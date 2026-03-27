La Hora del Planeta 2026 en Perú: actividades y agenda para este 28 de marzo en Lima y regiones

La Hora del Planeta ha puesto el foco en retos críticos como el cambio climático. (Foto: Andina)

Este sábado 28 de marzo, el Perú volverá a sumarse a la campaña global La Hora del Planeta 2026, una de las iniciativas ambientales más importantes del mundo. La jornada, impulsada por la organización WWF, invita a ciudadanos, instituciones y empresas a apagar las luces durante una hora desde las 8:00 p.m., como símbolo de compromiso frente al cambio climático. Sin embargo, la iniciativa impulsada por la organización WWF va mucho más allá de un gesto simbólico: busca transformar hábitos diarios bajo el lema “Una hora todos los días”.

En el contexto nacional, la campaña cobra especial relevancia ante el avance de la contaminación por plásticos, un problema que afecta directamente a los ecosistemas marinos, ríos, ciudades y también a la salud pública. En un país megadiverso como el Perú, donde conviven la costa, la sierra y la Amazonía, el impacto de los residuos plásticos se ha convertido en una de las principales amenazas ambientales. Por ello, esta edición apuesta por generar cambios sostenibles en la vida cotidiana de la ciudadanía y posicionar este problema en la agenda pública.

Actividades en Lima por La Hora del Planeta 2026: agenda completa y horarios

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En articulación con entidades públicas, empresas privadas, municipalidades y organizaciones civiles, se ha preparado una amplia programación gratuita en distintos distritos de Lima. Estas actividades buscan promover el consumo responsable, la educación ambiental y la participación ciudadana.

Estas son las principales actividades programadas:

Pasacalle de antorchas y marionetas recicladas 📍 Cdra. 12 de Juan Olaechea Arnao, Cercado de Lima🕗 8:00 p.m. – 9:30 p.m.

Feria ambiental, talleres y paseo en tren ecológico 📍 Boulevard José Gálvez, Carmen de la Legua Reynoso🕒 3:00 p.m. – 10:00 p.m.

Taller de dibujo y actividad Scout 📍 Parque de las Leyendas🕓 4:00 p.m. – 9:00 p.m.

Campaña de apagado de luces 📍 Complejo Deportivo Nicolini, Breña🕡 6:30 p.m. – 8:00 p.m.

Feria ambiental y show artístico 📍 Chorrillos🕟 4:30 p.m. – 10:00 p.m.

Activación ambiental y ecotrueque 📍 Parque Bicentenario, San Isidro🕥 10:30 a.m. – 4:30 p.m.

Bicicleteada por el planeta 📍 Parque Olímpico, San Borja🕣 8:30 p.m. – 9:30 p.m.

Pasacalle y feria ambiental 📍 Municipalidad de Carabayllo🕔 Desde las 5:00 p.m.

Activación ambiental 📍 Monumento José Olaya, La Victoria🕕 6:00 p.m. – 8:00 p.m.

Pasacalle y concurso de pancartas 📍 Plaza de Armas de San Juan de Miraflores🕕 6:00 p.m. – 9:00 p.m.

Pasacalle ambiental 📍 Óvalo La Perla🕕 6:00 p.m. – 7:00 p.m.

Charlas ambientales y encendido de velas 📍 Palacio Municipal de La Perla🕖 7:00 p.m. – 9:00 p.m.

Feria, cuentacuentos y bailetón 📍 Parque de la Felicidad, San Borja🕑 2:00 p.m. – 9:30 p.m.

Pasacalle ambiental y show artístico 📍 Parque El Palmar, Surco🕢 7:30 p.m. – 9:30 p.m.

Ecotrueque y apagado simbólico📍 Parque Kennedy, Miraflores🕡 6:30 p.m. – 9:30 p.m.

Actividades en regiones: desde jornadas de limpieza hasta ferias ecológicas

La Hora Planeta se celebrará el sábado 26 de marzo desde las 8.30 p.m.

La movilización ambiental también se extiende a diversas regiones del país, donde se desarrollarán actividades enfocadas en la educación ambiental, la gestión de residuos y la conservación de ecosistemas.

Loreto

Encendido de velas, oración ecológica y juegos grupales📍 Yurimaguas🕖 7:00 p.m. – 9:35 p.m.

Jornada de siembra de plantones📍 Iquitos🕖 7:00 a.m.

Presentaciones artísticas y encendido simbólico📍 Punchana🕖 7:00 p.m. – 10:00 p.m.

Ucayali

Limpieza del río Purús🕙 10:00 a.m.

Pasacalle, concursos ambientales y apagón📍 Yarinacocha🕕 6:00 p.m. – 9:30 p.m.

Madre de Dios

Limpieza urbana🕠 5:30 a.m.

Bicicleteada🕡 6:30 a.m.

Restauración simbólica🕖 7:00 a.m.

Ecoferia🕗 8:00 a.m.

Miniferia del Jaguar y la Castaña🕙 10:00 a.m.

Activación “Economía Circular”🕚 11:00 a.m.

Demococina Slow Food🕒 3:00 p.m.

Cuentacuentos y presentaciones culturales🕓 4:00 p.m. – 5:00 p.m.

Cine al aire libre🕕 6:00 p.m.

Ceremonia central🕗 8:00 p.m.

Observatorio de estrellas🕗 8:00 p.m.

Arequipa

Feria ecológica📍 Parque Espíritu Santo, Alto Selva Alegre🕘 9:00 a.m. – 2:00 p.m.

La propuesta de este año refuerza la idea de que apagar las luces es solo el inicio. La iniciativa busca que la ciudadanía incorpore acciones concretas para reducir el uso de plásticos en su vida diaria, promoviendo cambios sostenibles que trasciendan la jornada del evento.