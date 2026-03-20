Alejandra Baigorria confiesa que no habla con Said Palao y revela que fue duro verlo llorar en TV: “Es doloroso para mí”

Alejandra Baigorria confiesa que no habla con Said Palao y revela que fue duro verlo llorar en TV. América TV

El escándalo de infidelidad en la farándula peruana sigue sacudiendo a los protagonistas. Alejandra Baigorria confesó, en una reciente entrevista para el programa conducido por María Pía Copello e Israel Dreyfus, que actualmente no tiene comunicación con Said Palao y que le resultó especialmente difícil verlo quebrarse en televisión.

La empresaria fue honesta sobre el dolor y la dificultad que enfrenta tras el ampay que mostró a su esposo en situaciones comprometedoras durante una fiesta en Argentina.

Alejandra Baigorria: “No estamos hablando, fue duro verlo llorar en TV”

Durante el enlace en vivo, Alejandra admitió que la emisión de las disculpas públicas de Said la impactó profundamente.

“Y sí lo vi y la verdad es difícil para mí, es difícil. Y sé que para él también es difícil. Fuera de todo, fuera de que ahorita nosotros estemos en un momento de casi no hablarnos, escucharlo así definitivamente fue fuerte para mí, porque Said no es una persona que llore, Said no es una persona que exprese sus sentimientos. Said es una persona que es seca ante el público, que es seca ante las declaraciones y, bueno, supongo que él también está mal y tampoco a mí me gusta ver mal a las personas”, comentó al inicio.

“Y porque haya cometido un gravísimo error, jamás tampoco le desearía el mal ni a él ni a nadie, ¿no? Entonces, sí, esto sigue siendo doloroso y va a ser doloroso para mí. Van a venir días más difíciles y nada, Pía, tú como mujer debes entender que es difícil”, confesó Baigorria, visiblemente afectada.

Alejandra Baigorria confesó que no tiene comunicación con Said Palao tras el escándalo y que le dolió verlo llorar en TV. TikTok: Sin +Q Decir.

Said Palao pide perdón, pero las redes no le creen

El escándalo estalló tras la difusión de imágenes en las que Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi aparecen en una fiesta privada en un yate en Argentina, rodeados de mujeres y en actitudes que generaron cuestionamientos sobre su lealtad.

En el programa ‘Esto es Guerra’, Said ofreció disculpas públicas a Alejandra, asegurando que lamenta profundamente lo ocurrido, respeta a su esposa y está dispuesto a asumir las consecuencias.

Sin embargo, en redes sociales, el público reaccionó con escepticismo. Los usuarios tildaron su arrepentimiento de “falso” y compararon su actitud con la de otros personajes mediáticos. Comentarios como “Cuantas veces dijo Said Palao MI ESPOSA, poco creíble esas disculpas”, y “El tipo Said Palao es tan falso que intenta llorar y no le sale ni una lágrima de verdad”, se viralizaron, evidenciando la incredulidad generalizada.

Said Palao viajó antes de su boda con el mismo grupo del escándalo. Captura: América Televisión.

Alejandra Baigorria pide respeto: “No es un enamorado, es una familia”

En medio de las críticas y la presión mediática, Alejandra Baigorria optó por expresar su dolor y su necesidad de tiempo.

En un video difundido en sus redes sociales, la empresaria pidió empatía y comprensión ante la crisis que vive.

“No he declarado porque realmente no me siento lista, ni yo sé qué palabras decir, ni yo sé qué es lo que siento, ni yo sé nada. Para mí estoy como en un momento bloqueada y les soy totalmente sincera”, explicó, dejando claro que la magnitud del golpe la ha sobrepasado.

Baigorria enfatizó que su relación con Said va más allá de un noviazgo y que el escándalo afecta a una familia consolidada. “No es un enamorado, es una familia constituida. Es algo mucho más allá”, subrayó, mientras agradecía el respaldo de sus seguidores y pedía comprensión para procesar el dolor a su propio ritmo.

Alejandra Baigorria, empresaria y figura de la televisión, agradece el apoyo recibido durante un momento personal complicado tras el ampay de Said Palao en una fiesta en Argentina. Explica que no se había manifestado antes porque no encontraba palabras ni sabía cómo procesar la situación. Pide respeto, tiempo y empatía, y rechaza las críticas y rumores en redes sociales sobre supuestos beneficios mediáticos. “No es un enamorado, es una familia constituida. Es algo mucho más allá”.

Solidaridad para Alejandra y rechazo para Said

Las redes sociales se volcaron en apoyo a Alejandra Baigorria, mientras Said Palao fue blanco de críticas y burlas por lo que muchos consideran un arrepentimiento forzado. Mensajes como “Agarre sus tiendas y déjelo más pelado de lo que está” y “Alejandra, no se merece el perdón de Said” reflejan el sentimiento de la comunidad digital.

El escándalo también impactó a otras parejas del entorno, como Onelia Molina y Mario Irivarren, quienes confirmaron el fin de su relación tras las imágenes difundidas en Magaly TV La Firme.

Alejandra tomará una decisión más adelante

Alejandra Baigorria ha dejado claro que la decisión sobre su matrimonio será tomada en sus propios términos y tiempos. “La decisión de todo la voy a tomar yo. Yo no estoy haciendo daño a nadie por actuar de la manera en la que yo considero que debo actuar”, afirmó, priorizando su bienestar y el de su entorno familiar.

Por ahora, la empresaria continúa con sus compromisos laborales y pide respeto para procesar la situación lejos del juicio público. El desenlace de la historia entre Alejandra y Said sigue abierto, pero la fortaleza y honestidad de Baigorria se mantienen como ejemplo para quienes atraviesan momentos difíciles en el ojo mediático.

Alejandra Baigorria pide respeto y empatía tras el ampay de Said Palao en Argentina, destacando el dolor personal que enfrenta. (Captura de video)