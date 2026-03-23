Perú

Multan con S/16,500 a conductora por realizar taxi informal y ahora pide a la ATU anular sanción: “No tengo para pagar”

Janet Vargas, conductora sancionada con S/16,500 por brindar un servicio de taxi informal en Lurín, pidió a la ATU reconsiderar la multa, al alegar que depende de este trabajo para sostener a su familia y saldar la deuda del vehículo

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La multa por taxi informal
La multa por taxi informal se distribuye en S/11,500 al propietario del vehículo y S/5,500 a la conductora

Una conductora multada con S/16,500 por prestar un servicio de taxi informal solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) que le retire la sanción, cuyo monto se divide en S/11,500 para el propietario del vehículo y S/5,500 para ella.

En diálogo con la radio Exitosa, Janet Vargas explicó que no cuenta con los recursos necesarios para abonar la infracción impuesta el 10 de marzo en el distrito de Lurín. La multa corresponde a tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT): dos para el propietario y una para la conductora.

Vargas detalló que adquirió el vehículo a plazos y que aún figura a nombre de otra persona, motivo por el cual envió un mensaje al presidente del Consejo Directivo de la ATU, David Hernández. “Soy madre soltera, con eso mantengo a mis hijos y lamentablemente me encontraron colectiveando (...) Yo no tengo ese recurso para poder pagar (...), no está a mi alcance y es la única forma en la que estoy trabajando”, afirmó.

Relató que el ingreso al transporte informal fue una medida de emergencia tras sufrir un asalto mientras trabajaba como taxista autorizada. Actualmente, sostiene a sus hijos con lo que obtiene por este servicio. “Es mi única herramienta de trabajo. Por favor, apele a su buen corazón”, expresó.

Janet Vargas afirma que no
Janet Vargas afirma que no cuenta con los recursos para pagar la sanción, ya que mantiene a sus hijos con este trabajo

“Lo estoy pagando mensualmente por cuatro años. Es un contrato simple con el propietario, no es notarial. No tengo ese recurso para poder pagar. Es la única forma de sustentar a mis hijos y también de pagar el carro. Por favor, le pediría que me ayude”, agregó, al referir que el propietario debe regularizar los documentos ante la ATU.

La sanción generó preocupación tanto en la conductora como en el propietario del vehículo, ya que representa un riesgo para la estabilidad económica de ambos. “Si esto continúa así, podría correr riesgo de perder el carro. Es mi única herramienta de trabajo”, mencionó.

Vargas manifestó su disposición para formalizar el servicio y evitar sanciones similares. “Claro que sí, así evitaría las multas. Me pondría en reglamento como debe de ser”, aseguró.

Yaneth Vargas Chávez, una conductora y madre soltera, narra su difícil situación tras ser multada con S/ 16,500 por la ATU por realizar servicio de taxi informal. Ella pide al presidente de la entidad que le anule la papeleta, ya que es el único sustento para sus hijos.

¿Cómo se pagan las multas de la ATU?

  1. Acude a la ventanilla o a un agente del banco autorizado. Realiza el pago utilizando los códigos correspondientes según el concepto de la multa.
    1. En Scotiabank:
    2. Otras multas ATU: código 115
    3. Guardianía y remolque: código 122
    4. Fiscalización electrónica y gabinete: código 119
    5. ATU pago multas (para pagos en base de datos): código 120
    6. Fraccionamiento: código 124
    7. Beneficio PRS Dscto: código 123
    8. En el Banco de la Nación:
    9. Multas varias ATU: código 02475
    10. Fraccionamiento: código 02476
  2. Registra tu pago: Después de efectuar el pago, registra la operación para que tu estado se actualice.

Para obtener información adicional, puedes escribir a atencionalciudadano@atu.gob.pe o comunicarte con Aló ATU al (01) 203-9000, opción 2. También están disponibles los números de WhatsApp 938806628 y 945838534, de lunes a viernes de 08:30 a 17:30.

Si la consulta está relacionada con el registro de pagos, escribe a registrodepagos@atu.gob.pe.

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