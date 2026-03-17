Rodolfo Acuña Namihas es el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas: conoce su hoja de vida

Acuña había sido el viceministro de Hacienda en el MEF. Foto: Prensa Regional

Rodolfo Acuña Namihas juró este martes 17 de marzo de 2026 como nuevo ministro de Economía y Finanzas, en una ceremonia realizada luego de que Luis Arroyo fuera designado presidenta del Consejo de Ministros. El nombramiento marca un relevo en la conducción del sector responsable de la política fiscal, el manejo presupuestario y la estabilidad económica del país.

El flamante titular del portafolio llega al cargo tras una extensa trayectoria en la administración pública, donde ha ocupado puestos estratégicos vinculados a la planificación estatal, el control del gasto y la modernización institucional. Su designación se produce en un contexto en el que el Gobierno busca reforzar la gestión de las finanzas públicas y la ejecución de inversiones.

Formación académica y especialización

Acuña Namihas es economista de profesión y cuenta con más de 40 años de experiencia en el servicio público. Posee estudios de maestría en Gerencia Pública por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, así como un MBA por la Universidad Particular San Ignacio de Loyola. Su formación se ha centrado en el diseño de políticas públicas y en el fortalecimiento de los sistemas administrativos del Estado.

A lo largo de su carrera ha desarrollado conocimientos en planeamiento estratégico, presupuesto, modernización de la gestión pública, cooperación internacional y promoción de inversiones. Estas áreas han marcado su desempeño en distintos organismos gubernamentales.

Trayectoria en el Ministerio de Economía y Finanzas

Antes de asumir el despacho ministerial, Acuña Namihas se desempeñaba como viceministro de Hacienda desde el 3 de julio de 2025. En ese cargo tuvo a su cargo la formulación y supervisión de políticas relacionadas con el presupuesto público, la tesorería, el endeudamiento y la contabilidad estatal, además de coordinar la gestión fiscal de los recursos humanos.

Su experiencia en el sector también incluye la conducción de la Dirección General de Presupuesto Público en distintos periodos. Entre 2012 y 2017 lideró el proceso presupuestario nacional, impulsando el modelo de gestión orientada a resultados, iniciativa que posteriormente sería reconocida a nivel internacional. Más recientemente, entre febrero de 2024 y febrero de 2025, volvió a asumir esa responsabilidad con el encargo de regular la programación multianual del gasto y emitir opiniones técnico-legales sobre proyectos normativos.

Cargos en otros sectores del Ejecutivo

El nuevo ministro ha ocupado puestos de alta responsabilidad en diversos ministerios. Fue jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto en las carteras de Energía y Minas, Agricultura y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como en Desarrollo e Inclusión Social. En estas funciones dirigió la planificación institucional, la gestión de inversiones y los procesos de modernización administrativa.

Asimismo, desempeñó roles clave en el sector Defensa. Entre febrero y noviembre de 2022 ejerció como viceministro de Recursos para la Defensa, donde coordinó la administración de recursos humanos, materiales y presupuestales para la seguridad nacional. También fue secretario general del Ministerio del Interior en 2021 y ocupó un cargo similar en el Ministerio de Defensa, participando en la implementación de sistemas administrativos y en la supervisión de la gestión interna.

Reconocimientos y aportes a la gestión pública

Durante su etapa como director de Presupuesto Público, Acuña Namihas obtuvo el primer lugar en el III Premio “Gestión para Resultados del Desarrollo – 2017”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La distinción reconoció la implementación de iniciativas orientadas a mejorar la efectividad del Estado y contribuir a la reducción de la desnutrición crónica infantil mediante la asignación eficiente de recursos.

Además, fue premiado en la segunda edición del mismo certamen por su trabajo en la promoción de la gestión por resultados, enfoque que busca vincular el gasto público con metas verificables de desarrollo.

Labor académica y participación institucional

Paralelamente a su trayectoria en el Ejecutivo, el nuevo ministro ha ejercido la docencia universitaria en centros de estudios como la Universidad del Pacífico, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad César Vallejo. Su experiencia docente se ha concentrado en temas de economía pública y administración estatal.

También ha integrado diversos órganos colegiados, entre ellos el directorio de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y el directorio del Servicio Industrial de la Marina (SIMA). A lo largo de su carrera ha participado en comisiones vinculadas a la evaluación de políticas públicas, la reorganización de entidades estatales y la formulación de estrategias en materia de servicios y telecomunicaciones.