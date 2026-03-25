Debate presidencial: George Forsyth impulsa un gobierno digital con inteligencia artificial para fiscalizar el uso de fondos públicos

George Forsyth plantea jurado ciudadano para juzgar corrupción en debate presidencial. (Foto composición: Infobae Perú/Captura de video: Tv Perú/Agencia Andina)

George Forsyth, aspirante presidencial por Somos Perú, presentó durante la segunda jornada de debates presidenciales una propuesta centrada en la modernización digital del Estado peruano.

Forsyth se comprometió a implementar un gobierno digital apoyado en inteligencia artificial para fiscalizar el uso de los recursos públicos y “rastrear hasta el último sol”.

El candidato explicó que su plan contempla el uso de sistemas inteligentes capaces de monitorear cada transacción estatal, con el objetivo de eliminar zonas opacas en la administración.

“El Perú necesita un presidente que enfrente la corrupción con tecnología y transparencia real,” afirmó Forsyth ante los asistentes en el Centro de Convenciones de Lima.

El aspirante de Somos Perú propuso complementar esta iniciativa con la reintroducción del polígrafo para funcionarios y el levantamiento del secreto bancario en los casos de manejo de fondos públicos.

En el mismo escenario, Forsyth anunció que la meritocracia será un pilar en la selección de funcionarios para garantizar que quienes gestionen recursos estatales sean evaluados por su capacidad y trayectoria.

El exarquero apuesta por la combinación de herramientas digitales, inteligencia artificial y controles estrictos como fórmula para incrementar la eficiencia y la rendición de cuentas en el sector público.

George Forsyth ha sido alcalde de La Victoria. Foto: difusión

Seguridad ciudadana y control de cárceles

Durante el debate, Forsyth abordó el tema de la inseguridad y propuso que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) asuman el control de los centros penitenciarios. De acuerdo con El Comercio, el candidato de Somos Perú aseguró que esta medida busca frenar la extorsión y las redes delictivas que operan desde las cárceles hacia las calles. “Se acabó la fiesta en los penales”, sostuvo en su intervención.

Forsyth explicó que la tecnología también tendrá un papel relevante en el trabajo policial. Anunció la instalación de cámaras de vigilancia que graben las 24 horas el accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Además, propuso la creación del Programa Barrio Más Seguro, una estrategia orientada a fortalecer la seguridad en los barrios mediante sistemas inteligentes y patrullaje coordinado.

En respuesta a la problemática del gas natural, Forsyth recordó el incidente en la tubería de Megantoni, Cusco, y resaltó la importancia de masificar el acceso a este recurso.

Ofreció incrementar el vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) en 50 soles, permitiendo a más familias adquirir un balón de gas y mejorar su calidad de vida. El candidato considera fundamental incentivar el consumo interno y trabajar en alianza con el sector privado, preservando la soberanía nacional sobre los recursos energéticos.

Debate presidencial

La jornada, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), congregó a once candidatos en el Centro de Convenciones de Lima y se centró en propuestas de seguridad ciudadana, combate al crimen y lucha contra la corrupción.

En esta jornada también participaron: Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra), Alianza Fuerza y Libertad (Fiorella Molinelli), Partido Democrático Federal (Armando Massé), PRIN (Walter Chirinos), Partido Cívico Obras (Ricardo Belmont), Partido Demócrata Unido Perú (Charlie Carrasco), Perú Acción (Francisco Diez Canseco), Sí Creo (Carlos Espá), Perú Moderno (Carlos Jaico) y Juntos por el Perú (Roberto Sánchez). Perú Libre no participará del encuentro, debido a la ausencia del prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón.