George Forsyth propone “tomar el control de los penales con las Fuerzas Armadas”

Forsyth destacó la situación de los penales, señalando que operan como núcleos del crimen organizado

En el marco del debate presidencial de este martes 24 de marzo, el candidato de Somos Perú, George Forsyth, planteó una intervención directa en el sistema penitenciario como parte de su estrategia para enfrentar la inseguridad ciudadana. Durante su participación, sostuvo que una de las principales fuentes de criminalidad se origina dentro de las cárceles, desde donde —según afirmó— operan redes de extorsión y otros delitos.

El exalcalde de La Victoria expuso esta propuesta ante el público en una jornada organizada por el Jurado Nacional de Elecciones, que reúne a 34 aspirantes a la Presidencia en el Centro de Convenciones de Lima. El encuentro forma parte del ciclo de debates rumbo a las Elecciones Generales 2026 y aborda temas como seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Control de penales con intervención militar

Forsyth centró parte de su exposición en la situación de los establecimientos penitenciarios, los cuales, según indicó, se han convertido en centros de operación del crimen organizado. En ese sentido, aseguró que tomará medidas inmediatas para recuperar el control del sistema carcelario.

“A mí no me van a contar lo que sufren las madres, a mí no me van a contar lo que sufren los transportistas que hoy pagan cupos porque tienen miedo que les pase algo o maten a sus familias. Por eso es que voy a tomar control de forma inmediata con las Fuerzas Armadas de las cárceles. Se acabó la fiesta en los penales”, manifestó durante el debate.

Forsyth enfocó su exposición en las cárceles, que —según afirmó— funcionan como centros de operación del crimen organizado. Foto: composición Infobae Perú/Andina

El candidato también vinculó directamente a los penales con delitos como la extorsión y el cobro de cupos, señalando que los cabecillas de estas organizaciones operan desde el interior de los recintos. En esa línea, insistió en que su propuesta busca cortar esas redes desde su origen.

Seguridad en barrios y reforma policial

Como complemento a su planteamiento, Forsyth propuso reforzar la seguridad en zonas urbanas mediante el programa Barrio Más Seguro, el cual contempla un mayor despliegue policial y el uso de tecnología para prevenir delitos. Según explicó, esta iniciativa incluiría cámaras de reconocimiento facial para facilitar la identificación de delincuentes.

Además, planteó una reforma interna en la Policía Nacional del Perú orientada a mejorar la transparencia en su accionar. Entre las medidas mencionadas, destacó la implementación de sistemas de videovigilancia que registren de manera continua las intervenciones policiales.

El aspirante también hizo énfasis en la prevención como eje de su propuesta, al señalar que el fortalecimiento de actividades deportivas y culturales puede contribuir a reducir la delincuencia. En ese contexto, indicó que su plan busca ofrecer alternativas a los jóvenes para evitar que se involucren en actividades ilícitas.

George Forsyth ha sido alcalde de La Victoria. Foto: difusión

¿Cómo se distribuyen los bloques y candidatos en el Debate Presidencial 2026 de este martes?

La jornada del martes 24 de marzo del Debate Presidencial 2026 se organiza en dos grandes ejes temáticos: seguridad ciudadana y combate a la criminalidad, así como integridad pública y lucha contra la corrupción. En cada uno de estos bloques, los postulantes han sido agrupados en cuatro ternas, lo que define el orden y dinámica de sus intervenciones.

En el primer tema, las participaciones se distribuyen en grupos de tres candidatos: en la primera terna intervienen Charlie Carrasco, Álvaro Paz de la Barra y Ricardo Belmont; en la segunda, Francisco Diez-Canseco, Fiorella Molinelli y Armando Masse; en la tercera, George Forsyth, Carlos Espá y Carlos Jaico; y en la cuarta, Vladimir Cerrón, Roberto Sánchez y Walter Chirinos. Para el segundo eje temático, la conformación cambia: la primera terna reúne a Carrasco, Forsyth y Diez-Canseco; la segunda, a Masse, Espá y Belmont; la tercera, a Jaico, Chirinos y Paz de la Barra; y la cuarta, a Sánchez, Cerrón y Molinelli.