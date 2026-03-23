Perú

Korina Rivadeneira se muestra en viaje familiar con sus hijos sin Mario Hart en medio de presunta ruptura

Mientras el exchico reality pide respeto a su privacidad, la modelo venezolana reaparece fuera del país y aviva las especulaciones

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Las redes sociales se convierten en el escenario clave donde los seguidores analizan cada movimiento de la pareja. IG/ rivadeneirak.

La reciente reaparición de Korina Rivadeneira en redes sociales ha vuelto a encender las especulaciones sobre su relación con Mario Hart. En medio de los insistentes rumores de una posible separación, la modelo venezolana sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de imágenes de un viaje al extranjero junto a sus hijos, en las que el gran ausente es, precisamente, su esposo. La ausencia del piloto no ha pasado desapercibida y ha intensificado las dudas sobre el estado actual del vínculo entre ambos.

Las publicaciones muestran a Korina disfrutando de distintos momentos fuera del país, siempre acompañada de sus pequeños. En cada fotografía se aprecia un ambiente familiar, relajado y enfocado en el bienestar de los niños, pero sin rastros de Mario Hart.

Este detalle ha sido interpretado por muchos como una señal de distanciamiento, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado una ruptura de manera oficial. La modelo, fiel a su estilo, ha optado por no pronunciarse directamente sobre los rumores, limitándose a compartir fragmentos de su día a día.

Korina Rivadeneira viaja sin Mario
Korina Rivadeneira viaja sin Mario Hart y aviva especulaciones sobre su matrimonio. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Korina Rivadeneira posa junto a la mamá de Mario Hart

El contexto se vuelve aún más llamativo si se tiene en cuenta que, días antes, Korina había sido vista compartiendo con la madre de Mario Hart, lo que evidenciaría que los lazos familiares siguen vigentes pese a las especulaciones.

Sin embargo, esta cercanía contrasta con la ausencia del piloto en momentos que, para muchos, suelen ser familiares y compartidos. La situación ha generado una mezcla de interpretaciones entre los seguidores de la pareja, quienes intentan descifrar si se trata de una simple coincidencia o de una señal más profunda de una posible crisis.

El tema también fue abordado en el programa Amor y Fuego, donde se buscó obtener una declaración directa de Mario Hart sobre el estado de su matrimonio. El piloto, sin entrar en detalles, optó por mantener una postura reservada y dejó en claro su intención de manejar el tema en el ámbito privado. “Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado y como les digo, si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo nos encargaremos nosotros como dos personas responsables de hacerlo”, expresó Hart, marcando distancia de las especulaciones mediáticas.

Sus palabras no hicieron más que reforzar la incertidumbre. Por un lado, su negativa a confirmar o desmentir los rumores deja abierta la posibilidad de que exista algún tipo de conflicto; por otro, también evidencia una intención clara de proteger la intimidad familiar, especialmente considerando la presencia de sus hijos en medio de la atención mediática.

Korina Rivadeneira viaja sin Mario
Korina Rivadeneira viaja sin Mario Hart y aviva especulaciones sobre su matrimonio. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Korina Rivadeneira impacta al contar la difícil etapa tras perder a su bebé

En paralelo, Korina ha vuelto a hablar sobre aspectos íntimos de su vida personal que reflejan una etapa compleja dentro de su relación con Mario Hart. La modelo recordó los momentos difíciles que atravesó antes de convertirse en madre, una experiencia que, según sus propias palabras, estuvo marcada por el dolor y la perseverancia. “Mario y yo estábamos buscando tener a nuestro primer hijo y fue súper difícil. Yo ya había tenido anteriormente dos pérdidas y esta vez tuvimos varios intentos y no quedaba embarazada”, confesó, evidenciando la carga emocional que implicó ese proceso.

Este testimonio revela una faceta más humana de la pareja, alejada del espectáculo y las cámaras, donde los desafíos personales también jugaron un papel importante en la construcción de su historia. Korina explicó que cada intento fallido no solo significó una frustración, sino también una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. En ese contexto, destacó el rol que tuvo Mario Hart como apoyo fundamental para no perder la esperanza.

“Cada intento fue un aprendizaje”, señaló, dando a entender que, pese a las dificultades, ambos lograron sostenerse emocionalmente durante ese periodo.

Mario Hart responde a rumores
Mario Hart responde a rumores de separación con Korina Rivadeneira.

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