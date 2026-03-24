Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria que posee información reservada del ampay: “Que me llame y le cuento todo”

La periodista también lanzó comentarios sobre las mujeres involucradas. El caso sigue creciendo mientras los protagonistas guardan silencio. ATV/ Magaly TV La Firme.

El escándalo en torno al llamado “ampay en Argentina” continúa escalando y sumando nuevos elementos que mantienen a la farándula peruana en vilo. Esta vez, la conductora Magaly Medina encendió nuevamente la polémica al asegurar que posee más información sobre lo ocurrido con Said Palao y Mario Irivarren, tras las imágenes difundidas donde ambos fueron captados de fiesta con un grupo de mujeres durante su viaje.

El comentario surgió en plena emisión en vivo de su programa Magaly TV La Firme, cuando se abordaba la polémica generada por la versión de que Alejandra Baigorria habría estado al tanto de las actividades de su pareja durante el viaje. En ese contexto, la también periodista no dudó en deslizar que la historia podría ser mucho más compleja de lo que se ha mostrado públicamente.

Magaly Medina revela que tiene información no pública y lanza mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly Tv La Firme.

“Pía tú eres una mujer de experiencia, que la huele. ¿Saben cómo se tomaba fotos Said?, ¿No se acuerdan? Ay Pía yo te voy a contar lo que yo sé y no puedo decir, te voy a contar para que no creas lo que están diciendo por ahí porque tratan de lavarle la cara”, expresó en referencia a María Pía Copello, dejando entrever que existirían detalles aún no revelados.

La afirmación generó inmediata reacción, no solo en el set televisivo, sino también en redes sociales, donde el tema ya venía siendo ampliamente comentado. La idea de que existiría información adicional —y potencialmente más comprometedora— volvió a colocar el foco mediático sobre los protagonistas del escándalo en Argentina.

Magaly Medina revela que tiene información no pública y lanza mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly Tv La Firme.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la invitación directa que Magaly Medina hizo a Alejandra Baigorria. Lejos de mantener una postura distante, la conductora decidió involucrarla directamente en el relato, ofreciéndole acceso a lo que, según afirma, conoce.

“Si quiere Alejandra que también me llame, yo le cuento todo. Aquí le contamos exactamente todo, que por una cuestión de proteger mi fuente, de proteger todo el material recabado, no lo puedo decir públicamente”, sentenció, dejando claro que hay información que, por el momento, no puede salir a la luz.

Magaly Medina revela que tiene información no pública y lanza mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly Tv La Firme.

Esta declaración no solo refuerza la expectativa sobre posibles nuevas revelaciones, sino que también plantea interrogantes sobre la magnitud del material que tendría en su poder el programa. La referencia a la protección de fuentes y al “material recabado” sugiere un trabajo más amplio detrás del ampay inicial.

En ese mismo bloque, la conductora también se refirió a las mujeres que aparecieron en las imágenes junto a los involucrados, asegurando que no brindarán declaraciones públicas. “Ellas no van a hablar. Imagínese por qué razones. Ustedes saben que esas chicas son contratadas. Vayan a ver sus Instagram y se van a dar cuenta”, afirmó, generando aún más controversia por la naturaleza de sus palabras.

El comentario fue interpretado por muchos como una insinuación directa sobre el contexto en el que se habría desarrollado la reunión, lo que añade una capa adicional de polémica al caso. La falta de declaraciones por parte de las mujeres involucradas también contribuye a que el relato se construya principalmente desde el lado mediático.

Magaly Medina revela que tiene información no pública y lanza mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly Tv La Firme.

Pero la intervención de Magaly Medina no se detuvo ahí. En un giro que volvió a colocar el foco en el entorno cercano de los protagonistas, la conductora hizo un llamado a Onelia Molina, invitándola a compartir lo que sabe con Alejandra Baigorria.

“Ayúdala y cuéntale todo lo que tú sabes, porque tú debes saber mucho. Cuéntale y hazle un favor. Así como esos sacavuelteros se tapan todos y siguen un guion, tú todo lo que sabes, dile, y ya queda en ella si valora esa información. Cuéntale lo que sabes, cuéntale lo que te enteraste. Va a tener más motivos para dejarlo”, manifestó, en un mensaje que rápidamente generó repercusión.

Magaly Medina revela que tiene información no pública y lanza mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly Tv La Firme.