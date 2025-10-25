Perú

Al menos siete colegios privados en Lima pasan a clases virtuales por temor a extorsión

Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados, pidió al titular del Mininter un encuentro para explicar la situación de las escuelas frente al crimen

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
Colegios de Lima realizan clases virtuales por ser víctimas de extorsión. (Video: Exitosa)

La inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana ahora le toca la puerta a los colegios y pone en riesgo a los estudiantes. Un total de 7 colegios privados en Lima se han visto forzados a pasar a clases virtuales debido a las amenazas de extorsionadores, que exigen un pago para no atentar contra la vida de alumnos y maestros.

Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados, indicó en Exitosa que “el Estado no sabe por temor a que nos puedan exigir que los colegios sigan trabajando presencialmente pese a que están siendo extorsionados”, y pidió públicamente sostener una reunión con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para que conozca la situación a la que se enfrenta este sector.

“(...) Por eso justamente solicitaba yo al ministro del Interior y por su intermedio, poderle sacar una cita en el tiempo más corto, poder reunirnos, el ministro del Interior, el presidente de la República, para poder nosotros explicarles los momentos tan álgidos y delicados que estamos pasando los colegios privados del Perú (...)”, indicó en conversación con el medio radial.

La dirección del plantel confirmó
La dirección del plantel confirmó que se coordinó con la Policía y el serenazgo, pero dispuso clases no presenciales como medida preventiva.

Colegios nacionales también están en peligro

En general, todo el sector educación está en riesgo. Los extorsionadores también han puesto en riesgo la seguridad de los colegios nacionales y exigen el pago de cupos para no atentar contra la vida de los niños y profesores. El caso del colegio José Carlos Mariátegui 152 es uno de los más recientes.

Según reportes, los padres de los alumnos denunciaron haber recibido mensajes extorsivos por parte de criminales en WhatsApp. Uno de ellos decía “o usted verá si paga la multa o vamos por su familia”, un motivo suficiente para sembrar el terror en toda la comunidad educativa.

Más de mil estudiantes asisten al colegio en dos turnos diarios, según declaraciones de los propios padres. A pesar de la gravedad de la situación, la dirección informó a través de una reunión con las familias que las clases presenciales continuarían por decisión de la institución, pues hasta el momento no han recibido una disposición oficial de la UGEL 05 (Unidad de Gestión Educativa Local 05).

Extorsión llega a colegios nacionales: piden dinero a padres para no atentar contra sus hijos - 24 Horas Noticias

“Nos sentimos inseguros de dejar a nuestros hijos, porque han amenazado con lanzar una bomba y hay niños en riesgo”, advirtieron algunas madres, que realizaron una pequeña manifestación a las afueras de la escuela. Los docentes ya solicitaron garantías para el desarrollo de su trabajo.

Una madre relató que trasladó a sus hijos de un colegio privado, donde ya había experimentado casos similares de extorsión, hacia el plantel nacional confiando en que la situación mejoraría. “No hay seguridad ni confianza en el colegio; queremos protección para los niños”, expresó la madre visiblemente afectada.

Más de 100 colegios amenazados a nivel nacional

Más de trescientos estudiantes en Lima han dejado las aulas debido a una serie de amenazas de extorsión contra instituciones educativas, mientras autoridades se comprometen a reforzar la seguridad y los padres expresan preocupación por la vida de sus hijos. La cifra de colegios afectados varía según la fuente: la Asociación de Colegios Privados Educar con Libertad reporta 102 planteles, aunque el Ministerio de Educación reconoce solo diez.

El impacto de la violencia es especialmente visible en distritos como San Juan de Lurigancho y Rímac. Una madre de familia afirmó que su hijo permanece encerrado en casa y se muestra afectado emocionalmente. Otro testimonio da cuenta del nivel de amenaza. En uno de los casos, una granada tipo piña fue hallada en un colegio de San Juan de Lurigancho, junto a una exigencia de 18.000 soles como pago inicial y 2.000 soles mensuales para no atacar a profesores y estudiantes.

Temas Relacionados

Inseguridad CiudadanaExtorsiónSicariatoMinisterio del InteriorMininterperu-noticias

Más Noticias

Santoral del 25 de octubre: quién fue San Frutos de Segovia y por qué se celebra este sábado

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

Santoral del 25 de octubre:

Efemérides 25 de octubre: cumpleaños de Katy Perry y todos los eventos más importantes que se celebran hoy

Hazañas, tragedias, nacimientos y muertes son los sucesos más importantes que pasaron en esta fecha

Efemérides 25 de octubre: cumpleaños

Suboficial de la Marina asesina a su expareja: víctima había puesto denuncia horas antes del feminicidio

El general PNP Isaac Andia, jefe de la Región Policial del Callao, señaló que Aaron Zavaleta Vernazza intentó quitarse la vida. Asimismo, la madre de la víctima señaló que la PNP no realizó las intervenciones correspondientes

Suboficial de la Marina asesina

Keiko Fujimori y Carlos Álvarez rechazan participar en debate de CADE 2025: Las razones detrás

CADE Ejecutivos 2025 pierde candidatos invitados. Más podrían seguir a Fuerza Popular y País Para Todos y ‘bajarse’ del evento

Keiko Fujimori y Carlos Álvarez

Corte de agua para este 27 de octubre por más de 10 horas en estos distritos: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal recomienda a los usuarios guardar agua previamente para disponer del recurso mientras dure la interrupción del servicio

Corte de agua para este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso Guillermo Bermejo: Investigación revela

Caso Guillermo Bermejo: Investigación revela uso de congresistas peruanos para articulación política internacional de Sendero Luminoso

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo en el Congreso tras su condena por terrorismo?

Guillermo Bermejo sentenciado por filiación al terrorismo: Estas son las pruebas que lo condenan

Elecciones 2026: Propaganda gratuita en medios y redes sociales para partidos políticos

Pedro Castillo amenaza a congresistas con revelar “sobres guardados” donde le pedían ministerios y direcciones

ENTRETENIMIENTO

Isabel Preysler rompe el silencio

Isabel Preysler rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Mario Vargas Llosa: “Mi casa no es un hotel”

Magaly Medina le dice ‘terca’ a Darinka Ramírez por impedir que Jefferson Farfán visite a su hija: “No busquemos pretextos”

Familia de Mario Vargas Llosa evalúa demandar a Isabel Preysler por publicar cartas íntimas del Nobel: “Un auténtico desprestigio”

Jackson Mora se defiende tras denuncia penal contra él y Tilsa Lozano como banda criminal: “Esto es fraudulento”

Suheyn Cipriani llora ante el rechazo familiar y Magaly Medina se solidariza: “No te avergüences de tu verdad, libérate de esa gente”

DEPORTES

Universitario vs Géminis EN VIVO

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona: partidazo en el Bernabéu por clásico de LaLiga 2025/2026

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

A qué hora juega Universitario vs ADT: partido clave en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos