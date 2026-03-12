Perú

Mario Hart responde a rumores sobre su matrimonio con Korina Rivadeneira: “No todo es color de rosa”

El deportista aborda las versiones sobre su situación sentimental con la modelo venezolana, evita confirmaciones y asegura que cualquier información oficial será comunicada por ambos

Guardar
El deportista aborda las versiones sobre su situación sentimental con la modelo venezolana, evita confirmaciones y asegura que cualquier información oficial será comunicada por ambos. Amor y Fuego/ Willax TV

La aparición de Mario Hart ante las cámaras de televisión ha generado expectativas en el entorno del espectáculo peruano. El piloto de automovilismo abordó los rumores sobre una posible separación de Korina Rivadeneira y afirmó que “no todo es color de rosa” en la relación.

Según informó Amor y Fuego, el piloto fue visto en público con un aspecto diferente al habitual. Cuando el reportero le preguntó por los comentarios en torno a su matrimonio, Hart resaltó que se trata de un tema privado y que cualquier anuncio relevante será comunicado por ellos mismos.

Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado y como les digo, si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo nos encargaremos nosotros como dos personas responsables de hacerlo”, indicó.

Desde su boda en 2017, Mario Hart y Korina Rivadeneira han formado una familia con dos hijos, proyectando una imagen de estabilidad y cercanía en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, el descenso en la frecuencia de publicaciones conjuntas motivó especulaciones sobre una posible crisis.

Mario Hart responde a rumores
Mario Hart responde a rumores de separación con Korina Rivadeneira.

En declaraciones recogidas por Amor y Fuego, Hart explicó que el inicio del año ha sido “bastante alborotado” y que ha realizado cambios en su rutina para mantener energía. “La verdad es que desde hace un tiempo vengo con un régimen diferente de alimentación que no es dieta, simplemente trato de comer una sola vez al día, hacer un tipo de ayuno. Este año ha empezado bastante alborotado, todo el día ando de arriba y para abajo entre una y otra cosa”, relató el piloto.

Por qué ya no sube fotos con Korina Rivadeneira

Consultado sobre la menor visibilidad de su vida familiar en redes sociales, Hart sostuvo que la decisión de no compartir imágenes junto a Rivadeneira fue consensuada.

Es un poco el negocio de las redes uno deja de ver algo y empieza a tejerse sus historias, a tejerse cuentos. La verdad que nuestro temas familiares, de un tiempo para acá, hemos decidido mantenerlo en privado, pero lo que te puedo decir es que estamos tranquilos”, aseguró.

La pareja, considerada una de las más mediáticas del espectáculo peruano, ha sido objeto de atención desde el inicio de su relación. La venezolana Korina Rivadeneira se ha referido en entrevistas anteriores al clima familiar y la importancia de proteger la intimidad de sus hijos, postura que coincide con la defendida por Hart en la reciente aparición televisiva.

Korina Rivadeneira cuenta el duro
Korina Rivadeneira cuenta el duro camino para ser madre mientras crecen rumores con Mario Hart. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Los conductores de Amor y Fuego, Gigi Mitre y Rodrigo González, reaccionaron con sorpresa ante las respuestas del piloto, ya que la pareja solía mostrar con frecuencia momentos familiares en redes y medios. Las imágenes recientes, donde ambos aparecen por separado, han incrementado el interés mediático y alimentado versiones de distanciamiento. De acuerdo con el programa, la cobertura sobre la pareja se intensificó durante los últimos meses debido a la ausencia de fotos en común y la aparición pública de Hart sin la compañía de Rivadeneira.

Si bien es cierto, Mario Hart no confirmó su separación, dejó en claro que una relación no es perfecta y siempre pasa por altos y bajos. “Los matrimonios están llenos de crisis. No todo es siempre color de rosa, felicidad. Sería lindo, pero te mentiría quien te diga eso... Bueno, no sé, a lo mejor existen matrimonios felices todo el tiempo, pero lo normal, creo yo, es que hayan estos altibajos”, señaló.

El matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneira ha transitado por etapas de alta exposición y otras de mayor reserva. La pareja contrajo matrimonio en 2017 y desde entonces ha compartido su vida en distintos escenarios públicos, incluidos programas de televisión y redes sociales. La venezolana, además, se ha consolidado como figura de la televisión peruana, mientras que Hart alterna su presencia en los medios con su carrera deportiva y como personaje de espectáculos.

La exposición familiar en redes
La exposición familiar en redes sociales se ha reducido, lo que alimentó las especulaciones sobre la pareja. Willax TV : 'Amor y Fuego'.

Temas Relacionados

Mario HartKorina Rivadeneiraperu-entretenimiento

Más Noticias

Voto de confianza al Gabinete Miralles: Algunos bloques anticipan rechazo y exigen renuncia de la premier

La respuesta del Gobierno frente a la crisis energética, sumada a los recientes cambios de ministros, ha generado el rechazo de algunas bancadas. Sin embargo, otro sector del Parlamento considera que negarle la confianza sería una decisión irresponsable

Voto de confianza al Gabinete

Universitario en la Copa Libertadores 2026: los posibles rivales de los ‘cremas’ en la fase de grupos del torneo

El equipo dirigido por Javier Rabanal evitará a los rivales más exigentes del bombo 2 y podría compartir grupo con Sporting Cristal

Universitario en la Copa Libertadores

MINEM transfiere 1,6 millones de soles a ocho gobiernos regionales en el peor momento del sector energético en 20 años

Los recursos estarán destinados exclusivamente a fortalecer la capacidad de gestión de las Direcciones Regionales de Energía y Minas, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto

MINEM transfiere 1,6 millones de

Federico Salazar: ¿Cuántos hijos tiene el periodista y quiénes son sus madres?

El periodista terminó su relación de 30 años con Katia Condos, sin embargo antes de ella también tuvo un matrimonio

Federico Salazar: ¿Cuántos hijos tiene

Paro de transportistas EN VIVO hoy jueves 12 de marzo: carga pesada, taxistas y mototaxistas paralizan por crisis de gas

Los gremios de transporte exigen la exoneración temporal de impuestos al diésel, la reactivación del fondo de compensación y la revisión de peajes. También reclaman subsidios y medidas urgentes frente a la crisis energética

Paro de transportistas EN VIVO
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Voto de confianza al Gabinete

Voto de confianza al Gabinete Miralles: Algunos bloques anticipan rechazo y exigen renuncia de la premier

Juan Carlos Velasco, nuevo titular del Minsa, y la queja del Banco Mundial durante su gestión en el INS

Juan Carlos Velasco juramenta como nuevo ministro de Salud tras renuncia de Luis Quiroz: este es tu perfil

Abogado muestra al TC foto de Michael Urtecho al borde de la muerte: excongresista está prófugo tras condena por ‘mochasueldo’

César Acuña sobre familiares de su nuera Brunella Horna contratados en Congreso y EsSalud: “Recién me entero, es coincidencia”

ENTRETENIMIENTO

Federico Salazar: ¿Cuántos hijos tiene

Federico Salazar: ¿Cuántos hijos tiene el periodista y quiénes son sus madres?

Magaly Medina pide a abogado de Marisel Linares no confundir al público por documento ‘falso’ de donación de auto a Adrián Villar

Korina Rivadeneira confiesa que perdió 2 bebés en medio de rumores de su separación con Mario Hart: “Para mí fue súper difícil”

Magaly Medina fulmina a Macarius por transmisión manejando sin cinturón de seguridad y con cerveza en mano: “Qué irresponsable”

Magaly Medina cuestiona a Janet Barboza tras caso Nilver Huarac: “Tirar barro es fácil, cuando deberían mirar en casa”

DEPORTES

Universitario en la Copa Libertadores

Universitario en la Copa Libertadores 2026: los posibles rivales de los ‘cremas’ en la fase de grupos del torneo

Julio César Uribe hizo autocrítica y reveló si Sporting Cristal se reforzará para fase de grupos de Copa Libertadores: “Podemos jugar mejor”

Paulo Autuori confesó que Sporting Cristal no mereció clasificar y no descartó fichar otro jugador: “Trasciende el aspecto económico”

¿Por qué Carlos Zambrano y Miguel Trauco no son oficializados en Sport Boys?: El contundente motivo que no permite concretar sus fichajes

Sorteo fase de grupos de Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del evento que definirá rivales de Universitario, Cristal y Cusco FC