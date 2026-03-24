Qué se celebra el 24 de marzo en el Perú: de la consolidación académica al reflejo de la diversidad peruana

Las principales efemérides de esta fecha incluyen aniversarios políticos, académicos y culturales, así como nacimientos de personalidades que han dejado huella en distintos ámbitos del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 24 de marzo reúne fechas clave para la historia política, cultural y académica del Perú. En 1879 murió Juan Antonio Pezet, expresidente marcado por conflictos internacionales.

En 1917 se fundó la Pontificia Universidad Católica del Perú, referente educativo. Ese día nacieron figuras influyentes como el periodista Francisco Igartua en 1923, el músico Óscar Avilés en 1924, la primera dama Violeta Correa en 1927 y el político Javier Diez Canseco en 1948.

Además, se conmemora el Día del Criollismo Chalaco, que reconoce la herencia musical del Callao y el legado de Avilés en la identidad cultural peruana.

24 de marzo de 1879 - Juan Antonio Pezet, el presidente peruano que murió tras una vida entre guerras y poder

La muerte de Juan Antonio Pezet marcó el final de una trayectoria política atravesada por conflictos internacionales y decisiones que dividieron al país en tiempos clave. (Illustrated London News)

Juan Antonio Pezet fue un militar y político peruano nacido en 1809 y fallecido el 24 de marzo de 1879. Participó desde joven en la lucha por la independencia y desarrolló una amplia carrera militar.

Ocupó cargos clave como ministro, vicepresidente y presidente del Perú entre 1863 y 1865. Su gobierno estuvo marcado por el conflicto con España y la controversia por su postura conciliadora, lo que derivó en su derrocamiento.

Tras su salida del poder, vivió un periodo en el extranjero antes de regresar al país, donde permaneció retirado hasta su muerte.

24 de marzo de 1917 – se funda la Pontificia Universidad Católica del Perú

El nacimiento de la PUCP significó el inicio de un proyecto académico que con el tiempo se convirtió en uno de los pilares de la educación superior en el país. (Andina)

La Pontificia Universidad Católica del Perú fue fundada el 24 de marzo de 1917 en Lima, consolidándose como una de las principales instituciones académicas del país.

Desde sus inicios, promovió la formación integral basada en valores humanistas y el desarrollo del conocimiento en diversas disciplinas. A lo largo del tiempo, ha contribuido a la investigación, la cultura y el debate intelectual en el Perú.

Su crecimiento académico y su impacto en la sociedad la posicionan como un referente en educación superior, formando profesionales y líderes que han influido en distintos ámbitos del país.

24 de marzo de 1923 - Francisco Igartua, el periodista que marcó la prensa peruana con independencia

El nacimiento de Igartua dio origen a una voz crítica que transformó el periodismo peruano, apostando por la independencia en contextos de presión política. (LUM)

Francisco Igartua fue un periodista peruano nacido el 24 de marzo de 1923, reconocido por su papel en la renovación del periodismo nacional.

Fundó la revista Oiga, medio que destacó por su línea crítica y su defensa de la libertad de expresión en contextos políticos complejos. A lo largo de su trayectoria, se consolidó como una voz influyente en el debate público, enfrentando censuras y presiones.

Su estilo directo y su compromiso con la verdad marcaron a generaciones de comunicadores. Su legado permanece como referencia de independencia y rigor en la prensa peruana.

24 de marzo de 1924 - nace Óscar Avilés, la primera guitarra del Perú que marcó la historia musical

Avilés se convirtió en un emblema cultural desde su aparición, llevando la guitarra criolla a nuevas dimensiones dentro y fuera del país. (Andina)

Óscar Avilés fue un destacado guitarrista, compositor y productor peruano nacido el 24 de marzo de 1924 en el Callao. Reconocido como la “Primera Guitarra del Perú”, revolucionó la música criolla con su estilo y aportes técnicos.

A lo largo de su extensa carrera acompañó a grandes figuras y contribuyó a difundir el vals y otros géneros tradicionales dentro y fuera del país.

Fundó una escuela de guitarra criolla y formó a nuevas generaciones de músicos. Su legado lo convirtió en un referente cultural, cuya influencia permanece en la identidad musical peruana.

24 de marzo de 1927 – nace Violeta Correa, la primera dama peruana que impulsó la acción social y política

Correa destacó como primera dama comprometida, promoviendo iniciativas sociales que dejaron huella en la atención a poblaciones necesitadas. (Andina)

Violeta Correa fue una periodista peruana nacida el 24 de marzo de 1927, reconocida por su rol como primera dama durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

Participó activamente en la vida política y social del país, promoviendo programas de apoyo a sectores vulnerables, como comedores populares y centros comunitarios. Su labor destacó por la defensa de los derechos de la mujer y la atención a poblaciones necesitadas.

También tuvo presencia en el periodismo y en la organización partidaria. Su figura dejó una huella en la acción social del Estado y en el compromiso con las causas sociales.

24 de marzo de 1948 – nace Javier Diez Canseco, el político que marcó la izquierda peruana con su lucha social

Desde su irrupción en la política, Diez Canseco se posicionó como un referente crítico, impulsando reformas en favor de sectores vulnerables. (Congreso de la República del Perú)

Javier Diez Canseco fue un abogado, sociólogo y político peruano nacido el 24 de marzo de 1948 en Lima. Reconocido como una de las principales figuras de la izquierda, dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos y la justicia social.

Participó en la Asamblea Constituyente de 1978 y fue diputado, senador y congresista en distintos periodos. Impulsó leyes en favor de sectores vulnerables, especialmente personas con discapacidad.

Su trayectoria estuvo marcada por una postura crítica frente al poder y la corrupción. Falleció en 2013, dejando un legado político influyente en el país.

24 de marzo - Día del Criollismo Chalaco

Esta conmemoración reconoce el legado del criollismo chalaco, destacando su papel en la construcción de la identidad artística del Perú. (Andina)

El 24 de marzo fue declarado como el Día del Criollismo Chalaco por el Concejo Provincial del Callao en 2024, en homenaje al nacimiento del músico Óscar Avilés.

La fecha busca reconocer su legado como figura central de la música criolla y fortalecer la identidad cultural de la región. La celebración fue incorporada al calendario oficial de festividades y también se instituyó el Premio Óscar Avilés como máximo reconocimiento cultural.

Esta iniciativa resalta la importancia del criollismo como expresión artística y reafirma el valor de preservar las tradiciones musicales del Callao.