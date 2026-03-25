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Said Palao y todo lo que perdería si Alejandra Baigorria decide terminar con su matrimonio: la diferencia patrimonial sale a la luz

Una posible separación dejaría al chico reality sin casa propia, sin el apoyo económico de la 'Gringa de Gamarra' y con una notoria desventaja patrimonial, además de perder el respaldo emocional que siempre le brindó la empresaria

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La relación entre Said Palao y Alejandra Baigorria atraviesa su momento más delicado desde que se hizo pública la infidelidad del chico reality durante un viaje a Argentina. Mientras Baigorria reflexiona antes de tomar una decisión definitiva, un informe de ‘Magaly TV La Firme’ evidenció las grandes diferencias patrimoniales y crediticias entre ambos, poniendo en relieve lo mucho que perdería Palao si la empresaria decide romper el vínculo.

Tras el ampay que tuvo lugar en tierras gauchas, y la crisis matrimonial, un reporte financiero revela que el chico reality enfrenta un futuro incierto si la ‘Rubia de Gamarra’ opta por la separación. El guerrero arriesga no solo la estabilidad emocional y el respaldo público de la empresaria, sino también su vivienda, respaldo económico y proyección mediática.

Vivienda, respaldo financiero y diferencia de patrimonio

Uno de los puntos más sensibles para Said Palao es la vivienda donde reside junto a Alejandra Baigorria. El departamento de Miraflores, valorizado en casi dos millones de soles, fue adquirido por la empresaria mediante un préstamo que ella sigue pagando en solitario. Aunque en su momento ambos aseguraban ser copropietarios, documentos y registros confirman que la propiedad está solo a nombre de Baigorria.

La propia Alejandra fue clara en una declaración pasada: “Yo nunca he mantenido a nadie, cada uno tiene su plata. Vivimos en la casa que yo compré, sí, pero porque es así”. De concretarse una separación, Palao no solo se quedaría sin techo propio, sino que perdería el acceso a un bien de alto valor, pues no figura como titular de ningún otro inmueble de relevancia.

Said Palao podría perder la
Said Palao podría perder la vivienda valorizada en casi dos millones de soles si Alejandra Baigorria decide la separación definitiva.

Su situación financiera también resulta mucho más precaria en comparación con la de la empresaria: mientras Baigorria ostenta un puntaje crediticio de 825 sobre 1000, Palao apenas alcanza 83 puntos, lo que lo coloca en una posición desfavorable ante bancos y entidades financieras.

El informe televisivo expuso que, a pesar de su actividad como empresario y constructor, Said no cuenta con un respaldo sólido. Su constructora desarrolló un edificio de cinco pisos en una zona de bajo valor, lejos del dinamismo y rentabilidad que ostentan los proyectos de Alejandra.

Estabilidad emocional y futuro mediático

Además de lo material, Said Palao también arriesga perder el respaldo emocional y mediático que le brindaba Alejandra Baigorria. La empresaria fue su principal defensora frente a las críticas, salió en su apoyo cuando se cuestionaba su nivel económico y lo respaldó públicamente en los momentos más complejos de su carrera.

La diferencia entre ambos quedó en evidencia tras la crisis: Baigorria fue quien sostuvo la estabilidad de la pareja en el plano financiero y emocional. El informe difundido por Magaly Medina también destacó que, tras el escándalo, Said mostró una faceta vulnerable y hasta inusual: “Alejandra está asombrada de que llore porque dice: ‘No, es que él no está acostumbrado a mostrar sus sentimientos’. Pero claro, se acuerda del departamento que va a perder y lógicamente le da por llorar”, comentó la conductora.

Onelia Molina revela detalles de los viajes que Said Palao y su expareja Mario Irivarren tuvieron en Colombia. ATV

Por ahora, ambos continúan viviendo bajo el mismo techo, aunque la comunicación es limitada. La empresaria ha puesto en pausa la decisión final y enfatiza que la prioridad es su bienestar y el de su entorno.

“Es difícil para mí y sé que para él también es difícil. Fuera de todo, fuera de que ahorita nosotros estemos en un momento de casi no hablarnos, escucharlo así fue fuerte para mí, porque Said no es una persona que llore, Said no es una persona que exprese sus sentimientos”, manifestó Baigorria.

Solidaridad y respeto a la decisión de Alejandra Baigorria

Frente a este panorama, Onelia Molina, ex pareja de Mario Irivarren, declaró que no juzgará a Baigorria si decide perdonar a Said. “La felicidad de Alejandra es lo primordial, independientemente de si decide otorgar un perdón o seguir caminos separados. Es decisión de cada uno bajo su criterio, bajo lo que ella crea que está bien y lo que la haga feliz está perfecto”, señaló Molina, mostrando una postura de respeto y apoyo ante la elección personal de su colega.

La periodista también lanzó comentarios sobre las mujeres involucradas. El caso sigue creciendo mientras los protagonistas guardan silencio. ATV/ Magaly TV La Firme.

Mientras tanto, Magaly Medina instó públicamente a Onelia Molina a compartir toda la información que conoce sobre el ampay con Alejandra Baigorria, sugiriendo que estos datos podrían ser determinantes para la empresaria. “Hazle un favor, cuéntale todo lo que sabes”, pidió la conductora, convencida de que la empresaria necesita conocer todos los detalles para tomar una decisión informada. La incertidumbre sobre el futuro de la relación sigue en el centro de la atención mediática.

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