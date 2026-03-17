Perú

Rodolfo Acuña Namihas es el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas: conoce su hoja de vida

La designación del economista se produce tras la renuncia de Denisse Miralles a la presidencia del Consejo de Ministros, lo cual ha traído consigo varios cambios en el Gabinete

Guardar
Acuña había sido el viceministro
Acuña había sido el viceministro de Hacienda en el MEF. Foto: Prensa Regional

Rodolfo Acuña Namihas juró este martes 17 de marzo de 2026 como nuevo ministro de Economía y Finanzas, en una ceremonia realizada luego de que Luis Arroyo fuera designado presidenta del Consejo de Ministros. El nombramiento marca un relevo en la conducción del sector responsable de la política fiscal, el manejo presupuestario y la estabilidad económica del país.

El flamante titular del portafolio llega al cargo tras una extensa trayectoria en la administración pública, donde ha ocupado puestos estratégicos vinculados a la planificación estatal, el control del gasto y la modernización institucional. Su designación se produce en un contexto en el que el Gobierno busca reforzar la gestión de las finanzas públicas y la ejecución de inversiones.

Formación académica y especialización

Acuña Namihas es economista de profesión y cuenta con más de 40 años de experiencia en el servicio público. Posee estudios de maestría en Gerencia Pública por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, así como un MBA por la Universidad Particular San Ignacio de Loyola. Su formación se ha centrado en el diseño de políticas públicas y en el fortalecimiento de los sistemas administrativos del Estado.

A lo largo de su carrera ha desarrollado conocimientos en planeamiento estratégico, presupuesto, modernización de la gestión pública, cooperación internacional y promoción de inversiones. Estas áreas han marcado su desempeño en distintos organismos gubernamentales.

Trayectoria en el Ministerio de Economía y Finanzas

Antes de asumir el despacho ministerial, Acuña Namihas se desempeñaba como viceministro de Hacienda desde el 3 de julio de 2025. En ese cargo tuvo a su cargo la formulación y supervisión de políticas relacionadas con el presupuesto público, la tesorería, el endeudamiento y la contabilidad estatal, además de coordinar la gestión fiscal de los recursos humanos.

Su experiencia en el sector también incluye la conducción de la Dirección General de Presupuesto Público en distintos periodos. Entre 2012 y 2017 lideró el proceso presupuestario nacional, impulsando el modelo de gestión orientada a resultados, iniciativa que posteriormente sería reconocida a nivel internacional. Más recientemente, entre febrero de 2024 y febrero de 2025, volvió a asumir esa responsabilidad con el encargo de regular la programación multianual del gasto y emitir opiniones técnico-legales sobre proyectos normativos.

Cargos en otros sectores del Ejecutivo

El nuevo ministro ha ocupado puestos de alta responsabilidad en diversos ministerios. Fue jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto en las carteras de Energía y Minas, Agricultura y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como en Desarrollo e Inclusión Social. En estas funciones dirigió la planificación institucional, la gestión de inversiones y los procesos de modernización administrativa.

Asimismo, desempeñó roles clave en el sector Defensa. Entre febrero y noviembre de 2022 ejerció como viceministro de Recursos para la Defensa, donde coordinó la administración de recursos humanos, materiales y presupuestales para la seguridad nacional. También fue secretario general del Ministerio del Interior en 2021 y ocupó un cargo similar en el Ministerio de Defensa, participando en la implementación de sistemas administrativos y en la supervisión de la gestión interna.

Reconocimientos y aportes a la gestión pública

Durante su etapa como director de Presupuesto Público, Acuña Namihas obtuvo el primer lugar en el III Premio “Gestión para Resultados del Desarrollo – 2017”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La distinción reconoció la implementación de iniciativas orientadas a mejorar la efectividad del Estado y contribuir a la reducción de la desnutrición crónica infantil mediante la asignación eficiente de recursos.

Además, fue premiado en la segunda edición del mismo certamen por su trabajo en la promoción de la gestión por resultados, enfoque que busca vincular el gasto público con metas verificables de desarrollo.

Labor académica y participación institucional

Paralelamente a su trayectoria en el Ejecutivo, el nuevo ministro ha ejercido la docencia universitaria en centros de estudios como la Universidad del Pacífico, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad César Vallejo. Su experiencia docente se ha concentrado en temas de economía pública y administración estatal.

También ha integrado diversos órganos colegiados, entre ellos el directorio de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y el directorio del Servicio Industrial de la Marina (SIMA). A lo largo de su carrera ha participado en comisiones vinculadas a la evaluación de políticas públicas, la reorganización de entidades estatales y la formulación de estrategias en materia de servicios y telecomunicaciones.

Temas Relacionados

Ministerio de Economía y FinanzasMEFperu-economia

Más Noticias

Conoce el pronóstico del clima de Tarapoto para Mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Conoce el pronóstico del clima

EN VIVO: Luis Enrique Arroyo y gabinete ministerial toman juramento tras la sorpresiva salida de Denisse Miralles

Durante una ceremonia celebrada en Palacio de Gobierno se nombró a los nuevos ministros. Arroyo se venía desempeñando como ministro de Defensa

EN VIVO: Luis Enrique Arroyo

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

El pronóstico del clima para

Mujer muere por leptospirosis en Tumbes y autoridades reportan 82 casos en medio de lluvias, basura y colapso del alcantarillado

Fallas en el sistema de alcantarillado y acumulación de residuos agravan la propagación de la enfermedad en zonas urbanas

Mujer muere por leptospirosis en

José Mercedes Zapata Morante es el nuevo ministro del Interior: perfil y hoja de vida

Con pasado reciente como viceministro, el funcionario cuenta con formación en políticas públicas y ha liderado regiones clave como Lima, Loreto y Ayacucho

José Mercedes Zapata Morante es
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EN VIVO: Luis Enrique Arroyo

EN VIVO: Luis Enrique Arroyo y gabinete ministerial toman juramento tras la sorpresiva salida de Denisse Miralles

José Mercedes Zapata Morante es el nuevo ministro del Interior: perfil y hoja de vida

Hugo de Zela sigue al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores: perfil y hoja de vida del canciller

Luis Arroyo asume como primer ministro y Perú suma un récord de 12 jefes de gabinete en solo cuatro años

Juan Carlos Velasco es ratificado como ministro de Salud en medio de cambios en el gabinete tras salida de Miralles

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez aclara rumores y

Christian Domínguez aclara rumores y niega comportamientos inapropiados con Pamela Franco: “Jamás pasó”

Alejandro Sanz se declara enamorado de Stephanie Cayo: “No te puedo amar más”

Rating: ‘Al Fondo Hay Sitio’ lidera la audiencia y supera ampliamente a los estrenos de ‘La Granja VIP’ y ‘Yo Soy’

“Estamos desamparados”: Pablo Fernández, administrador de El Huaralino, relata el miedo y las amenazas tras la muerte de Jhon Leyva

Keiko Fujimori será la primera invitada de ‘La Sustancia del Padre’: “¿Si no ganas, te jubilas como candidata?"

DEPORTES

Piero Quispe destaca, pero Sydney

Piero Quispe destaca, pero Sydney FC no logra el triunfo: cayó en la A-League y sigue fuera de la selección nacional

Ignacio Buse se estrena en su primer cuadro principal de Masters 1000: posibles rivales en primera ronda del Miami Open 2026

Pablo Guede en la mira de San Lorenzo de Argentina tras la salida de su DT: ¿dejará Alianza Lima durante el Torneo Apertura?

¿Universitario vs Alianza Lima se jugará a puertas cerradas? Las posibles sanciones tras racismo en el estadio Monumental

Presidente de UTC exigió sanción para Universitario tras expresiones racistas contra Ángelo Campos: “Que se actúe como manda el reglamento”