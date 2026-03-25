Perú

Exportaciones pesqueras y agropecuarias peruanas tuvieron crecimiento del 118,5%

El desempeño estuvo impulsado por mayores volúmenes de exportación en ambos sectores, con una oferta pesquera marcada por la abundancia de pota y un sector agropecuario sostenido por la demanda de frutas y derivados de cacao en los mercados internacionales

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Según el Banco Central de Reserva, ambos sectores mostraron un crecimiento relevante.
Según el Banco Central de Reserva, ambos sectores mostraron un crecimiento relevante. Foto: ComexPerú

El inicio de 2026 trajo un fuerte dinamismo en el comercio exterior peruano, especialmente en los sectores pesquero y agropecuario, cuyos envíos al exterior mostraron un desempeño positivo frente al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el Banco Central de Reserva, ambos rubros registraron avances significativos, aunque con diferencias marcadas en el ritmo de crecimiento y los factores que impulsaron sus resultados.

En el caso de la pesca no tradicional, el valor exportado alcanzó los USD 168 millones en enero, lo que implicó una expansión de 118,5% en comparación con igual mes de 2025. Este resultado estuvo principalmente vinculado a un aumento considerable en los volúmenes embarcados, favorecido por una mayor disponibilidad de recursos marinos.

Despachos pesqueros y agropecuarios marcan tendencia al alza

El crecimiento del sector pesquero respondió, en gran medida, a un incremento de 150% en el volumen exportado, impulsado por la abundancia de pota. Este recurso destacó ampliamente dentro de la canasta exportadora, con envíos de pota congelada y en conserva que se multiplicaron por 26 y 15 veces, respectivamente. Asimismo, se observó un mayor dinamismo en otros productos como pescados congelados, cuyos despachos aumentaron 285%, así como camarones (34,6%) y conchas de abanico (32,5%). No obstante, el incremento en la oferta generó una caída de 12,6% en el precio promedio de exportación de estos productos.

Por su parte, los envíos agropecuarios totalizaron USD 1.185 millones durante el primer mes del año, reflejando un crecimiento de 5,3% en términos interanuales. Este avance se explicó por un aumento de 10,4% en los volúmenes exportados, impulsado por una mayor demanda de productos como arándanos, palta y alimentos para camarones. En el segmento de productos con valor agregado, resaltaron las manufacturas de cacao, con incrementos destacados en cacao en polvo (16%), chocolates (237%) y pasta de cacao sin desgrasar (61,1%), consolidando así el aporte del sector al desempeño exportador del país.

La expansión del sector pesquero se explicó, en gran parte, por un aumento de 150% en los volúmenes de exportación.
La expansión del sector pesquero se explicó, en gran parte, por un aumento de 150% en los volúmenes de exportación. Foto: Congreso

Exportaciones peruanas rompieron récord en 2025

Las exportaciones peruanas alcanzaron en 2025 un máximo histórico, consolidando un desempeño sobresaliente en el comercio exterior. Durante la presentación de los Resultados de Exportaciones 2025, realizada el 6 de marzo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el valor total de los envíos al extranjero superó los USD 90 mil millones, el nivel más alto registrado por el país hasta la fecha.

Este resultado supuso un crecimiento relevante frente al año previo y puso en evidencia la solidez del sector exportador peruano en un escenario global retador, marcado por tensiones geopolíticas, ajustes en las políticas comerciales y variaciones en los precios internacionales de materias primas y alimentos. Según cifras oficiales del Mincetur, las exportaciones sumaron USD 90.082 millones, lo que representó un incremento de 21% respecto a 2024 y reafirmó su papel como uno de los pilares de la economía nacional.

El grueso de los envíos correspondió a productos tradicionales, que acumularon USD 66,6 mil millones, impulsados principalmente por la actividad minera, principal fuente de generación de divisas del país. En paralelo, las exportaciones no tradicionales también mostraron un desempeño favorable, al alcanzar USD 23,5 mil millones, con un avance de 14,5% frente al año anterior.

Dentro de este segmento, la agroindustria destacó como uno de los motores más dinámicos, con despachos cercanos a los USD 13,2 mil millones. Le siguieron las manufacturas diversas, que superaron los USD 6,3 mil millones, mientras que la pesca y acuicultura registraron USD 2,3 mil millones y el sector textil y confecciones alcanzó USD 1,7 mil millones.

En 2025, las exportaciones peruanas marcaron un récord histórico al superar los USD 90 mil millones.
En 2025, las exportaciones peruanas marcaron un récord histórico al superar los USD 90 mil millones. Foto: difusión

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