Una ilustración científica fotorrealista en 3D muestra una partícula de Hantavirus con su estructura esférica y una superficie de glicoproteína detallada, ambientada en un laboratorio médico oscuro con tonos neón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud mantiene la alerta nacional por hantavirus en todos los establecimientos sanitarios, intensificando los controles en aeropuertos y puertos para viajeros de Chile y Argentina ante el riesgo regional. De acuerdo con José Morales de la Cruz, director de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur (Diris Lima Sur) del Ministerio de Salud.

El funcionario del del Minsa precisó que actualmente no existen casos confirmados en territorio peruano y que, si bien el hantavirus es una infección predominante en Chile y Argentina, la alerta sanitaria permanece vigente en todo el territorio peruano, con énfasis en medidas preventivas en los puntos fronterizos y terminales de transporte internacional.

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Morales de la Cruz detalló que el personal en aeropuertos y puertos, tanto marítimos como terrestres, realizan un cribado estricto a los individuos que provienen de países donde circula de forma endémica el virus, sometiéndolos a triaje al ingresar al país.

Perú mantiene su alerta por hantavirus pese a no registrar casos confirmados, según la Diris Lima Sur. (Foto: Anadolu)

Síntomas de infección por hantavirus

El director de la Diris Lima Sur indicó que los signos iniciales del hantavirus pueden confundirse fácilmente con un resfriado común. Así, enumeró los síntomas de alarma: “Fiebre, dolor estomacal intenso, diarrea y dolor en músculos”, recomendando acudir de inmediato a un centro de salud ante su aparición.

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El Ministerio de Salud mantiene una coordinación en todos los puntos de ingreso y salida del país, reforzando la vigilancia sanitaria, aduanera y comercial. Morales de la Cruz explicó que existe un trabajo articulado con aeropuertos, líneas aéreas y navieras para que, tanto en puertos como terminales terrestres o marítimos, todos los viajeros pasen por una evaluación médica antes de ingresar o salir del país.

El aseo y la vacunación frente al riesgo de hantavirus

Morales de la Cruz resaltó que la transmisión del virus puede producirse “al tocar superficies contaminadas”, por lo que recomendó el aseo constante, incluyendo el lavado de manos y la limpieza continua de espacios laborales y domésticos. “El aseo es fundamental: el lavado de manos, limpiar la casa, el trabajo, donde estemos. Acuérdese de que, tocando también las cosas, ahí se puede crear el virus en el medio ambiente y lo podemos inhalar”, señaló.

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Se refuerzan medidas en el aeropuerto Jorge Chávez por posible caso de Hantavirus. TV Perú

El director precisó que existe una cepa capaz de propagarse de persona a persona, aunque esto requiere un periodo prolongado de exposición. Remarcó la importancia de la vacunación, con todas las vacunas del calendario nacional disponibles y gratuitas. “A veces no hay vacuna específica contra una u otra enfermedad, pero sí se ayuda mucho para que puedan responder frente a cualquiera de ellas”, especificó en RPP.

Consultado sobre la cobertura de inmunización en el Perú, Morales de la Cruz reconoció que esta se encuentra muy por debajo de lo proyectado: “Estamos en 32% de lo programado”. Insistió en que “tenemos que llegar al 70% en la programación anual” y agregó que por ello las vacunas están disponibles durante todo el año.

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La reciente intensificación de la campaña, explicó, responde a la baja asistencia de la ciudadanía pese a la disponibilidad del insumo, reiterando el llamado al autocuidado responsable para alcanzar la meta anual y evitar brotes prevenibles.