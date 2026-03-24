Perú

Elecciones 2026: Siete organizaciones internacionales acreditadas por el JNE observarán el proceso electoral

Organizaciones de España, Guatemala y Brasil llegarán al Perú para verificar que las elecciones se realicen con normalidad

Guardar
Capacitación de miembros de mesa
Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)

Siete organizaciones internacionales han sido acreditadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como observadoras para los comicios generales del 12 de abril de 2026 en Perú, según las resoluciones oficiales publicadas este lunes.

El propósito de la presencia de estos organismos es documentar de manera independiente el desarrollo y cumplimiento de las etapas del proceso electoral, según el JNE. La entidad electoral destacó que la participación de las misiones tendrá carácter independiente y “sin gasto alguno para el Estado peruano”.

Entre las siete organizaciones internacionales acreditadas se encuentran entidades con experiencia previa en observación electoral y otras que participarán por primera vez en este rol en Perú.

Elecciones 2026: no asistir como
Elecciones 2026: no asistir como miembro de mesa implicará una multa de S/275, advierten autoridades. (Foto: Agencia Andina)

Lista y perfil de las organizaciones observadoras

  • Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) Integrada por especialistas en materia electoral con amplia experiencia en la región, esta organización se dedica a observar procesos electorales, emitir informes técnicos y acompañar a las autoridades para fortalecer la transparencia y legitimidad de los comicios. Ya participó como observador durante los comicios congresales extraordinarios de 2020 en Perú, donde presentó informes conforme a los requerimientos técnicos y legales establecidos.
  • Clínica de Derechos Humanos de Sevilla Este centro académico vinculado a la Universidad de Sevilla, España, promueve la defensa de los derechos humanos y la observación de procesos electorales conforme a estándares internacionales. Ha colaborado en anteriores procesos electorales del país y, en esta ocasión, supervisará el desarrollo de los comicios en el consulado peruano en Sevilla, evaluando la participación de los electores residentes en el exterior.
  • Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) Institución con sede en Brasil dedicada al estudio, análisis y promoción del derecho electoral y político. Conformada por juristas, académicos y especialistas, aporta conocimiento técnico y científico al fortalecimiento de los sistemas democráticos. Esta será su primera participación como observadora en un proceso electoral en Perú.
  • Alianza Global de Jóvenes Guatemaltecos (Aglojoven) Entidad no gubernamental sin fines de lucro enfocada en promover la participación política juvenil, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático en América Latina. Su participación fue avalada por el Jurado Nacional de Elecciones tras su intervención y el informe presentado durante las elecciones regionales y municipales de 2022, destacando su enfoque en la inclusión y representación de jóvenes.
  • Center for Economic and Policy Research (CEPR) Centro de estudios independiente con sede en Washington, Estados Unidos, dedicado al análisis de políticas públicas, económicas y sociales. Cuenta con trayectoria en observación y monitoreo de procesos electorales en distintas regiones. Aportará experiencia internacional y un enfoque técnico en el seguimiento del proceso electoral peruano, en lo que será su primera intervención en el país.
  • Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) Organización que agrupa partidos políticos progresistas y de centroizquierda, con el objetivo de fomentar la integración política y la defensa de la democracia en la región. Ya actuó como observadora en las elecciones generales de 2021 en Perú y ahora vuelve a participar en las tareas de observación y seguimiento del proceso.
  • Fundación Disenso Organización española dedicada al análisis político, social y cultural, con énfasis en la promoción de la democracia y el fortalecimiento institucional. Ha formado parte de misiones de observación electoral en diversos países de América Latina, elaborando informes sobre transparencia, legalidad y desarrollo de los procesos.
Más de 27 millones votarán
Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)

La observación electoral en Perú está regulada por la Ley Orgánica de Elecciones. Esta normativa exige que los observadores, nacionales o extranjeros, no mantengan vínculos con partidos políticos ni organismos electorales peruanos. Su acreditación se otorga luego de la evaluación y aprobación formal por parte del JNE.

Temas Relacionados

Elecciones 2026JNEJurado Nacional de Eleccionesperu-noticias

Más Noticias

Carín León, referente del regional mexicano, llega a Perú: fecha, venta de entradas y detalles de su primer show en Lima

El intérprete mexicano anuncia su primer show en la capital peruana y anticipa una velada con sus temas más reconocidos, colaboraciones internacionales y una propuesta musical que fusiona tradición y actualidad

Carín León, referente del regional

Perú vs Senegal: los canales que transmitirán el debut de Mano Menezes en amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ se medirá con una de las mejores escuadras de África este sábado 28 de marzo en Francia. Conoce la programación televisiva en territorio nacional

Perú vs Senegal: los canales

Celine Aguirre quedó fuera de ‘La Granja VIP’ por crítico estado de salud: “Me muero de la pena, quisiera estar ahí”

La competidora fue retirada del espacio el domingo por la intensa tos que tuvo durante la semana, sin embargo no podrá reincorporarse a la competencia

Celine Aguirre quedó fuera de

Joven murió tras perseguir auto en el que iba su pareja con otro hombre: caso ocurrió en el Centro de Lima tras discusión en discoteca

Cámaras de seguridad y pericias serán clave para determinar cómo ocurrió la muerte en plena vía pública

Joven murió tras perseguir auto

Tragedia en Huaura: sicarios asesinan a dirigentes sindicales a plena luz del día en la plaza de Armas

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que dos hombres armados ejecutaron a trabajadores de construcción civil cerca del Balcón de la Independencia

Tragedia en Huaura: sicarios asesinan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La imitación de Carlos Álvarez,

La imitación de Carlos Álvarez, las frases de Fernando Olivera y el discurso de Marisol Pérez Tello entre lo más comentado del debate presidencial

Yohny Lescano arremete contra Carlos Álvarez y este revela que lo buscaron para aliarse: “¿Por qué tanto ataque ahora?”

Nombramiento de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación genera rechazo del Colegio de Abogados de Lima

Tres menores escapan de ‘La Casa del Padre’, albergue fundado por la congresista Milagros Aguayo

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: segunda fecha con 11 candidatos, temas y todo sobre la jornada del 24 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Celine Aguirre quedó fuera de

Celine Aguirre quedó fuera de ‘La Granja VIP’ por crítico estado de salud: “Me muero de la pena, quisiera estar ahí”

Jaime Bayly revela que pagó la boda de su hija y ella le pidió más dinero después: escritor sorprendió con reacción

Melanie Martínez demandaría a Christian Dominguez por aumento de pensión: “No le alcanza para nada”

Esposa de Steven Rivadeneyra acusa al arquero de Sport Boys de infidelidad con influencer Georgina Dixon

Melanie Martínez rompe en llanto por su hija y nueva denuncia: “El hombre que debería protegerla es quien quiere destruirla”

DEPORTES

Perú vs Senegal: los canales

Perú vs Senegal: los canales que transmitirán el debut de Mano Menezes en amistoso por fecha FIFA 2026

Carlos Aparicio advierte si Alianza Lima no logra el tricampeonato en Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Sería desagradable”

Hernán Barcos confesó que ‘Chicho’ Salas “cambió” tras el título del 2022: “Con una buena gestión, hasta ahorita seguiría en Alianza Lima”

Hernán Barcos aseguró que quiere jugar cuatro años más y Jefferson Farfán lo vaciló: “Es que los defensas acá hacen huevadas”

Entradas para ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precios y cómo comprar boletos para duelos que definirán los cuartos de final