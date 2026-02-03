La batalla legal entre Paul Olórtiga y Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, por el acceso a los hijos de Edita

El caso de la fallecida cantante Edita Guerrero vuelve a la palestra. Su viudo, Paul Olórtiga, envió una carta notarial a Edwin Guerrero, fundador de Corazón Serrano, para que se retracte de las acusaciones que lo tildan de mal padre, amenazando con acciones legales. Video: América Hoy

La disputa por el acceso a los hijos de Edita Guerrero, ícono de la cumbia peruana, involucró en los últimos meses a Paul Olórtiga, viudo de la artista, y a los fundadores de Corazón Serrano y hermanos de Edita. La controversia, narrada en 'América Hoy’, se reactivó a raíz de declaraciones cruzadas, cartas notariales y un proceso judicial cuya siguiente fase fue fijada para mayo. Documentos intercambiados entre ambas partes revelaron cómo cada uno sostuvo una versión opuesta sobre el contacto familiar y los derechos a la memoria de la cantante.

La tensión emergió con fuerza en diciembre del 2025, cuando Edwin Guerrero aseguró en el programa La Linares que él y su hermana Yrma no podían ver a sus sobrinos debido a años de disputas. “A raíz de que hubo muchos problemas, muchas especulaciones, la verdad no nos permiten acercarnos. Es lo real”, afirmó Guerrero en entrevista con Verónica Linares. El músico aclaró que sigue pendiente de la vida de los niños e indicó: “Sabemos que Valentino, que es el mayor, es arquero, futbolista, dicen. Sabemos que es muy bueno”.

Paul Olórtiga rechaza las declaraciones de los hermanos Guerrero

Esta declaración detonó la reacción directa de Olórtiga, quien utilizó sus redes sociales para exigir una rectificación pública de los fundadores de la agrupación.

“Se está diciendo algo que no es cierto y está afectando mi nombre. Por respeto a mi familia jamás hablé nada de estos señores, pero hoy ha dicho el señor Edwin Guerrero que yo no permito ver a mis hijos. Lo tendrá que demostrar en el juzgado, ya que tengo mandato judicial y constatación policial que nunca han venido a ver a mis hijos por parte de usted”, manifestó Olórtiga en un comunicado.

Defendió que no existía obstáculo alguno para las visitas familiares y arremetió contra los Guerrero por supuestamente no acudir nunca a ver a los menores.

El conflicto volvió a escalar cuando Olórtiga emitió una carta notarial dirigida a los hermanos de Edita Guerrero, recurso legal presentado a inicios de enero de 2026. Allí, el viudo recalcó: “Tales expresiones constituyen afirmaciones falsas, carentes de sustento fáctico y legal, y generan ante la opinión pública la errónea idea de que yo, como padre, impido injustificadamente el vínculo de mis hijos con su familia materna, lo cual es absolutamente falso. Usted, señor, y sus hermanos tienen conocimiento que cuentan con un régimen de visitas para ejercer el acercamiento a sus sobrinos”, según se lee en el documento.

Olórtiga exigió una retractación en un plazo de 24 a 48 horas, advirtiendo que, en caso de no obtenerla, iniciaría acciones legales. “Afirmar que el padre no les permite verlos constituye una distorsión de la realidad con claro efecto de desacreditarme como padre, afectando mi honor, reputación y buen nombre ante la sociedad”, agregó en la misiva difundida por América Hoy.

Edwin Guerrero niega cualquier afirmación falsa o difamatoria

La respuesta de Edwin Guerrero llegó también en tono formal a través de una carta notarial difundida por el mismo medio. El líder de Corazón Serrano negó cualquier afirmación difamatoria: “Rechazo de manera expresa, categórica y formal haber realizado afirmaciones falsas, inexactas o difamatorias que afecten su honor, reputación o buen nombre”, escribió Guerrero. Sostuvo además: “Niego haberle atribuido públicamente conductas ilícitas, prohibiciones judiciales, mandatos expresos o restricciones legales relacionadas con el vínculo familiar de sus hijos, mis menores sobrinos”.

Guerrero añadió que su proceder siempre se guió por el interés superior de los menores y enfatizó en la reserva sobre los asuntos de índole privada. “He mantenido y mantendré reserva absoluta sobre asuntos de índole familiar, evitando su exposición pública innecesaria”, sostuvo el músico conforme consta en los documentos aportados a la producción de América Hoy por el propio Olórtiga.

Janet Barboza analiza la nueva etapa del conflicto entre los Guerrero y Paul Olórtiga. Con documentos en mano, se revelan las versiones contradictorias sobre el régimen de visitas de los hijos de Edita Guerrero y las acusaciones de difamación. Video: América Hoy

La exposición mediática también arrastró viejas discrepancias respecto a herencia y reconocimiento. Olórtiga puntualizó en una publicación: “Mis hijos se han alimentado, vestido y estudiado en los mejores colegios gracias a mi profesión, sabiendo todo el Perú que su madre fue fundadora, pero la pusieron como trabajadora para no darle lo que le corresponde a sus hijos”, informó.

En cuanto a la vía pública, Guerrero subrayó mediante un comunicado en sus redes sociales: “En ningún momento he afirmado ni afirmo la existencia de prohibición judicial, mandato expreso o restricción legal alguna que impida el contacto familiar, ni he tenido la intención de atribuir conductas que no se ajusten a la realidad”. Sostuvo que evitaría declaraciones futuras para proteger “el interés superior de los niños, la intimidad familiar y el buen nombre de los involucrados”. Indicó: “No realizaré más declaraciones públicas ni comentarios adicionales sobre este asunto”.

Ambas partes consideraron que la polémica debía resolverse estrictamente en los cauces legales o en el ámbito privado, según recoge la documentación aportada a 'América Hoy’. La próxima audiencia judicial fue anunciada para el mes de mayo, sin que hasta la fecha se registrara un acercamiento público o una reconciliación definitiva.