Onelia Molina da detalles del fin de su relación con Mario Irivarren: “No lo quiero cerca de mi vida”

Tras la traición de Mario Irivarren, Onelia Molina confirma que su relación ha terminado definitivamente. En el programa, se analizan sus declaraciones donde afirma haber perdido todo el respeto y la confianza en él.

Onelia Molina decidió hablar sin rodeos sobre el fin de su relación con Mario Irivarren, dejando en claro que no habrá una nueva oportunidad tras el ampay en Argentina de Magaly TV La Firme, que remeció su vida personal.

El momento se produjo en el set de Esto es Guerra, donde la conductora Katia Palma no evitó tocar el tema que ya era de conocimiento público. Con un tono directo, pero sin perder la empatía, lanzó la pregunta que muchos esperaban escuchar.

“No hay vuelta atrás”: Onelia Molina habla en vivo sobre su ruptura con Mario Irivarren. Captura: Magaly TV La Firme.

Ya dio una segunda oportunidad

Lejos de esquivar el tema, Onelia Molina respondió con honestidad y una mezcla de firmeza y aprendizaje emocional. “Ya di una segunda oportunidad, ya, ya aprendí y a veces hay que aprender a los golpes, ¿no?”, expresó, dejando entrever que su decisión no había sido impulsiva, sino resultado de experiencias acumuladas dentro de la relación.

Sin embargo, la conversación no quedó ahí. Katia Palma insistió con una interrogante que circulaba con fuerza en redes sociales: la posibilidad de una reconciliación. “Dicen por ahí que podrías darle otra nueva oportunidad. Por favor, te escuchamos”, señaló, generando un silencio expectante en el set.

La respuesta de Onelia fue categórica. “Eh, no va a pasar”, afirmó, marcando un punto de quiebre definitivo. A partir de ese momento, su intervención tomó un tono más reflexivo, donde explicó las razones que la llevaron a cerrar esa etapa de su vida. “Fueron temas distintos. Siento que antes aún había cierta confianza, había ciertas cosas que yo pude ver y puse las manos al fuego por Mario por eso, porque aún creía en sus valores. El día de hoy me di cuenta que no existen”, dijo, evidenciando una profunda decepción.

“No hay vuelta atrás”: Onelia Molina habla en vivo sobre su ruptura con Mario Irivarren. Captura: Magaly TV La Firme.

Onelia Molina decepcionada

Sus palabras no solo describen una ruptura, sino un proceso interno. La pérdida de la confianza aparece como el eje central de su decisión. “Entonces, ya cuando hay una tercera persona y hay un tema de infidelidad, no, no hay vuelta atrás”, agregó, dejando en claro que, desde su perspectiva, la presencia de un tercero rompe cualquier posibilidad de reconstrucción.

La modelo profundizó aún más en su postura, reforzando la idea de que una relación requiere reciprocidad. “Para mí, cuando tú decides elegir a una tercera persona y la relación es de dos, este respeto, esta confianza se rompe y ya no...”, señaló, sin necesidad de completar la frase para transmitir el mensaje. La contundencia de sus palabras fue suficiente para cerrar cualquier especulación.

“No hay vuelta atrás”: Onelia Molina habla en vivo sobre su ruptura con Mario Irivarren. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina le recomendó a Onelia Molina ‘contacto cero’ con Mario Irivarren

Horas más tarde, el tema fue abordado en Magaly TV, La Firme, donde la conductora Magaly Medina no dudó en analizar la actitud de la modelo. Con su estilo frontal, ofreció una reflexión sobre el proceso emocional que sigue a una ruptura marcada por la traición. “Pero a veces lo que le tendríamos que decir a Onelia es que para hacer un duelo, una de las buenas razones por las que haces un duelo con ganas es cuando te decepcionas de esa persona, cuando esa persona con sus actitudes te asquea y te parece vomitivo lo que te ha hecho”, comentó.

La periodista continuó desarrollando su punto de vista, enfocándose en cómo la decepción puede convertirse en un motor para tomar distancia. “Entonces, eso hace que recules, eso hace que te apartes, eso hace que justamente no quieras ni dirigirle la palabra y que no tengas ningún contacto y no lo quieras cerca, porque su sola presencia te da arcadas”, sostuvo, utilizando un lenguaje fuerte para describir el impacto emocional de una traición.

En esa misma línea, añadió: “Porque eso es lo que hace la decepción. Y es lo que debería de hacer la decepción en cada uno de nosotros. Eso, que nos dé arcadas, que nos provoque asco, incluso estar en un mismo ambiente con esa persona”. Sus palabras generaron diversas reacciones, pero también reforzaron la idea de que el quiebre emocional puede ser un punto de no retorno.

“No hay vuelta atrás”: Onelia Molina habla en vivo sobre su ruptura con Mario Irivarren. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina felicitó a Onelia Molina

Finalmente, Magaly Medina valoró la postura adoptada por Onelia Molina. “Ahí está. Bueno, bien por ella. Bien por ella”, dijo, destacando la decisión de la modelo de priorizar su bienestar. No obstante, también hizo una comparación con otra figura involucrada indirectamente en el contexto mediático.

“Ojalá la misma actitud madura, cerebral y de amor propio tenga Alejandra Baigorria, de la que hoy no hemos sabido absolutamente nada”, agregó, ampliando el foco del análisis.

“No hay vuelta atrás”: Onelia Molina habla en vivo sobre su ruptura con Mario Irivarren. Captura: Magaly TV La Firme.