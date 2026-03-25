Francisco Diez Canseco propone un Consejo Nacional de Moral Pública y reducción de ministerios en debate presidencial

Diez Canseco plantea creación del Consejo Nacional de Moral Pública.

Durante la segunda jornada del debate presidencial realizada en el Centro de Convenciones de Lima, Francisco Diez Canseco Távara, aspirante por Perú Acción, presentó una propuesta que llamó la atención: la creación del Consejo Nacional de Moral Pública.

Según explicó el propio Diez Canseco, este organismo funcionará como un ente de control externo con la capacidad de expulsar a funcionarios involucrados en casos de corrupción en instituciones como la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fiscalía, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El candidato detalló que el Consejo Nacional de Moral Pública sería aprobado por el Ejecutivo, pero sus miembros serían elegidos por votación popular. Esta modalidad, afirmó, permitiría que la ciudadanía tenga un rol directo en la erradicación de la corrupción dentro del Estado.

En su intervención, Diez Canseco también subrayó la importancia de una Policía Nacional libre de corrupción. Señaló que, de llegar al gobierno, se impulsaría el saneamiento de las 25 escuelas de formación policial en todo el país, instituciones que identificó como vulnerables a malas prácticas y redes ilícitas.

El candidato propuso empoderar a las rondas campesinas y juntas vecinales, dotándolas de herramientas legales y tecnológicas, como la instalación de cámaras de videovigilancia en barrios, para fortalecer la lucha contra la delincuencia.

Francisco Diez-Canseco, Fiorella Molinelli y Armando Massé expusieron sus propuestas sobre seguridad y corrupción en el debate presidencial desde el Centro de Convenciones de Lima. (Composición: Infobae Perú)

Reducción de ministerios y ajuste en el gasto público

Además del enfoque en la moral pública, Francisco Diez Canseco planteó una reforma estructural del aparato estatal. Durante el debate, informó que buscará reducir el número de ministerios de 19 a 10 con el objetivo de disminuir el gasto corriente y evitar el desvío de recursos públicos.

Según el candidato de Perú Acción, esta medida busca prevenir pérdidas millonarias asociadas a la ineficiencia y corrupción en la ejecución de proyectos estatales.

El evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reunió a once candidatos y centró la atención en propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana, el crimen y la corrupción.

Participaron representantes de formaciones políticas como Fe en el Perú, Alianza Fuerza y Libertad, Partido Democrático Federal, PRIN, Partido Cívico Obras, Partido Demócrata Unido Perú, Perú Acción, Sí Creo, Somos Perú, Perú Moderno y Juntos por el Perú; el partido Perú Libre no asistió debido a la ausencia de su líder.

Pregunta<b> </b>ciudadana

En respuesta a la consulta ciudadana de Yuber Mogrovejo, proveniente de Arequipa, sobre las estrategias para optimizar la calidad y eficiencia del gasto estatal, Francisco Diez Canseco expuso varias propuestas durante el debate presidencial.

El candidato de Perú Acción señaló que una de las primeras medidas sería la disolución de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), institución a la que calificó como fuente de corrupción y responsable de distorsionar el trabajo de los transportistas.

Además, Diez Canseco subrayó que una parte considerable del gasto público en Perú corresponde al gasto corriente, representando aproximadamente el 38% del presupuesto nacional.

Por ello, planteó la necesidad de reducir este tipo de egresos para lograr un manejo más responsable de los recursos del Estado.