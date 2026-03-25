Colegio de San Martín de Porres reabre tras dos semanas de virtualidad por amenazas de extorsionadores

Vuelven las clases en SMP: colegio reabre tras dos semanas de temor. Video: TV Perú

El colegio Almirante Miguel Grau Seminario, ubicado en San Martín de Porres, regresará a la presencialidad después de dos semanas de temor. El origen de la crisis fue una serie de mensajes de extorsión dirigidos a la dirección del plantel. El temor a un posible atentado llevó a las autoridades a suspender inmediatamente las clases presenciales y migrar a la modalidad virtual. Según vecinos del sector, los problemas habrían comenzado a raíz de un antiguo servicio de cochera dentro de la institución, que habría despertado el interés de bandas delictivas dedicadas al cobro de cupos.

Durante el cierre, los padres de familia expresaron su preocupación por la seguridad de sus hijos y por la continuidad de su aprendizaje. Además, la comunidad educativa denunció que la zona viene sufriendo un incremento de robos y actos de violencia, lo que genera un ambiente de inseguridad constante. El colegio permaneció bajo vigilancia policial, pero los padres y docentes pidieron medidas permanente que permitieran el regreso seguro a las aulas.

Tras amenazas, colegio en Lima Norte retoma clases con resguardo policial

El retorno seguro: un plan conjunto

La situación de este colegio no es nueva. Diversos planteles tuvieron que pasar a modalidad remota tras ser víctima de extorsionadores. Frente a este panorama, las autoridades educativas y policiales de Lima Metropolitana implementaron un protocolo especial para el retorno seguro a la presencialidad en casos de extorsión. Marcos Tupayachi, director regional de Educación de Lima Metropolitana, explicó que el protocolo incluye medidas articuladas con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo, la municipalidad y la propia comunidad educativa.

Uno de los primeros pasos fue la instalación de cámaras de seguridad en los alrededores del colegio, gestionadas por la municipalidad y coordinadas con la comisaría del sector. Además, se reforzó el patrullaje policial y la presencia del Serenazgo distrital para disuadir cualquier intento de violencia. El objetivo, según Tupayachi, era devolver la confianza a padres, maestros y estudiantes, y garantizar condiciones seguras para que la enseñanza se desarrolle sin miedo.

Tras dos semanas cerrado por extorsión, colegio de SMP retoma clases

Implementación tecnológica y presencia policial

Una pieza clave en esta estrategia de seguridad es la implementación del botón de pánico denominado “Confía”. Este dispositivo digital, instalado en la dirección del colegio, permite que el director alerte instantáneamente a la policía en caso de una emergencia. El sistema requiere una infraestructura de intranet y conexión directa con la central policial, de modo que, al activarse, se genera una alarma inmediata que moviliza a las patrullas más cercanas.

Junto al botón de pánico, el protocolo contempla la designación de un promotor educativo policial, figura que cumple funciones de vigilancia y acompañamiento en la institución. En el caso del colegio Almirante Miguel Grau, se asignó un efectivo de la comisaría local, quien se mantiene en el plantel mientras persista el nivel de riesgo. Esta medida se complementa con la capacitación de los VAPES (Vigilantes Apoderados por la Seguridad Escolar), quienes supervisan los alrededores y están en contacto directo con la policía.

El regreso a la presencialidad en el colegio Almirante Miguel Grau tras dos semanas de extorsión

El comandante PNP Frank Rodríguez Quispe detalló que, además, se realiza un patrullaje preventivo constante y que el botón de pánico permite una reacción inmediata ante cualquier incidencia.

Recuperación socioemocional y refuerzo académico

El regreso a la presencialidad no solo implicó medidas de seguridad física. Las autoridades educativas también pusieron en marcha un plan de contención socioemocional para estudiantes y docentes afectados por las extorsiones, una realidad que impacta a la mayoría de peruanos. Equipos de psicólogos y especialistas en convivencia escolar trabajan con la comunidad para brindar apoyo y restablecer un ambiente de tranquilidad.

Alumnos vuelven a las aulas en SMP bajo estrictas medidas de seguridad

Por otra parte, se identificó que entre cinco y diez estudiantes no lograron seguir las clases virtuales durante las dos semanas de cierre. Para ellos, se ha diseñado un currículo de emergencia y clases de refuerzo, con el objetivo de que puedan recuperar los aprendizajes perdidos y reincorporarse plenamente a la dinámica escolar.