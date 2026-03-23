Onelia Molina expresa su solidaridad con Alejandra Baigorria tras ampay de Said Palao: “Sé lo que puede sentir y es difícil”

Onelia Molina expresa su solidaridad con Alejandra Baigorria tras el ampay de Said Palao, destacando la dificultad de afrontar una crisis matrimonial mediática. (Instagram Alejandra Baigorria / Onelia Molina)

El impacto del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina, donde ambos fueron captados junto a mujeres en un yate, continúa generando repercusiones en la farándula peruana. En medio de la crisis, Onelia Molina se pronunció para solidarizarse con Alejandra Baigorria. Este gesto sorprendió, considerando la historia de rivalidad y distanciamiento entre ambas, y marcó un momento de empatía en el espectáculo nacional.

Un mensaje de apoyo en medio de la crisis sentimental

La situación de Alejandra Baigorria se volvió aún más compleja tras la difusión de las imágenes donde Said Palao, su esposo, aparece en actitudes comprometedoras. La empresaria admitió sentirse “bloqueada” y pidió tiempo para procesar lo ocurrido, subrayando que lo vivido no solo afecta a una pareja, sino a una familia en construcción.

En este contexto, Onelia Molina, quien también terminó su relación con Mario Irivarren tras el mismo viaje, decidió expresar su respaldo a Baigorria. “Sí, claro que sí. Yo más que nadie sé lo que puede sentir y es difícil”, declaró Molina en el programa ‘Más Espectáculos’, reconociendo la dificultad de enfrentar la traición y el escrutinio público.

La odontóloga evitó opinar sobre una posible reconciliación entre Alejandra y Said, y se enfocó en resaltar el aspecto emocional del momento. Molina explicó que, aunque cada historia es distinta, el dolor es parecido y que la mejor forma de sobrellevar la situación es enfocarse en el bienestar personal y mantener la distancia de quienes no suman en la vida.

Onelia Molina es consultada sobre el difícil momento que atraviesa Alejandra Baigorria y muestra su total empatía. Sin embargo, prefiere no dar más detalles al respecto. Video: TikTok @riclatorrez / América Espectáculos

“Prefiero no hacer ningún comentario (sobre una reconciliación). Yo a partir de ayer cerré una etapa y voy a seguir trabajando, haciendo mis cosas, mantenerme ocupada que es lo más sano”, indicó Molina. Este gesto cobra relevancia especialmente por los antecedentes de distanciamiento y roces entre ambas, principalmente durante el tiempo en que Mario Irivarren era pareja de Onelia y mantenía una amistad cercana con Baigorria.

Pese a las diferencias, Molina optó por la empatía y dejó de lado antiguos conflictos para mostrar apoyo en un momento difícil para la empresaria.

Reacciones de Onelia Molina y Alejandra Baigorria frente al ampay

La solidaridad pública de Onelia Molina llega en un contexto marcado por la presión mediática y las críticas en redes sociales. Baigorria, en sus recientes declaraciones, ha admitido que sigue viviendo en la misma casa con Said Palao, pero que necesita espacio y tiempo para tomar una decisión definitiva sobre su matrimonio.

“Comunicación entre sí, lo normal, pero estamos viendo cómo vamos a hacer. él está en la casa también, no les voy a mentir”, afirmó la empresaria en ‘Amor y Fuego’. Baigorria insistió en que no permitirá que la presión la lleve a tomar decisiones apresuradas y reiteró que priorizará su bienestar y el de su entorno: “Necesito mi espacio, necesito pensar realmente para no tomar una decisión ni en caliente ni ser tan emocional”, sostuvo.

Alejandra Baigorria confesó antes las cámaras de 'Amor y Fuego' su decepción con Mario Irivarren y Patricio Parodi tras el ampay con Said Palao en Argentina. TikTok: Willax TV

La empresaria también rechazó que su sueño de ser madre dependa de mantener una relación sentimental, y dejó claro que está preparada para asumir la maternidad en solitario si así lo decide. Por su parte, Onelia Molina también afronta críticas y mensajes de respaldo tras su separación de Mario Irivarren.

La modelo agradeció el apoyo de su familia y amigos, en particular el de su hermano, y se mostró firme en su decisión de no retomar la relación. “Cerré una etapa y voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo mis cosas, voy a mantenerme ocupada porque para mí es lo más sano. Si bien salir de una relación no es fácil, pero mantenerte ocupada te ayuda un montón”, señaló Molina.

Ambas figuras han optado por enfocarse en su trabajo y en actividades personales, evitando quedar atrapadas en la polémica. Mientras Molina prefiere la distancia total con Irivarren y el contacto cero en redes, Baigorria se mantiene cautelosa, sin descartar ninguna posibilidad, pero priorizando el análisis y la calma.

El entorno mediático también ha influido en la narrativa de la crisis. En uno de sus programas, Magaly Medina instó tanto a Onelia Molina como a Alejandra Baigorria a valorar su independencia y a no tolerar relaciones sin compromiso real. “No necesitan un tipo que no esté comprometido con ellas y que no las ame y las valore como las dos se lo merecen”, afirmó la conductora, en un mensaje que refuerza la idea de autocuidado y dignidad en medio de la adversidad.

Tras la traición de Mario Irivarren, Onelia Molina confirma que su relación ha terminado definitivamente. En el programa, se analizan sus declaraciones donde afirma haber perdido todo el respeto y la confianza en él.

En paralelo, la propia Baigorria reveló que mantuvo una reunión privada con Molina para aclarar puntos pendientes tras los incidentes, aunque prefirió mantener en reserva los detalles de esa conversación. “Ya se lo dije personalmente. Lo que sentía que debía expresar, ya lo conversamos cara a cara y ahí queda”, comentó la empresaria, sugiriendo que hay aspectos de la historia todavía no revelados al público.

Ambas, desde sus espacios, han optado por no alimentar rumores ni profundizar en el escándalo, enfocándose en reconstruir sus proyectos personales en medio de uno de los episodios más mediáticos del espectáculo peruano reciente.