La reacción de Pamela López ante Melissa Klug en 'La Granja VIP' sorprende a todos: "Hablen de mujer a mujer"

Pamela López reacciona con cautela ante la llegada de Melissa Klug y deja abierta la posibilidad de un diálogo dentro del reality

El ingreso de Melissa Klug a ‘La Granja VIP’ no pasó desapercibido. La empresaria se sumó al reality para ocupar el lugar de Celine Aguirre, quien dejó el programa por motivos de salud. Su presencia reunió en un mismo espacio a figuras con historia y tensiones sin resolver, como Pamela López y su expareja Diego Chávarri, además de propiciar un emotivo reencuentro con su hija Samahara Lobatón.

La llegada de la ‘Blanca de Chucuito’ al reality sorprendió a todos y generó expectativas sobre un posible diálogo con la aún esposa de Christian Cueva, con quien mantuvo un cruce mediático por la relación amical que había entre Klug y Cueva. La empresaria marcó distancia, pero no descartó una conversación directa durante la convivencia.

Pamela López marca distancia: “No la conozco, es una integrante más”

La reacción de Pamela López ante la llegada de Melissa Klug fue cautelosa y directa. Consultada por Ethel Pozo sobre el ingreso de la popular ‘Blanca de Chucuito’, Pamela optó por restarle importancia al pasado mediático entre ambas: “Yo no la conozco. Es la primera vez que, o creo que es la segunda vez que la veo. Me ha tomado, pues, una integrante más. Creo que hemos venido acá a sumar, cada quien tiene su estrategia, cada quien tiene su grupo, su afinidad. Y bueno, aquí estamos. Ahora somos quince granjeros”.

Ethel Pozo insistió en que, aunque no se conocían personalmente, sí habían tenido un fuerte cruce público en meses anteriores. Sobre la posibilidad de un encuentro cara a cara, Pamela López mantuvo su postura abierta pero distante: “Bueno, si se da, a buena hora, y si no, pues ya Dios se encargará”.

Por su parte, Melissa Klug también se mostró diplomática y dejó abierta la opción de una conversación en el futuro: “Seguramente, en la convivencia pueden pasar muchas cosas. Uno nunca sabe”, comentó, subrayando que dentro del reality cualquier acercamiento es posible.

Su llegada no pasó desapercibida y generó diversas reacciones entre los participantes. Panamericana TV/ La Granja Vip.

La expectativa de una charla “de mujer a mujer” entre ambas persiste, especialmente después de los desencuentros mediáticos en los que López vinculó a Klug con Christian Cueva, situación que generó tensión pública meses atrás.

Melissa Klug revoluciona la dinámica y anticipan más ingresos polémicos

La incorporación de Melissa Klug no solo significó un reencuentro con figuras de su pasado personal, sino que también provocó un cambio en la dinámica del programa. Su llegada fue recibida con emoción por su hija Samahara Lobatón, en una escena que reflejó el lado más íntimo de la convivencia. “Me reinicia la vida y sigo compitiendo si mi madre cruza esa parte y me abraza”, había anticipado Samahara, dejando claro el impacto emocional del momento.

El reality, sin embargo, no quedó ahí. Durante una conversación, Samahara deslizó accidentalmente que Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, sería el próximo en ingresar a la casa, lo que generó sorpresa e incomodidad en la empresaria. Esta filtración, sumada a la presencia de Diego Chávarri, expareja de Klug, y la expectativa por el posible diálogo con Pamela López, promete nuevas tensiones y momentos virales en la competencia.

Samahara Lobatón mientras tiene una conversación con su madre Melissa Klug tiene descuido y confiesa que Jesús Barco entrará a La Granja VIP Perú

En paralelo, Pamela López atraviesa un momento personal complicado, marcado por dificultades económicas y el reto de permanecer en el reality para poder afrontar sus deudas. “Soy consciente de que no sé si voy a llegar a ganar el premio. Creo que no. Pero apunto a quedarme el mayor tiempo posible para poder ahorrar y pagar muchas cosas que yo debo”, confesó la influencer, mostrando la presión y vulnerabilidad que enfrenta dentro del programa.

La convivencia en ‘La Granja VIP’ se intensifica con la llegada de nuevos personajes y la mezcla de historias personales, rivalidades y alianzas. El esperado “cara a cara” entre Melissa Klug y Pamela López podría convertirse en uno de los momentos más comentados del reality y marcar un nuevo capítulo en la televisión peruana.