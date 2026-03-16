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Candidatos al Congreso deben más de S/170 mil en papeletas y buscan la eliminación de la ATU: ¿Quiénes son?

Renovación Popular, Somos Perú y Podemos Perú son solo algunos de los partidos que incluyen a postulantes con multas de miles de soles

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Candidatos al Congreso reportan multas
Candidatos al Congreso reportan multas de miles de soles.| Fotocomposición: Infobae Perú

Los cuestionamientos hacia el filtro de candidatos persisten. En plena campaña electoral, se reportó que al menos diez candidatos al Congreso acumulan más de S/170.000 en papeletas de tránsito, la mayoría por infracciones asociadas al transporte colectivo informal en Lima y Callao. Estos postulantes, pertenecientes a distintas agrupaciones políticas, buscan un escaño mientras proponen eliminar la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), entidad encargada de fiscalizar el transporte en la capital.

Según el programa Punto Final, el análisis de las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, en conjunto con información de la ATU y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), permitió corroborar la propiedad de diversos vehículos entre los aspirantes. Muchos de estos autos tienen papeletas por prestar servicio de taxi colectivo, modalidad prohibida en Lima y Callao.

Al menos diez candidatos al Congreso registran deudas superiores a S/170.000 en multas de tránsito, principalmente por operar vehículos en el transporte colectivo informal en Lima y Callao. Las sanciones fueron confirmadas por la Autoridad de Transporte Urbano y el Servicio de Administración Tributaria, que identificaron a postulantes con vehículos sancionados bajo la modalidad de taxi colectivo, una práctica ilegal en la capital.

Candidato planteó la eliminación de
Candidato planteó la eliminación de la ATU.

Entre los casos más notorios figura Manuel Salas, candidato a diputado por Renovación Popular en el Callao. De acuerdo con la ATU, sus vehículos acumulan S/33.000 en deudas por infracciones. Consultado sobre su situación, Salas señaló: “Soy amante de los vehículos. ¿Qué te puedo decir?”. Respecto a las papeletas, afirmó que “al tener varias unidades vehiculares, presto mis vehículos” y negó dedicarse al colectivo informal. Añadió: “Eso es mentira, eso no es una infracción, eso no es una multa. Podrá ser una infracción, ¿no? Un acta de fiscalización, seguramente, y sin justa razón”.

El caso de Silvia Neira Villanueva, candidata al Congreso por Podemos Perú para peruanos en el extranjero, también destaca. Neira, cirujana dentista y propietaria de un centro médico, declaró la propiedad de 49 vehículos. Según la ATU, sus autos suman más de S/61.000 en multas; el SAT elevó la deuda total por infracciones a más de S/111.000. Consultada por la prensa, sus asesores comunicaron que no dará entrevistas.

Por su parte, William Gutiérrez, candidato a diputado por Somos Perú, no solo integra el listado, sino que reconoció públicamente buscar el respaldo de los colectiveros. “Yo no podría autodenominarme como el candidato de los colectivos, sino espero que ellos tomen a bien, a lo largo de estos años, el apoyo que les he venido dando”, manifestó. Según Punto Final, Gutiérrez registra más de S/38.000 en papeletas; explicó que la minivan que declaró suma más de S/27.500 en multas.

“El vehículo yo me he desprendido ya hace buen tiempo de ese carro. Sigue a mi nombre, claro, pero está en provincia, hasta donde tengo entendido, en Yurimaguas”, mencionó. Sobre el monto adeudado, indicó: “Ya está por prescribir, si no están prescritas las papeletas” y admitió que la minivan se empleaba para colectivo: “Sí, se hacía colectivo. El negocio es rentable y tenía una serie de vehículos que alquilaba para ese rubro”. Respecto a la ATU, expresó su apoyo a la eliminación de la entidad: “Tiene que desaparecer”.

Al menos 10 candidatos reportan
Al menos 10 candidatos reportan multas. | Foto referencial

La mayoría de las infracciones atribuidas a estos candidatos se relaciona con el uso de vehículos para transporte colectivo no autorizado. El coronel en retiro Franklin Barreto, de la Policía Nacional del Perú, advirtió: “Estas personas que pretenden ocupar cargos públicos y que se sirven de, de todo este marco de impunidad que hay y le pretenden dar legalidad justamente a un negocio, que en este caso, como de una persona que tiene una flota de vehículos destinado a un tipo de transporte que es ilegal y que no solamente es perjudicial para todo el sistema, sino que es un grave riesgo para la integridad, para la seguridad de las personas”.

Inscripción sin consentimiento

El reportaje también expone el caso de José Leandro Palomino, inscrito como candidato al Senado por el Partido Demócrata Verde para Madre de Dios, quien sostiene que fue postulado sin su consentimiento. Su esposa confirmó que no tiene vínculos con esa región y reside en Lima.

Palomino declaró por teléfono: “Yo no he postulado a nada”. Frente a esta afirmación, el líder del partido, Álex Gonzales, respondió: “Todos los candidatos del partido se han inscrito de acuerdo a ley”.

El abogado y especialista en temas electorales, José Tello, sostuvo que “existe una enorme precariedad en las organizaciones políticas que hacen esto, porque ya es un nivel que, repito, ya no es informalidad, el bajo nivel de institucionalidad, sino hablamos de la transgresión de la ley”.

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