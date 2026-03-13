Korina Rivadeneira comparte encuentro con su suegra mientras crecen especulaciones sobre su sparación con Mario Hart

El deportista aborda las versiones sobre su situación sentimental con la modelo venezolana, evita confirmaciones y asegura que cualquier información oficial será comunicada por ambos. Amor y Fuego/ Willax TV

La vida personal de Korina Rivadeneira y Mario Hart vuelve a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales y programas de espectáculos. En medio de las especulaciones sobre una posible crisis matrimonial, una reciente publicación de la actriz y modelo venezolana captó la atención de sus seguidores al mostrar un encuentro familiar que no pasó desapercibido.

Todo comenzó cuando Korina Rivadeneira compartió en sus historias de Instagram una imagen que mostraba un momento aparentemente cotidiano, pero que rápidamente generó comentarios entre quienes siguen de cerca la relación de la pareja. En la fotografía se podía ver a la modelo sonriendo junto a la madre de Mario Hart y sus dos hijos, en lo que parecía ser una reunión familiar marcada por un ambiente cercano y afectuoso.

La venezolana acompañó la imagen con un breve mensaje que resumía el momento compartido. “Reencuentros familiares”, escribió la también conductora al publicar la fotografía. La frase, simple pero significativa, fue interpretada por algunos usuarios como una señal de que mantiene una buena relación con la familia del piloto, incluso en medio de los comentarios que circulan sobre su matrimonio.

Korina Rivadeneira se muestra con su suegra en redes y aviva rumores sobre su relación con Mario Hart. Captura: @rivadeneirak.

La escena mostraba a Korina Rivadeneira relajada y sonriente junto a su suegra y sus pequeños, reflejando un momento familiar que parecía transcurrir con normalidad. Para muchos seguidores, la imagen evidenciaba que la cercanía entre la actriz y la madre de Mario continúa intacta, un detalle que llamó especialmente la atención considerando los rumores recientes sobre un posible distanciamiento entre la pareja.

Sin embargo, hubo un elemento que rápidamente se convirtió en el foco de las conversaciones en redes sociales. En la fotografía difundida por la modelo no apareció Hart, ausencia que para algunos usuarios resultó llamativa y que, inevitablemente, volvió a encender las especulaciones sobre el estado actual del matrimonio.

La falta del piloto en este encuentro familiar fue interpretada de distintas maneras por los seguidores de la pareja. Mientras algunos consideraron que se trataba simplemente de un momento casual en el que él no pudo estar presente, otros sugirieron que podría tratarse de una señal de que la relación atraviesa un momento complejo.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde los seguidores comenzaron a analizar cada detalle de la publicación. Para muchos, el hecho de que Korina Rivadeneira mantenga un vínculo cercano con su suegra podría indicar que la familia sigue unida, aunque también hubo quienes señalaron que la ausencia del piloto alimenta las dudas sobre la situación sentimental de la pareja.

¿Qué dijo Mario Hart de Korina Rivadeneira?

El contexto de esta publicación resulta especialmente relevante porque días antes Mario Hart ya había sido consultado por la prensa acerca de los comentarios que circulan sobre su matrimonio con la madre de sus hijos. Durante un encuentro con las cámaras del programa de espectáculos “Amor y Fuego”, el piloto fue abordado para responder directamente sobre las versiones de una posible crisis.

Lejos de confirmar o desmentir los rumores, el exintegrante de realities optó por mantener una postura reservada y defender el derecho a la privacidad de su vida familiar. En ese momento, el artista respondió con cautela a las preguntas de los reporteros.

“Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado y como les digo, si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo nos encargaremos nosotros como dos personas responsables de hacerlo”, expresó Mario Hart, dejando claro que no planea abordar públicamente la situación por ahora.

