Elecciones 2026: Siete organizaciones internacionales acreditadas por el JNE observarán el proceso electoral

Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)

Siete organizaciones internacionales han sido acreditadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como observadoras para los comicios generales del 12 de abril de 2026 en Perú, según las resoluciones oficiales publicadas este lunes.

El propósito de la presencia de estos organismos es documentar de manera independiente el desarrollo y cumplimiento de las etapas del proceso electoral, según el JNE. La entidad electoral destacó que la participación de las misiones tendrá carácter independiente y “sin gasto alguno para el Estado peruano”.

Entre las siete organizaciones internacionales acreditadas se encuentran entidades con experiencia previa en observación electoral y otras que participarán por primera vez en este rol en Perú.

Elecciones 2026: no asistir como miembro de mesa implicará una multa de S/275, advierten autoridades. (Foto: Agencia Andina)

Lista y perfil de las organizaciones observadoras

Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) Integrada por especialistas en materia electoral con amplia experiencia en la región, esta organización se dedica a observar procesos electorales, emitir informes técnicos y acompañar a las autoridades para fortalecer la transparencia y legitimidad de los comicios. Ya participó como observador durante los comicios congresales extraordinarios de 2020 en Perú, donde presentó informes conforme a los requerimientos técnicos y legales establecidos.

Clínica de Derechos Humanos de Sevilla Este centro académico vinculado a la Universidad de Sevilla, España, promueve la defensa de los derechos humanos y la observación de procesos electorales conforme a estándares internacionales. Ha colaborado en anteriores procesos electorales del país y, en esta ocasión, supervisará el desarrollo de los comicios en el consulado peruano en Sevilla, evaluando la participación de los electores residentes en el exterior.

Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) Institución con sede en Brasil dedicada al estudio, análisis y promoción del derecho electoral y político. Conformada por juristas, académicos y especialistas, aporta conocimiento técnico y científico al fortalecimiento de los sistemas democráticos. Esta será su primera participación como observadora en un proceso electoral en Perú.

Alianza Global de Jóvenes Guatemaltecos (Aglojoven) Entidad no gubernamental sin fines de lucro enfocada en promover la participación política juvenil, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático en América Latina. Su participación fue avalada por el Jurado Nacional de Elecciones tras su intervención y el informe presentado durante las elecciones regionales y municipales de 2022, destacando su enfoque en la inclusión y representación de jóvenes.

Center for Economic and Policy Research (CEPR) Centro de estudios independiente con sede en Washington, Estados Unidos, dedicado al análisis de políticas públicas, económicas y sociales. Cuenta con trayectoria en observación y monitoreo de procesos electorales en distintas regiones. Aportará experiencia internacional y un enfoque técnico en el seguimiento del proceso electoral peruano, en lo que será su primera intervención en el país.

Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) Organización que agrupa partidos políticos progresistas y de centroizquierda, con el objetivo de fomentar la integración política y la defensa de la democracia en la región. Ya actuó como observadora en las elecciones generales de 2021 en Perú y ahora vuelve a participar en las tareas de observación y seguimiento del proceso.

Fundación Disenso Organización española dedicada al análisis político, social y cultural, con énfasis en la promoción de la democracia y el fortalecimiento institucional. Ha formado parte de misiones de observación electoral en diversos países de América Latina, elaborando informes sobre transparencia, legalidad y desarrollo de los procesos.

Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)

La observación electoral en Perú está regulada por la Ley Orgánica de Elecciones. Esta normativa exige que los observadores, nacionales o extranjeros, no mantengan vínculos con partidos políticos ni organismos electorales peruanos. Su acreditación se otorga luego de la evaluación y aprobación formal por parte del JNE.