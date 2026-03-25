Preguntas ciudadanas en el Debate Presidencial 2026: así respondieron los candidatos de la jornada del martes 24

11 de los 12 candidatos convocados asistieron a la segunda fecha del Debate Presidencial. | Andina

El segundo bloque de preguntas ciudadanas en el Debate Presidencial 2026, realizado la noche del martes 24, permitió que ciudadanos de diversas regiones del país plantearan inquietudes directas a los candidatos. Este formato busca acercar la agenda nacional a las preocupaciones cotidianas de la población y contrastar las propuestas de los aspirantes a la presidencia.

Durante la jornada, once ciudadanos seleccionados de manera aleatoria formularon preguntas sobre temas como acceso al gas, educación en la selva, diversidad cultural, apoyo a microempresarios, violencia sexual y gestión migratoria. Las respuestas ofrecieron un panorama de las prioridades y enfoques de los principales partidos en competencia, según el orden establecido por el sorteo.

El bloque de preguntas ciudadanas del debate presidencial 2026 permitió a los candidatos exponer de forma concreta sus propuestas sobre problemas estructurales del país, como el acceso al gas natural, la calidad educativa en la Amazonía, la protección de la diversidad cultural, la formalización de las microempresas, la violencia sexual en zonas rurales y la gestión migratoria.

Preguntas y respuestas de los candidatos en el Debate Presidencial

Pregunta 1: Si el Perú tiene una de las mayores reservas de gas en el mundo, ¿por qué todavía millones de peruanos pagan por balones de gas caros y no tienen acceso al gas natural domiciliario? ¿Cree usted que el Perú debería priorizar el consumo interno en vez de los contratos de exportación? ¿Cuál es su opinión al respecto y cuál es su plan de mejora? (Camila Saldaña Mujica, Trujillo)

George Forsyth, de Somos Perú, respondió que es fundamental masificar el acceso al gas natural, incentivar la construcción del gasoducto sur y aumentar las reservas trabajando con el sector privado, siempre preservando la soberanía nacional. Anunció que el programa Vale FISE aumentaría su subsidio de 20 a 50 soles para que el balón de gas sea accesible en todo el país, con el fin de evitar que las familias cocinen con leña y reducir así problemas de salud asociados.

Pregunta 2: El nivel de aprendizaje de los estudiantes de la selva de nuestro país es bajo por muchos años. ¿Qué políticas implementará para mejorar los aprendizajes en esta zona del país? (John Christian Pérez Ruiz, Ucayali)

Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, afirmó que el sistema educativo peruano requiere una reforma integral y que la clave es mejorar la remuneración y condiciones laborales de los docentes. Belmont sostuvo que el maestro es el pilar fundamental de la educación y prometió fortalecer la moral nacional y valorar al docente como el principal capital del país.

Durante el Debate Presidencial, el candidato Ricardo Belmont Cassinelli, del partido Obras, expone su visión sobre la educación. Califica el sistema actual como un "desastre" y se compromete a mejorar los sueldos de los docentes, considerándolos la pieza clave para el futuro del país. | Canal N

Pregunta 3: El Perú es un país con gran diversidad cultural, pero muchas comunidades sienten que sus tradiciones y lenguas no reciben suficiente apoyo. Por ende, ¿qué políticas impulsaría para proteger y fortalecer la diversidad cultural del país? (Raúl Paucar Sosa, Huancavelica)

Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, propuso impulsar una nueva constitución para definir al Perú como un estado plurinacional y crear un Consejo Nacional de Comunidades Campesinas y Pueblos Originarios. Señaló que el actual modelo político y económico ha marginado a los pueblos indígenas y que es necesario promover una democracia participativa para erradicar la discriminación y fortalecer la identidad cultural.

Durante el Debate Presidencial, Roberto Sánchez Palomino, del partido Juntos por el Perú, califica a la república peruana de "fallida" por no haber incluido a los pueblos quechuas, aymaras y amazónicos. Propone una nueva Constitución para fundar un Estado plurinacional y participativo. | Canal N

Pregunta 4: ¿Qué incentivo tangible le ofrece su plan de gobierno a un microempresario para que se formalice más allá de solo simplificar trámites? (Diego, Surco, Lima)

Carlos Jaico, del Perú Moderno, propuso la creación de un Banco del Emprendedor, que ofrecería créditos con tasas diferenciadas: 5 % para compra de locales, 7 % para adquisición de maquinaria y 9 % para capital de trabajo. Jaico enfatizó que el Estado debe dejar de obstaculizar a las MYPES y convertirse en un socio activo del sector productivo nacional.

En el marco del Debate Presidencial, Carlos Jaico Carranza del partido Perú Moderno, expone los principales problemas que afrontan los emprendedores, como la presión de la SUNAT y la delincuencia. Propone la creación de un "Banco del Emprendedor" con tasas de interés diferenciadas para apoyar a las MYPES.

Pregunta 5: ¿Qué medidas concretas implementará en su gobierno para prevenir la violencia sexual y garantizar la investigación y sanción efectiva de este delito, sobre todo en las zonas más alejadas del país? (Nadia Romero, Cañete)

Walter Chirinos, del Partido PRI, subrayó que la prioridad debe ser la aplicación estricta de la cadena perpetua para los delitos de violencia sexual ya contemplados en la ley. Además, señaló que el abandono estatal en las regiones dificulta la impartición de justicia y que su gobierno buscará una mayor presencia del Estado para fortalecer la protección de menores y sancionar a los agresores.

Walter Chirinos Purizaga, candidato del PRIN, hace un enérgico llamado a aplicar las leyes existentes, como la cadena perpetua, contra los delitos violentos. En su intervención, conecta la falta de justicia con las deficiencias en el sistema educativo y la ausencia del Estado en las regiones | Canal N

Pregunta 6: ¿Qué enfoque adoptará su administración para gestionar la migración de forma ordenada, asegurando tanto la seguridad nacional como el respeto a los derechos humanos y la integración cultural y económica de los migrantes? (María Romero Rinacuna, Chiclayo)

Fiorella Molinelli, de Fuerza y Libertad, indicó que su gestión priorizará la recuperación del control fronterizo y la colaboración con las cancillerías para establecer corredores humanitarios. Sostuvo que el Estado debe estar presente en las zonas limítrofes, no solo con control policial o militar, sino también con infraestructura de salud y oportunidades de empleo, garantizando el respeto a los derechos humanos e impulsando la integración de los migrantes.

Durante su participación en el Debate Presidencial, Fiorella Molinelli detalla su estrategia sobre migración, comprometiéndose a devolver a los inmigrantes ilegales y a trabajar en colaboración con las cancillerías para establecer políticas que respeten los derechos humanos.

Pregunta 7: Hoy nuestro país enfrenta presiones para aumentar el gasto social. Ante ese escenario, ¿qué reformas estructurales implementaría para crecer más rápido sin comprometer la sostenibilidad fiscal? ¿Y qué gasto estaría dispuesto a recortar o reformar para financiar sus actividades? (Débora, Miraflores, Lima)

Álvaro Paz de la Barra, de Fe en el Perú, propuso achicar el Estado de manera cualitativa y gobernar desde las regiones. Planteó entregar 1.500 soles a grupos vulnerables —personas con discapacidad, madres solteras, adultos mayores, desempleados— a cambio de servicio comunitario, financiado mediante la reducción del gasto corriente y la disminución del número de ministerios. Sostuvo que estas medidas permitirán financiar programas sociales sin poner en riesgo la estabilidad fiscal.

El candidato presidencial Álvaro Paz de la Barra detalla su plan para transformar el país, enfocándose en la descentralización del poder. Propone fortalecer las macro-regiones y reducir los ministerios para bajar el gasto corriente.

Pregunta 8: El Perú ha vivido en los últimos años una constante crisis política que ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones. ¿Qué reforma concreta impulsará su gobierno para garantizar la estabilidad política y fortalecer la democracia en el país? (María Fernanda Yupanqui Catacora, Tacna)

Carlos Espá, de Sí Creo, señaló que la crisis institucional se debe a la captura de entidades públicas por mafias y propuso crear un SAR anticorrupción, implementar gobierno digital, inteligencia artificial y tecnología blockchain. Además, planteó una rendición de cuentas de abajo hacia arriba en comisarías, hospitales y otras instituciones públicas para combatir la corrupción y devolver la confianza a la ciudadanía.

Pregunta 9: Debido a que muchos jóvenes sienten desconfianza hacia la política, quisiera saber qué reformas impulsará su gobierno para promover una mayor participación juvenil en la toma de decisiones públicas. (Xiomara, Chancay)

Armando Massé, del Partido Democrático Federal, destacó la importancia de incorporar la educación política en la currícula escolar para que los jóvenes estén preparados para participar en la vida pública desde edades tempranas. Propuso que la formación política sea regionalizada y adaptada a la realidad nacional, de modo que la juventud asuma un rol decisivo en el futuro político del país.

Pregunta 10: Muchos analistas señalan que el problema fiscal del Perú no solo es el nivel de gasto, sino también la baja eficiencia del gasto público. ¿Qué reformas plantea usted para mejorar la calidad y eficiencia del gasto del Estado sin comprometer la estabilidad fiscal? (Guillermo Robejo, Arequipa)

Francisco Diez Canseco, de Perú Acción, propuso reducir el número de ministerios de 19 a 10 y disminuir el gasto corriente, que hoy representa el 38 % del presupuesto nacional. Además, planteó eliminar la ATU y fortalecer el control sobre la ejecución de proyectos públicos, señalando que cada año se pierden 25.000 millones de soles por corrupción y 20.000 millones por mala gestión, según el Banco Central de Reserva. Prometió aprovechar estos recursos para financiar programas de empleo y apoyo a personas con discapacidad.

Pregunta 11: En el Perú, muchos pequeños negocios señalan que la carga tributaria y la complejidad de los regímenes fiscales dificultan su formalización. Entonces, ¿qué cambios concretos implementará su gobierno para simplificar el sistema tributario y atraer a más contribuyentes a la formalidad? (Katherine Soto, Cusco)

Charlie Carrasco, candidato por Unido Perú, anunció una reforma total del sistema tributario y la creación de un banco especializado en el financiamiento de pymes y mypes. Prometió que toda obra pública paralizada se reactivará en la primera semana de su gobierno y que la educación será gratuita con cobertura de transporte, alimentación y uniformes. Además, ofreció una currícula escolar práctica y la implementación de doce hospitales con mil camas y helicópteros ambulancia. En el sector agrícola, propuso industrialización y la creación de plantas nacionales de fertilizantes e hidrocarburos.