Melissa Klug ingresa a La Granja VIP y se reencuentra con Diego Chávarri y Pamela López: ¿Qué dijeron?

Su llegada no pasó desapercibida y generó diversas reacciones entre los participantes. Panamericana TV/ La Granja Vip.

El ingreso de Melissa Klug a La Granja VIP no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del reality. Su llegada no solo marcó un nuevo giro en la competencia, sino que también reunió en un mismo espacio a figuras con antecedentes cargados de historia, tensiones y episodios sin resolver.

En medio de cámaras, estrategias y convivencia forzada, la empresaria vuelve a colocarse en el centro de la atención, esta vez compartiendo escenario con su hija Samahara Lobatón, su expareja Diego Chávarri y Pamela López, con quien protagonizó una polémica pública meses atrás.

La escena de su ingreso estuvo marcada por la emoción. Apenas cruzó la puerta del reality, la empresaria fue recibida por su hija, quien no ocultó su alegría. El reencuentro entre ambas se dio en medio de abrazos y sonrisas, reflejando un momento íntimo dentro de un entorno competitivo. Para muchos, este gesto evidenció que, más allá de la exposición mediática, existe un vínculo familiar sólido que ahora se trasladará a la dinámica del programa.

Melissa Klug sorprende al ingresar a reality junto a su hija y expareja. Captura: La Granja Vip.

La reacción de sus compañeros

Sin embargo, el contexto no es sencillo. La presencia de Diego Chávarri, con quien Klug mantuvo una relación en el pasado, añade una capa adicional de interés. Lejos de mostrarse incómodo, el exfutbolista adoptó una postura relajada frente a la situación. “Bien, hasta yo tranquilo, ¿no? Bien por Samahara, bien por las víboras, a ver si levantan un poco”, comentó, generando una inmediata reacción en el ambiente.

La respuesta de Melissa Klug no tardó en llegar y lo hizo con su característico tono irónico. “Ni víboras. Ven, acá somos unas fueritas”, dijo entre risas, marcando el inicio de una interacción que promete dar de qué hablar en los próximos episodios.

Melissa Klug sorprende al ingresar a reality junto a su hija y expareja. Captura: La Granja Vip.

¿Qué dijo Diego Chávarri?

Durante la dinámica del programa, la conductora Ethel Pozo consultó directamente a los participantes sobre la llegada de Klug, buscando conocer sus impresiones en tiempo real. Ante la pregunta sobre si le agradaba el ingreso de su expareja, Diego Chávarri respondió con aparente neutralidad. “Ah, yo creo que normal, cualquier persona que entre, o sea, no es mi programa, ¿no? Es bienvenida al reality”, expresó, dejando claro que, al menos en apariencia, no existe incomodidad.

Pero el intercambio no quedó ahí. Klug volvió a intervenir con un comentario que generó risas y tensión a la vez. “Creo que está pálido”, dijo, a lo que añadió con humor: “Le traigo una pujita de agua de azahar”. La escena evidenció que, aunque el pasado entre ambos podría ser tema sensible, también hay espacio para la ironía y el juego mediático.

Melissa Klug sorprende al ingresar a reality junto a su hija y expareja. Captura: La Granja Vip.

Pamela López dijo no conocer a Melissa Klug

Otro de los puntos más esperados de la noche fue la reacción de Pamela López, quien en meses anteriores había protagonizado un enfrentamiento público con Klug. La expectativa giraba en torno a cómo manejarían este reencuentro dentro del reality, especialmente considerando las declaraciones que ambas habían dado fuera de cámaras.

Al ser consultada por Ethel Pozo, López optó por una postura distante. “Este, yo no la conozco. Es la primera vez que, o creo que es la segunda vez que la veo”, afirmó, marcando un claro intento de desmarcarse de cualquier vínculo previo. Su respuesta continuó en la misma línea: “Me ha tomado, pues, una integrante más. Creo que hemos venido acá a sumar, cada quien tiene su estrategia, cada quien tiene su grupo, su afinidad. Y bueno, aquí estamos. Ahora somos quince granjeros”.

Melissa Klug sorprende al ingresar a reality junto a su hija y expareja. Captura: La Granja Vip.

Melissa Klug no descarta conversar con Pamela López

La conductora insistió en el tema, recordando que, pese a no haberse visto cara a cara, ambas habían tenido un fuerte cruce mediático. Ante la posibilidad de una conversación directa dentro del reality, López dejó abierta la puerta, aunque sin mostrar mayor interés. “Bueno, si se da, a buena hora, y si no, pues ya Dios se encargará”, respondió, manteniendo un tono sereno pero firme.

Finalmente, la misma pregunta fue dirigida a Melissa Klug, quien también optó por una respuesta cautelosa. “Seguramente, ¿no? La convivencia puede pasar muchas cosas. Uno nunca sabe”, señaló, dejando entrever que no descarta un eventual acercamiento, pero sin confirmar que este vaya a ocurrir.

Melissa Klug sorprende al ingresar a reality junto a su hija y expareja. Captura: La Granja Vip.