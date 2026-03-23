Exministro Ángelo Alfaro puede ser investigado por abuso contra menor: “Los delitos sexuales son imprescriptibles”

La denuncia involucra hechos ocurridos hace 25 años, cuando la víctima tenía 16 años y Alfaro, 47

El exministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, podría enfrentar una investigación por abuso contra una menor después de que su expareja y madre de su hijo lo acusó de haberla violado cuando ella tenía 16 años y él 47, motivo por el que renunció al cargo.

En una entrevista con la radio Exitosa, la socióloga experta en temas de género Katherine Soto señaló que, según el marco legal vigente, corresponde abrir una investigación y recalcó que los delitos sexuales contra menores de edad no prescriben en la legislación peruana.

“La adolescente o la niña que haya sido víctima de violencia sexual no se siente preparada para hacerlo en ese momento por múltiples factores. Y dentro de estos múltiples factores pueden ser el temor, la vergüenza o el sentimiento de culpa, porque es lo que suelen hacer los agresores, culpabilizar a las propias adolescentes”, dijo.

Soto advirtió sobre la tendencia a responsabilizar a las víctimas y a exigir una denuncia inmediata, lo que genera presión y revictimización. “Vivimos buscando la víctima perfecta (...), y eso es una respuesta de una sociedad bastante indolente. Creo que no deberíamos cortar ese núcleo de empatía como para tener clarísimo que estos episodios son condenables desde donde se vea”, afirmó.

La socióloga Katherine Soto subrayó que los delitos sexuales contra menores no prescriben en Perú y que la denuncia puede presentarse cuando la víctima lo considere oportuno

Destacó que existe un marco normativo que protege a las víctimas, permitiendo presentar la denuncia cuando la persona lo considere oportuno. “Los delitos sexuales son imprescriptibles (...) en el marco de la reforma de la Ley N.° 30838. No importa el tiempo, no importa cuánto haya pasado”, detalló.

Mientras el gobierno oficializaba su renuncia, Alfaro acudió al programa Cuarto Poder para reiterar que no cometió ningún delito al iniciar una relación con la joven. “Mi único pecado fue enamorarme, nos enamoramos”, afirmó al explicar que mantuvieron una relación, que nunca existió violencia y destacó que los hechos ocurrieron hace 25 años.

La especialista advirtió sobre la importancia de no naturalizar ni dejar impunes este tipo de hechos. “Una niña es una niña. Un adolescente de 16 años es un adolescente. No lo vamos a relativizar. Si lo colocamos bajo una figura de polémica, estamos contribuyendo a la cultura de la pedofilia, a la cultura de la violencia sexual”, expresó.

Promsex advirtió sobre las fallas estructurales del Estado peruano para prevenir y sancionar la violencia de género, visibilizadas en este caso

Informó que solo el año pasado se registraron 8.384 denuncias de violación sexual contra niñas, niños y adolescentes de cero a diecisiete años, lo que equivale a 22 casos diarios.

“Fallas estructurales”

A través de un comunicado en X, antes Twitter, Promsex expresó “profunda preocupación” ante la denuncia de Jennifer Canani Panduro y afirmó que “este caso no solo interpela la conducta individual de un alto funcionario, sino que evidencia las persistentes fallas estructurales del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia basada en género”.

El exministro ya había enfrentado una crisis en su sector tras una fuga y una deflagración en el ducto del yacimiento de gas natural de Camisea, causada por motivos que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del gasoducto hacia la costa y Lima, aún no ha precisado.