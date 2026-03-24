Perú

Magaly Medina amenaza con nueva revelación sobre Mario Irivarren, Said Palao y más: “Pondrá de cabeza a los protagonistas”

La conductora anunció una revelación que podría cambiar la historia del “Operativo Argentina”. El adelanto promete impactar a los protagonistas del ampay

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El adelanto promete impactar a los protagonistas del ampay en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

La expectativa en la farándula peruana vuelve a elevarse tras el anuncio de una nueva revelación que promete remecer a varios protagonistas del reciente escándalo mediático conocido como el “Operativo Argentina”. La periodista Magaly Medina encendió las alarmas al lanzar una contundente promoción de su programa Magaly TV La Firme, en la que advierte que lo que se emitirá podría cambiar el rumbo de la historia que involucra a Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francisco Sierralta.

A una semana de la difusión de las imágenes que mostraban a los mencionados personajes disfrutando de una salida nocturna en Argentina junto a un grupo de mujeres, el tema sigue generando repercusión.

Aquella noche, captada en lo que se denominó un “ampay”, desató una ola de comentarios, críticas y especulaciones sobre la conducta de los involucrados, especialmente por el contexto sentimental en el que algunos de ellos se encontraban.

Magaly TV La Firme anuncia
Magaly TV La Firme anuncia impactante revelación tras ampay en Argentina. CAptura: Magaly TV La Firme.

En ese escenario, Magaly Medina decidió elevar la tensión mediática con una nueva ‘promo’ que no pasó desapercibida. “Mañana, en Magaly TV La Firme, una revelación que pondrá de cabeza a los protagonistas del ‘Operativo Argentina’”, se escucha en el avance difundido, generando expectativa entre los seguidores del programa y el público en general.

La conductora, fiel a su estilo directo, también explicó por qué decidió no revelar la información de inmediato. “Como somos supersticiosos, el ampay no lo pasamos un lunes, sino un martes y por eso, esta información no se la vamos a dar hoy, sino mañana, a una semana de la celebración del ‘Operativo Argentina’”, comentó, dejando entrever que el contenido guardado tendría un impacto considerable.

Pero uno de los momentos más comentados del anuncio fue cuando Magaly Medina se dirigió directamente a Alejandra Baigorria, quien ha estado vinculada sentimentalmente con Said Palao. La periodista no solo la invitó a seguir el programa, sino que también lanzó un mensaje cargado de experiencia personal y reflexión.

Magaly TV La Firme anuncia
Magaly TV La Firme anuncia impactante revelación tras ampay en Argentina. CAptura: Magaly TV La Firme.

Estén atentos, atenta, Alejandra, para que luego no digas que la gente te hizo tomar una decisión. Acá somos personas que hemos vivido un poquito más, que en algún momento no nos hemos querido. Uno puede ser exitoso en los negocios, pero tenemos partes que no hemos sanado y queremos salvar a cada idiota que se cruza por nuestro camino; ese no es nuestro destino. Ojalá lo de mañana te abra los ojos mejor”, expresó, en un discurso que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Estas palabras no solo reavivaron el interés por el caso, sino que también pusieron en el centro de la conversación la situación emocional de los involucrados, especialmente la de Alejandra Baigorria, quien ha sido una de las figuras más mencionadas desde que se difundieron las imágenes del ampay en Argentina.

Magaly TV La Firme anuncia
Magaly TV La Firme anuncia impactante revelación tras ampay en Argentina. CAptura: Magaly TV La Firme.

El llamado “Operativo Argentina” se ha convertido en uno de los episodios más comentados de la farándula reciente. Las imágenes de Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y ‘Francho’ Sierralta en un ambiente festivo, acompañados de mujeres, generaron diversas interpretaciones. Mientras algunos defendieron su derecho a divertirse, otros cuestionaron el contexto y las posibles implicancias en sus relaciones personales.

Ahora, con el anuncio de una nueva revelación, la historia suma un capítulo que podría redefinir la percepción pública de los hechos. La estrategia de Magaly Medina de dosificar la información y generar expectativa ha demostrado ser efectiva, manteniendo al público atento y alimentando la conversación en plataformas digitales.

Magaly TV La Firme anuncia
Magaly TV La Firme anuncia impactante revelación tras ampay en Argentina. CAptura: Magaly TV La Firme.

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