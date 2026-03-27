Corazón Serrano arrasa con su casting en vivo y anuncia nueva fecha tras conquistar a miles: largas colas y más de 250 mil vistas

El casting de Corazón Serrano convoca a miles de jóvenes en Lima y provincias, consolidando su impacto nacional en la música peruana.

El fenómeno de Corazón Serrano sigue imparable. El casting oficial para encontrar a la nueva voz femenina de la agrupación no solo ha movilizado a cientos de jóvenes en Lima, sino que también ha generado una ola de participación virtual que confirma el enorme arrastre de la banda en todo el país.

Las dos primeras jornadas, realizadas en el local Scencia de La Molina, reunieron desde temprano a más de mil chicas por fecha con el sueño de convertirse en la próxima integrante del grupo, mientras las transmisiones en vivo a través del canal oficial de YouTube superaron las 250 mil visualizaciones en menos de 48 horas.

La agrupación de cumbia desata furor con su convocatoria nacional, que ya suma miles de postulantes, largas filas y récords digitales. El proceso, que busca la próxima voz femenina del grupo, abrirá una tercera fecha ante la masiva demanda.

Un casting multitudinario y un jurado de alto nivel

La convocatoria de Corazón Serrano ha sido tan exitosa que el grupo se vio obligado a anunciar una tercera fecha para el proceso de selección, prevista para el 1 de abril. La decisión responde a la altísima demanda registrada, especialmente desde provincias, donde cientos de jóvenes han solicitado una oportunidad para audicionar. “Hemos abierto una tercera fecha para que más chicas tengan la oportunidad. Nos escribe mucha gente de provincia. Por eso decidimos ampliar la convocatoria”, explicó Leodan Guerrero, integrante del grupo y miembro del jurado.

El jurado, conformado por los hermanos Guerrero y el productor Sergio George, evalúa voz, presencia y actitud de las aspirantes.

El jurado, compuesto por los hermanos Guerrero —Edwin, Leodan y Lorenzo— y el reconocido productor internacional Sergio George, ha subrayado el nivel y el potencial de las participantes. “Es increíble el talento que estamos viendo. No se trata solo de lo que muestran hoy, sino de visualizar su potencial, porque muchas son talento en bruto. Evaluamos un conjunto de factores: la voz, la presencia escénica, la actitud… definitivamente hay muchísimo talento”, destacaron.

El proceso de selección consta de varias etapas: una primera fase a capela, una segunda con pista musical (donde las postulantes pueden elegir entre cumbia, balada, salsa o merengue) y una tercera donde las finalistas se presentan junto a la orquesta en vivo. Todo el proceso ha sido transmitido en vivo y comentado por miles de seguidores, lo que ha convertido el casting en uno de los eventos musicales digitales más vistos y comentados del año.

El compromiso con el talento joven

La transmisión en vivo, conducida por Jazmín Pinedo, ha alcanzado picos de más de 10 mil espectadores conectados simultáneamente, y la cifra de visualizaciones totales ya supera el cuarto de millón. El alcance digital confirma el lugar de Corazón Serrano como referente indiscutido de la cumbia nacional y como plataforma para nuevos talentos.

La agrupación también ha lanzado un video inspirador para motivar a jóvenes de todo el país a perseguir sus sueños musicales, recordando que “miles de sueños empiezan con un paso”.

Más de 250 mil vistas en YouTube posicionan a Corazón Serrano como referente digital de la cumbia y promotor de nuevos talentos. El casting en animado por Jazmín Pinedo.

“Muchas de las integrantes, como Tamara o Estrella, empezaron muy jóvenes, igual que nosotros. Por eso este casting es una gran oportunidad para que nuevas voces inicien su camino artístico con nosotros. Las vamos formando, crecen con la agrupación y hacen carrera”, destacó Leodan Guerrero, remarcando el compromiso del grupo con el desarrollo de nuevas artistas.

La convocatoria está abierta a jóvenes entre 16 y 28 años, quienes deben presentarse con DNI, una pista musical de máximo 1 minuto 30 segundos y completar el formulario de inscripción. El objetivo es encontrar una voz que no solo se sume a la potente propuesta musical de Corazón Serrano, sino que también conecte con el público y continúe llevando la cumbia peruana a nivel nacional e internacional.

Con miles de postulantes, largas colas en el local y cifras récord en redes sociales, el casting de Corazón Serrano se consolida como el evento musical más atractivo y comentado del momento. La próxima fecha, el 1 de abril, promete repetir la emoción y el éxito de las jornadas anteriores.