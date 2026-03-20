PNP detiene al presunto sicario del ataque mortal a combi de ‘Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores

Investigadores identifican al sospechoso luego del ataque mortal, rastreando su recorrido y vínculos con bandas delictivas, según fuentes policiales y testimonios recogidos tras la operación| Latina Noticias

La Policía Nacional del Perú detuvo a Junior Wilfredo Huamaní Tapia (28), presunto sicario señalado como responsable del ataque armado contra la combi de la empresa 'Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores, que dejó tres personas fallecidas. La captura se realizó tras un operativo de seguimiento de 10 horas que culminó en una vivienda ubicada en el mismo distrito, según informó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

El triple crimen ocurrió el último martes, cuando una unidad de la empresa fue atacada en el cruce de la avenida Miguel Iglesias con Avelino Cáceres. El conductor y dos pasajeras perdieron la vida tras recibir impactos de bala. Las cámaras de videovigilancia permitieron identificar a quien sería Huamaní Tapia desplazándose desde una vivienda situada en la calle Morocuchos, cerca del lugar del ataque. La policía estableció que el detenido habría salido del domicilio de la madre de su hijo, portando el arma empleada en el homicidio.

“Esta persona reúne todas las características físicas y ya ha estado siendo vigilada por espacio de unas 10 horas y se ha sometido a algunas pericias también”, señaló el comandante en horas de la madrugada a Latina Noticias.

Un operativo policial permitió localizar al hombre señalado por el asesinato de un conductor y dos pasajeras, apoyados en imágenes de seguridad y antecedentes de su entorno familiar| Foto: PNP/Latina Noticias

Durante el registro, se hallaron dos armas de fuego que, según el detenido, habrían sido empeñadas días antes del crimen, aunque se investiga su posible uso en el ataque.

Familiares de detenido son vinculados con bandas criminales

Las investigaciones policiales revelaron que Huamaní Tapia no tenía antecedentes penales, aunque presenta vínculos familiares con bandas criminales como 'Los Trujillanos’ y 'Los Compadres’, facciones desprendidas de la organización Los Pulpos en Trujillo. El seguimiento policial incluyó la revisión de imágenes de videovigilancia y la recolección de pruebas antropomórficas que permitieron identificarlo plenamente.

El triple asesinato ha generado conmoción en la zona de Lima y evidenció que la violencia contra el transporte público continúa aumentando.

Combi es atacada a balazos en SJM.

La PNP mantiene abierta la investigación para determinar si existen otros implicados y esclarecer el móvil exacto del atentado.

Cámaras de seguridad serán claves

El agresor, vestido con pantalón blanco y polera negra, cruzó la vía y disparó varias veces contra la cabina del conductor y los asientos delanteros, lo que provocó la muerte de dos pasajeros en el acto y dejó al chofer gravemente herido. Los pasajeros intentaron resguardarse durante el ataque. Tras los disparos, el atacante huyó corriendo.

A pesar del auxilio de los testigos, no fue posible atenderlos a tiempo. Tras el crimen, las unidades de ‘Los Rojitos’ suspendieron sus recorridos y estacionaron sus vehículos como señal de protesta, lo que alteró la rutina en la zona.

Ese mismo día se reportó otro ataque similar contra una combi en la avenida Callao, donde el conductor murió y el cobrador resultó herido.