p.m. – 8:00 p.m.
  • Pasacalle y concurso de pancartas📍 Plaza de Armas de San Juan de Miraflores🕕 6:00 p.m. – 9:00 p.m.
  • Pasacalle ambiental📍 Óvalo La Perla🕕 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
  • Charlas ambientales y encendido de velas📍 Palacio Municipal de La Perla🕖 7:00 p.m. – 9:00 p.m.
  • Feria, cuentacuentos y bailetón📍 Parque de la Felicidad, San Borja🕑 2:00 p.m. – 9:30 p.m.
  • Pasacalle ambiental y show artístico📍 Parque El Palmar, Surco🕢 7:30 p.m. – 9:30 p.m.
  • Ecotrueque y apagado simbólico📍 Parque Kennedy, Miraflores🕡 6:30 p.m. – 9:30 p.m.

Actividades en regiones: desde jornadas de limpieza hasta ferias ecológicas

La Hora Planeta se celebrará el sábado 26 de marzo desde las 8.30 p.m.
La Hora Planeta se celebrará el sábado 26 de marzo desde las 8.30 p.m.

La movilización ambiental también se extiende a diversas regiones del país, donde se desarrollarán actividades enfocadas en la educación ambiental, la gestión de residuos y la conservación de ecosistemas.

Loreto

  • Encendido de velas, oración ecológica y juegos grupales📍 Yurimaguas🕖 7:00 p.m. – 9:35 p.m.
  • Jornada de siembra de plantones📍 Iquitos🕖 7:00 a.m.
  • Presentaciones artísticas y encendido simbólico📍 Punchana🕖 7:00 p.m. – 10:00 p.m.

Ucayali

  • Limpieza del río Purús🕙 10:00 a.m.
  • Pasacalle, concursos ambientales y apagón📍 Yarinacocha🕕 6:00 p.m. – 9:30 p.m.

Madre de Dios

  • Limpieza urbana🕠 5:30 a.m.
  • Bicicleteada🕡 6:30 a.m.
  • Restauración simbólica🕖 7:00 a.m.
  • Ecoferia🕗 8:00 a.m.
  • Miniferia del Jaguar y la Castaña🕙 10:00 a.m.
  • Activación “Economía Circular”🕚 11:00 a.m.
  • Demococina Slow Food🕒 3:00 p.m.
  • Cuentacuentos y presentaciones culturales🕓 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
  • Cine al aire libre🕕 6:00 p.m.
  • Ceremonia central🕗 8:00 p.m.
  • Observatorio de estrellas🕗 8:00 p.m.

Arequipa

  • Feria ecológica📍 Parque Espíritu Santo, Alto Selva Alegre🕘 9:00 a.m. – 2:00 p.m.

La propuesta de este año refuerza la idea de que apagar las luces es solo el inicio. La iniciativa busca que la ciudadanía incorpore acciones concretas para reducir el uso de plásticos en su vida diaria, promoviendo cambios sostenibles que trasciendan la jornada del evento.

Temas Relacionados

Hora del planetamedio ambienteHora del planeta 2026WWFperu-noticias

Más Noticias

Incautan más de 400 celulares de alta gama ingresados de forma ilegal desde el extranjero

La modalidad utilizada fue la “paquetería fantasma” que consiste en fragmentar envíos y usar identidades ajenas para eludir controles y evadir impuestos

Incautan más de 400 celulares de alta gama ingresados de forma ilegal desde el extranjero

Manolo Rojas: colegas y amigos lo despiden con emotivos mensajes tras su fallecimiento

El fallecimiento del comediante generó una ola de mensajes de despedida en el mundo artístico y radial; figuras como Hernán Vidaurre, Ernesto Pimentel, Fernando Armas, Román ‘El Ronco’ Gámez, Melcochita, y más, expresaron su dolor y resaltaron el enorme legado que deja en el humor peruano

Manolo Rojas: colegas y amigos lo despiden con emotivos mensajes tras su fallecimiento

Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas: “Su hijo lo encontró en la puerta, ya en el suelo”

Su familiar asegura que estuvo bien durante todo el día e incluso acudió a trabajar con normalidad tras un presunto infarto

Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas: “Su hijo lo encontró en la puerta, ya en el suelo”

Manolo Rojas y su último programa en radio este 27 de marzo: la historia de las ánimas que compartió en ‘Los Chistosos’

El comediante participó con total normalidad en ‘Los Chistosos horas antes de su fallecimiento, acompañado por sus compañeros Daniel Marquina y Hernán Vidaurre

Manolo Rojas y su último programa en radio este 27 de marzo: la historia de las ánimas que compartió en ‘Los Chistosos’

¿Quién fue Manolo Rojas? El camino del comediante que conquistó al Perú con una historia de lucha y éxito

Fue impulsado en sus inicios por Román Gámez, quien le dio su primera oportunidad en televisión. Alcanzó la fama con programas como Los Chistosos y Risas y Salsa, consolidándose como imitador y comediante; en esta nota repasamos sus personajes más recordados y los espacios que marcaron su exitosa trayectoria

¿Quién fue Manolo Rojas? El camino del comediante que conquistó al Perú con una historia de lucha y éxito
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Perú y Chile endurecen control en frontera en medio de tensión por muros y zanjas

Tomás Gálvez admite que busca suprimir la autonomía de los fiscales: “Miren el caso de José Domingo Pérez”

Tomás Gálvez: “Se ha perseguido a personas vinculadas a partidos, eso nos confronta y eso tiene que terminar”

Tomás Gálvez exige en vivo a José María Balcázar otorgar presupuesto al Ministerio Público: “Sino iremos cerrando”

ENTRETENIMIENTO

Manolo Rojas: colegas y amigos lo despiden con emotivos mensajes tras su fallecimiento

Manolo Rojas: colegas y amigos lo despiden con emotivos mensajes tras su fallecimiento

Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas: “Su hijo lo encontró en la puerta, ya en el suelo”

Manolo Rojas y su último programa en radio este 27 de marzo: la historia de las ánimas que compartió en ‘Los Chistosos’

¿Quién fue Manolo Rojas? El camino del comediante que conquistó al Perú con una historia de lucha y éxito

Hernán Vidaurre y Ernesto Pimentel llegan a casa de Manolo Rojas tras su repentina muerte

DEPORTES

Perú vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Perú vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs Senegal HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs Senegal HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs Senegal HOY: partido amistoso en París por fecha FIFA 2026

Deportivo Municipal desciende a Copa Perú por deudas: ‘La Academia’ apeló la decisión de la Comisión Disciplinaria