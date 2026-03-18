Alejandra y Onelia cierran comentarios en redes tras imágenes de Said y Mario con mujeres en Argentina

Mario Irivarren y Said Palao fueron captados disfrutando de una fiesta en yate durante su viaje a Argentina. . ATV: Magaly Tv La Firme

La farándula peruana está nuevamente en el ojo del huracán tras la difusión de imágenes en las que Said Palao y Mario Irivarren aparecen en una fiesta a bordo de un yate en Argentina, rodeados de mujeres, bebidas y un ambiente de celebración.

La difusión del informe por 'Magaly TV La Firme’ ha provocado una ola de reacciones y una rápida respuesta de sus parejas, Alejandra Baigorria y Onelia Molina, quienes decidieron cerrar los comentarios en sus redes sociales para protegerse del aluvión mediático.

Alejandra Baigorria y Onelia Molina limitaron comentarios en sus redes tras la difusión de imágenes de Said Palao y Mario Irivarren de fiesta en Argentina. IG

Alejandra Baigorria y Onelia Molina limitaron comentarios en sus redes tras la difusión de imágenes de Said Palao y Mario Irivarren de fiesta en Argentina. IG

Magaly Medina enciende la polémica con imágenes exclusivas

La noche del martes 17 de marzo, Magaly Medina presentó un adelanto de lo que calificó como una “bomba mediática”, mostrando a los conocidos integrantes de ‘Esto es Guerra’ disfrutando de una jornada de sol, bikini y tragos en plena escapada argentina.

La periodista, fiel a su estilo, mantuvo el misterio en la previa del informe: “Sabemos todo, absolutamente todo lo que hicieron en Argentina. El que se sienta aludido, que se lo chante”, dijo, generando expectativa y especulación en redes.

El avance mostró a Said Palao y Mario Irivarren en compañía de varias mujeres, en un ambiente festivo y veraniego. Aunque Patricio Parodi también aparece en las imágenes, los focos se centraron en Said y Mario, quienes mantienen relaciones sentimentales con Alejandra Baigorria y Onelia Molina, respectivamente.

“Sabemos todo lo que hicieron en Argentina”: Magaly sacude la farándula con fuerte mensaje. Captura: ATV- Magaly TV La Firme.

Usuarios le piden a Alejandra Baigorria no perdonar a Said Palao

La rápida viralización del informe provocó una avalancha de mensajes entre los seguidores de las parejas. En particular, Alejandra Baigorria recibió numerosos comentarios de apoyo y advertencias para que no perdone a Said Palao tras la difusión de las imágenes.

“Aleee todo el mundo te lo dijo”, “No lo perdones, te mereces alguien mejor”, “Si le perdonas esta, te hará muchas más”, “Mereces respeto, así sea una despedida de soltero”, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron sus publicaciones antes de que la empresaria decidiera limitar la interacción en su cuenta de Instagram.

Onelia Molina, pareja de Mario Irivarren, también optó por cerrar los comentarios tras ser blanco de críticas y mensajes de solidaridad. Ambas buscaron resguardar su espacio personal ante la presión mediática y el escrutinio público.

Usuarios en redes sociales manifestaron apoyo y pidieron a Baigorria no perdonar a Said Palao tras el polémico informe de Magaly TV La Firme. IG

Alejandra Baigorria recibió numerosos comentarios de apoyo y advertencias para que no perdone a Said Palao. IG

Un matrimonio de un año bajo los reflectores

La situación adquiere mayor relevancia en el caso de Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes contrajeron matrimonio el 26 de abril de 2025 en una ceremonia religiosa en la Iglesia San Pedro, seguida de una recepción en Pachacámac. Desde entonces, la relación ha sido seguida de cerca por el público y los medios, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas de la farándula nacional.

La exposición de su vida privada ha hecho que cada controversia, rumor o nueva imagen cobre dimensiones virales, como ocurre ahora tras el destape de Magaly Medina.

El exchico realitu dedicó tiernas palabras y compartió fotos inéditas del viaje, resaltando la admiración y el cariño que siente por la empresaria durante una celebración llena de momentos especiales y complicidad en México (Instagram)

¿Qué consecuencias traerá el informe de Magaly TV La Firme?

El informe que será ampliado esta noche a partir de las 9 y 30 pm en el programa de ‘Magaly TV La Firme’ por la señal de ATV elevará la tensión y la expectativa sobre el futuro de ambas relaciones.

Si bien hasta el momento ni Alejandra Baigorria ni Onelia Molina han emitido declaraciones públicas, el hermetismo y la decisión de cerrar comentarios sugieren que han optado por manejar la situación de manera privada y con cautela.

El público, por su parte, sigue pendiente de las redes y los programas de espectáculos, esperando un pronunciamiento de los protagonistas o una reacción que aclare el destino de las parejas.

“Sabemos todo lo que hicieron en Argentina”: Magaly sacude la farándula con fuerte mensaje. Captura: ATV- Magaly TV La Firme.