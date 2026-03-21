Agroexportaciones peruanas superaron los USD 15 mil millones y se consolidaron en Europa

A través del Senasa, el Midagri supervisa el cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias en toda la cadena productiva. Foto: difusión

Las ventas externas del sector agrario peruano lograron superar los USD 15 mil millones al cierre de 2025, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Este desempeño permitió reforzar la presencia del país en mercados exigentes como la Unión Europea, uno de los principales destinos de estos productos.

El resultado responde al sostenido cumplimiento de estándares de inocuidad y calidad, factores clave para que productos como arándanos, uvas, paltas, espárragos y cacao mantengan su posicionamiento internacional. Esto ha contribuido a consolidar al Perú como un proveedor confiable dentro del comercio global de alimentos.

Fortalecimiento sanitario y control de la cadena productiva

El Midagri, mediante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), desempeña un rol central en la supervisión del cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias a lo largo de toda la cadena productiva. Este control permite asegurar que los productos exportados cumplan con los requisitos exigidos por los mercados internacionales.

En paralelo, el país mantiene una coordinación constante con las autoridades sanitarias de los destinos de exportación, lo que facilita una gestión articulada y transparente. Este trabajo conjunto contribuye a sostener la confianza en la calidad de los envíos peruanos.

En 2025, el Senasa llevó a cabo más de 3.500 inspecciones para controlar la venta de insumos agrícolas. Foto: Agroexportación

Fiscalización e impulso a la competitividad agraria

Durante 2025, el Senasa realizó más de 3.500 fiscalizaciones orientadas a supervisar la comercialización de insumos agrícolas. Como resultado de estas acciones, se decomisaron más de dos toneladas de productos prohibidos, en línea con los esfuerzos por resguardar la salud de los consumidores y la integridad de la producción nacional.

Asimismo, se vienen actualizando los lineamientos de los programas de post registro de plaguicidas agrícolas, incorporando actividades de capacitación y asistencia técnica dirigidas a los productores. Estas medidas forman parte de la estrategia del Midagri para promover una agricultura más competitiva y sostenible, alineada con las exigencias internacionales y con mayores oportunidades para el sector.

Agroexportaciones peruanas iniciaron el año con ventas récord

El arranque de 2026 mostró un resultado favorable para el comercio exterior agrario peruano. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), las agroexportaciones superaron los USD 1.330 millones en enero, lo que representó un incremento de 8,4% frente al mismo mes del año pasado.

Este desempeño reafirma el posicionamiento del Perú como proveedor global de alimentos, apoyado en una oferta exportable cada vez más diversificada y orientada a mercados de alta exigencia.

El inicio de 2026 evidenció un desempeño positivo del comercio exterior agrario peruano. Foto: Senasa

De acuerdo con el reporte del Midagri, los envíos de productos agrarios tradicionales alcanzaron los USD 99 millones en enero, lo que significó un crecimiento de 64,7% en comparación con igual periodo de 2025.

Este avance estuvo impulsado principalmente por mayores ventas de café sin tostar sin descafeinar (USD 93 millones), melaza de caña (USD 1 millón) y cueros y pieles enteros de bovino (USD 863 mil).

El café encabezó este segmento con un aumento de 71,8%, mientras que la melaza de caña y los cueros y pieles registraron alzas de 59,4% y 3,6%, respectivamente. En conjunto, estos productos concentraron el 96,5% del total exportado dentro de este rubro.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales sumaron USD 1.231 millones, lo que implicó un crecimiento de 5,5% frente al año anterior. En este grupo, destacaron las frutas y hortalizas, que generaron ingresos por más de USD 904 millones, equivalentes al 73,4% del total no tradicional, con un incremento de 16,4% respecto a 2025.