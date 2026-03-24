Robots bailarines roban miradas en la previa del debate presidencial 2026 mientras simpatizantes se concentran en San Borja

En las afueras del Centro de Convenciones de Lima, simpatizantes de diversas agrupaciones políticas se congregan con banderas, pancartas y música para mostrar su apoyo a los candidatos presidenciales que participarán en el debate. | Canal N / N Directo

La antesala del debate presidencial trasladó el foco hacia las calles aledañas al Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. Desde horas previas al inicio del encuentro entre candidatos, la avenida Arqueología —en el tramo comprendido entre Javier Prado y Aviación— concentró a simpatizantes de diversas agrupaciones políticas que llegaron con banderas, música y mensajes de respaldo. El cierre del tránsito en ambos sentidos permitió la ocupación total de la vía por grupos organizados que buscaban visibilidad en un momento clave del proceso electoral.

El espacio se convirtió en un punto de convergencia donde coincidieron militantes, delegaciones regionales y ciudadanos que acudieron por iniciativa propia. La escena mostró una dinámica paralela al debate: la disputa por la atención pública fuera del recinto. Cada partido desplegó sus propios recursos para diferenciarse, con símbolos, colores y acciones que apuntaron a reforzar su identidad frente al resto de agrupaciones presentes.

A lo largo de la tarde, el flujo de personas se mantuvo constante. Las concentraciones se organizaron por sectores, lo que permitió identificar con claridad a los simpatizantes de cada candidato. La presencia policial se extendió en toda la zona, con efectivos distribuidos en puntos estratégicos para resguardar el orden y controlar los accesos hacia el recinto donde se desarrollaría el debate. Hasta ese momento, no se registraron incidentes que alteraran la jornada.

Despliegue de agrupaciones y símbolos de campaña

En uno de los tramos más visibles, los simpatizantes de Alianza para el Progreso ocuparon espacio con pancartas y banderas en respaldo a César Acuña. Su presencia se distinguió por el número de asistentes y la organización del grupo. A pocos metros, seguidores de Fernando Olivera destacaron con escobas, un elemento que forma parte de su trayectoria política y que volvió a aparecer como símbolo de campaña en esta jornada.

Más adelante, el grupo de Ahora Nación, que respalda a Alfonso López Chau, se presentó con menor cantidad de personas, aunque con constante actividad sonora. En paralelo, militantes de Renovación Popular se concentraron con banderas celestes y distintivos asociados a la candidatura de Rafael López Aliaga. La presencia de integrantes de la fórmula vicepresidencial en la zona formó parte de las coordinaciones previas al inicio del debate.

El recorrido por la avenida permitió observar también a representantes de otras organizaciones políticas, como Integridad Democrática y el Partido Verde, que se ubicaron en sectores contiguos con menor despliegue, pero con presencia activa en la jornada.

Robots de Avanza País marcan la atención

Robots llaman la atención en medio de concentración de simpatizantes antes del debate presidencial. (Composición: Infobae)

Uno de los elementos que más interés generó en la vía pública fue la participación de Avanza País, agrupación que respalda la candidatura de José Williams Zapata. Sus simpatizantes llegaron con dos robots que realizaron coreografías al ritmo de bandas musicales, en medio de un grupo que acompañó con aplausos y consignas.

La presencia de estas máquinas se convirtió en uno de los principales focos de atención en la avenida Arqueología. Personas que transitaban por la zona se detenían para observar la escena o registrar imágenes. La iniciativa formó parte de una estrategia para destacar frente al resto de agrupaciones en un contexto donde cada partido buscó captar miradas antes del inicio del debate.

El uso de elementos no convencionales dentro de actividades políticas reflejó una tendencia hacia formas más visuales de comunicación en espacios públicos. En este caso, los robots se integraron al ambiente festivo que predominó durante la jornada, marcado por música, comparsas y participación constante de los asistentes.

En otro sector de la avenida, simpatizantes de Perú Libre se concentraron con delegaciones provenientes del norte del país. Su presencia incluyó pedidos vinculados a la participación de su candidato presidencial en el debate. La exigencia apuntó a que se contemple una intervención de manera virtual, pese a que el formato oficial estableció la participación presencial de todos los aspirantes.

La movilización de estos grupos evidenció el interés de las bases partidarias por influir en el desarrollo del evento, incluso desde el exterior del recinto. La cercanía entre las distintas agrupaciones generó un escenario donde coincidieron posturas diversas, sin que se registraran enfrentamientos directos.

Seguridad y ambiente en la previa

El despliegue de seguridad se mantuvo durante toda la tarde con presencia de efectivos policiales en la avenida y en las inmediaciones del Centro de Convenciones. La organización del espacio permitió la circulación peatonal dentro de los sectores ocupados por cada agrupación, mientras que los accesos principales se mantuvieron vigilados.

El ambiente general combinó expectativa con manifestaciones de apoyo político. La música, las banderas y la participación de simpatizantes marcaron el ritmo de la jornada, que se desarrolló en un contexto de calma. Incluso se observó la presencia de familias y mascotas, lo que reforzó una dinámica abierta en el espacio público.

A medida que se acercaba la hora del debate, los grupos permanecían atentos a lo que ocurriría dentro del recinto. La avenida Arqueología continuó como escenario de concentración política, con actividades constantes en cada sector, mientras los asistentes aguardaban el inicio de las intervenciones de los candidatos.