DNI electrónico gratis durante todo mayo: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

Solo hay 50 cupos cada día por lo que se recomienda acudir con anticipación - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Carabayllo, en alianza con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lanzó una campaña orientada a facilitar la obtención del DNI electrónico gratis para los sectores vulnerables. La iniciativa, vigente durante todos los miércoles de mayo, se desarrollará en la agencia San Pedro desde las 9:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

La actividad está dirigida exclusivamente a menores de 0 a 17 años y a personas mayores de 60, quienes suelen experimentar mayores dificultades para obtener su documento nacional de identidad.

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La organización del evento estableció que se entregarán únicamente 50 tickets diarios, asignados por orden de llegada, a fin de asegurar una atención eficiente y ordenada. Los responsables enfatizaron que la campaña no incluye a personas fuera de los rangos de edad definidos, pues el propósito principal consiste en reducir la brecha de documentación entre quienes más lo necesitan.

El proceso de atención en la agencia San Pedro contempla orientación personalizada, verificación de datos y entrega del comprobante correspondiente para la posterior obtención del DNI electrónico.

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El DNI electrónico promueve la inclusión social, facilita trámites ante instituciones públicas y privadas, y permite el acceso a servicios y programas estatales - Créditos: Municipalidad de Carabayllo.

Desde la Municipalidad de Carabayllo recalcaron la importancia de que padres, tutores y adultos mayores asistan personalmente y presenten los requisitos solicitados por Reniec. El objetivo es asegurar que cada usuario reciba atención directa y obtenga su identificación en el menor tiempo posible.

De esa manera, el DNI electrónico constituye una herramienta clave para la inclusión social, ya que permite a los beneficiarios identificarse ante instituciones públicas y privadas, realizar trámites bancarios y acceder a diversos programas del Estado.

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La entrega gratuita de este documento busca garantizar igualdad de oportunidades, al tiempo que fortalece la seguridad y autenticidad en cada gestión realizada por los ciudadanos.

Además, la identificación digital simplifica los procedimientos administrativos y proporciona ventajas frente al documento convencional, como la posibilidad de firmar digitalmente o gestionar información personal de forma segura.

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La jornada se realiza todos los miércoles de mayo en la agencia San Pedro, entre las 9:30 y la 13:00, con atención exclusiva para menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 - Créditos: Andina.

Pasos para cambiar, desbloquear o actualizar el PIN del DNI electrónico

Cuando el ciudadano obtenga el DNI electrónico, el personal de Reniec pedirá que establezca una clave privada compuesta por seis dígitos. Este número, llamado PIN, debe resguardarse con total reserva, ya que permite utilizar la firma digital.

Si el usuario no recuerda su código o este se bloquea, existe la opción de restablecerlo o crear uno nuevo sin ningún cargo. A continuación, se presentan los pasos para completar este trámite.

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El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)

Selecciona “comenzar” en el agente y elige la opción para cambio o desbloqueo de PIN del chip del DNIe.

Aparecerá un aviso solicitando el último DNIe físico emitido; confirma con “Entendido”.

Ingresa el número de tu DNI electrónico, ya que solo estos documentos cuentan con PIN asignado.

Revisa el número ingresado y efectúa la primera verificación biométrica, limpiando el lector y posicionando el dedo correctamente sobre la luz roja; dispones de tres intentos.

Mantén el dedo sobre el lector hasta que el sistema apruebe la verificación biométrica y aparezca el mensaje de bienvenida con tu nombre; luego presiona “Aceptar”.

Introduce el número CAN, ubicado en la parte frontal del DNI, compuesto por seis dígitos y diferente al PIN.

Haz clic en “Continuar” y verifica que el número CAN ingresado sea correcto.

Inserta el DNI electrónico en el lector correspondiente y mantenlo allí hasta finalizar el trámite.

El sistema solicitará una segunda verificación biométrica; selecciona “Aceptar” y repite el procedimiento con los dedos indicados, sin retirar el dedo hasta obtener la aprobación.

Escribe seis dígitos para tu nuevo PIN y repítelos para validarlo.

El trámite finaliza cuando el sistema confirma el cambio o desbloqueo exitoso de PIN; presiona “Aceptar” y retira el DNI electrónico del agente Reniec.