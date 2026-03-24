Perú

Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria que posee información reservada del ampay: “Que me llame y le cuento todo”

La conductora de Magaly TV La Firme invitó a la exchica reality a comunicarse con ella para conocer ‘toda la verdad’ sobre el ampay en Argentina, que evidenciaría una presunta infidelidad de Said Palao

Guardar
La periodista también lanzó comentarios sobre las mujeres involucradas. El caso sigue creciendo mientras los protagonistas guardan silencio. ATV/ Magaly TV La Firme.

El escándalo en torno al llamado “ampay en Argentina” continúa escalando y sumando nuevos elementos que mantienen a la farándula peruana en vilo. Esta vez, la conductora Magaly Medina encendió nuevamente la polémica al asegurar que posee más información sobre lo ocurrido con Said Palao y Mario Irivarren, tras las imágenes difundidas donde ambos fueron captados de fiesta con un grupo de mujeres durante su viaje.

El comentario surgió en plena emisión en vivo de su programa Magaly TV La Firme, cuando se abordaba la polémica generada por la versión de que Alejandra Baigorria habría estado al tanto de las actividades de su pareja durante el viaje. En ese contexto, la también periodista no dudó en deslizar que la historia podría ser mucho más compleja de lo que se ha mostrado públicamente.

Magaly Medina revela que tiene
Magaly Medina revela que tiene información no pública y lanza mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly Tv La Firme.

Pía tú eres una mujer de experiencia, que la huele. ¿Saben cómo se tomaba fotos Said?, ¿No se acuerdan? Ay Pía yo te voy a contar lo que yo sé y no puedo decir, te voy a contar para que no creas lo que están diciendo por ahí porque tratan de lavarle la cara”, expresó en referencia a María Pía Copello, dejando entrever que existirían detalles aún no revelados.

La afirmación generó inmediata reacción, no solo en el set televisivo, sino también en redes sociales, donde el tema ya venía siendo ampliamente comentado. La idea de que existiría información adicional —y potencialmente más comprometedora— volvió a colocar el foco mediático sobre los protagonistas del escándalo en Argentina.

Magaly Medina revela que tiene
Magaly Medina revela que tiene información no pública y lanza mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly Tv La Firme.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la invitación directa que Magaly Medina hizo a Alejandra Baigorria. Lejos de mantener una postura distante, la conductora decidió involucrarla directamente en el relato, ofreciéndole acceso a lo que, según afirma, conoce.

Si quiere Alejandra que también me llame, yo le cuento todo. Aquí le contamos exactamente todo, que por una cuestión de proteger mi fuente, de proteger todo el material recabado, no lo puedo decir públicamente”, sentenció, dejando claro que hay información que, por el momento, no puede salir a la luz.

Magaly Medina revela que tiene
Magaly Medina revela que tiene información no pública y lanza mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly Tv La Firme.

Esta declaración no solo refuerza la expectativa sobre posibles nuevas revelaciones, sino que también plantea interrogantes sobre la magnitud del material que tendría en su poder el programa. La referencia a la protección de fuentes y al “material recabado” sugiere un trabajo más amplio detrás del ampay inicial.

En ese mismo bloque, la conductora también se refirió a las mujeres que aparecieron en las imágenes junto a los involucrados, asegurando que no brindarán declaraciones públicas. “Ellas no van a hablar. Imagínese por qué razones. Ustedes saben que esas chicas son contratadas. Vayan a ver sus Instagram y se van a dar cuenta”, afirmó, generando aún más controversia por la naturaleza de sus palabras.

El comentario fue interpretado por muchos como una insinuación directa sobre el contexto en el que se habría desarrollado la reunión, lo que añade una capa adicional de polémica al caso. La falta de declaraciones por parte de las mujeres involucradas también contribuye a que el relato se construya principalmente desde el lado mediático.

Magaly Medina revela que tiene
Magaly Medina revela que tiene información no pública y lanza mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly Tv La Firme.

Pero la intervención de Magaly Medina no se detuvo ahí. En un giro que volvió a colocar el foco en el entorno cercano de los protagonistas, la conductora hizo un llamado a Onelia Molina, invitándola a compartir lo que sabe con Alejandra Baigorria.

Ayúdala y cuéntale todo lo que tú sabes, porque tú debes saber mucho. Cuéntale y hazle un favor. Así como esos sacavuelteros se tapan todos y siguen un guion, tú todo lo que sabes, dile, y ya queda en ella si valora esa información. Cuéntale lo que sabes, cuéntale lo que te enteraste. Va a tener más motivos para dejarlo”, manifestó, en un mensaje que rápidamente generó repercusión.

Magaly Medina revela que tiene
Magaly Medina revela que tiene información no pública y lanza mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly Tv La Firme.

Temas Relacionados

Magaly MedinaSaid PalaoAlejandra BaigorriaMagaly TV La FirmeATVArgentinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Magaly Medina amenaza con nueva revelación sobre Mario Irivarren, Said Palao y más: “Pondrá de cabeza a los protagonistas”

La conductora anunció una revelación que podría cambiar la historia del “Operativo Argentina”. El adelanto promete impactar a los protagonistas del ampay

Magaly Medina amenaza con nueva

Qué se celebra el 24 de marzo en el Perú: de la consolidación académica al reflejo de la diversidad peruana

La conmemoración de esta fecha revela el entrelazamiento de hitos institucionales, figuras de impacto y el fortalecimiento de identidades, configurando una narrativa compleja sobre el devenir nacional y la construcción de referentes

Qué se celebra el 24

Debate presidencial Perú 2026: así fue la primera jornada, candidatos, bloques y propuestas clave del 23 de marzo

La primera jornada reunió esta noche a once candidatos en el Centro de Convenciones de Lima. El evento marcó el inicio de seis sesiones que buscan garantizar transparencia y equidad en la exposición de propuestas a menos de tres semanas de los comicios generales

Debate presidencial Perú 2026: así

Del debate presidencial 2026 a los memes más populares: así reaccionaron los usuarios en las redes

Cibernautas reaccionaron en tiempo real con humor, ironía y críticas al desempeño de los candidatos en su primera fecha

Del debate presidencial 2026 a

“Quiero servir, no robar”: Acuña asegura no tener denuncias y es imitado por otro candidato en pleno debate presidencial

Su intervención combinó promesas de reforma del Estado, críticas a la corrupción y mensajes dirigidos al electorado sobre valores e integridad

“Quiero servir, no robar”: Acuña
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial Perú 2026: así

Debate presidencial Perú 2026: así fue la primera jornada, candidatos, bloques y propuestas clave del 23 de marzo

“Quiero servir, no robar”: Acuña asegura no tener denuncias y es imitado por otro candidato en pleno debate presidencial

“Usted es un experto en mentir”: Fernando ‘Popy’ Olivera lanza dura acusación contra Wolfgang Grozo en pleno debate presidencial

“La anemia se combate comiendo”: La polémica frase de César Acuña que incendió las redes sociales en pleno Debate presidencial 2026

Debate Presidencial 2026: estas fueron las preguntas ciudadanas y lo que respondieron los 11 candidatos en la primera fecha

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina amenaza con nueva

Magaly Medina amenaza con nueva revelación sobre Mario Irivarren, Said Palao y más: “Pondrá de cabeza a los protagonistas”

Christian Domínguez y Karla Tarazona salen de juerga y son cuestionados tras denuncia por atacar a hija del cantante

El silencio digital de Brunella Horna en medio de polémica familiar: ¿qué hay detrás del cierre de comentarios y la pausa en sus redes?

Onelia Molina confirma conversación con Alejandra Baigorria, dejando atrás sus diferencias luego del ampay: “Está muy lastimada”

Said Palao comparte momento familiar con Alejandra Baigorria en medio de crisis tras ampay en Argentina

DEPORTES

Facundo Morando despeja las dudas

Facundo Morando despeja las dudas acerca de su continuidad: “Mi prioridad es Alianza Lima, tengo contrato”

Selección peruana partió rumbo a París con Mano Menezes a la cabeza: Jairo Vélez y Alex Valera entusiasmados con nuevo ciclo

Jean Ferrari se sincera sobre el partido de despedida de Paolo Guerrero con la selección peruana: “Lo conversaremos cuando él lo crea conveniente”

Rodina Moscú golea con Yordy Reyna en la cancha y acaricia el pase directo a la Primera División de Rusia

Sekou Gassama: lo que se sabe sobre si estará listo o no para el clásico entre Universitario vs Alianza Lima en el Monumental