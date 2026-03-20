“Han sido pareja”: José Balcázar defiende a ministro denunciado por violación y ve normal relación entre adulto de 46 años y menor

José Balcázar defendió al ministro Ángelo Alfaro frente a la denuncia de agresión sexual presentada por Jennifer Canani Panduro, quien dijo que el hecho ocurrió cuando era menor de edad

El presidente interino José Balcázar defendió este viernes al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, quien enfrenta una denuncia por parte de una mujer que lo acusó de haberla agredido sexualmente cuando tenía 16 años, hecho que derivó en un embarazo.

En conversación con El Comercio, el jefe de Estado mencionó que conversó sobre el tema con Alfaro y calificó el caso como “muy viejo”.

“(El ministro) respeta mucho a su expareja porque convivió con ella, tuvo un hijo y ese recuerdo lo conserva hasta hoy. Más bien, le sorprende que alguien busque perjudicarla políticamente, dado que ahora ocupa el cargo de ministro, pero él no guarda ningún tipo de resentimiento”, expresó.

“Es un asunto familiar de muchos años pasados donde ha sido pareja, que él puede acreditar que no ha habido ningún tipo de desavenencias y la protección económica que le ha dado a la familia ha sido puntual. Me dice: ‘yo no tengo ningún mal recuerdo de ellos, de la pareja, de mi hijo’. Entonces, esas cuestiones familiares no deben magnificarse”, añadió.

El presidente interino calificó el caso como “muy viejo” y lo enmarcó como un tema familiar, restando importancia a la denuncia

Balcázar, quien generó rechazo en el pasado por declarar que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”, evitó rechazar la relación entre un adulto y una menor.

“Él explicará el caso. Yo no conozco mayormente. Lo único que sé es que fue su pareja y tuvieron un hijo. Eso es lo que sé”, afirmó, antes de mostrarse enfático ante una posible separación de Alfaro del cargo.

“Veré si hay alguna cosa, que haya una sentencia, por supuesto que sí (lo retiraré). Pero si no hay sentencia tenemos que evaluarlo bien”, dijo.

Durante una entrevista con el programa Beto a Saber de Willax, Jennifer Canani Panduro afirmó que el ministro la abusó sexualmente en el año 2000, en Pucallpa, cuando él tenía 47 años y ocupaba un cargo gerencial en la empresa Electro Ucayali.

“Yo estaba con una ropa que no era mía, desnuda en la cama del señor. (...) Él llegó y le pregunté qué hacía ahí. Yo estaba en quinto de secundaria; él tenía 47 años. (...) Me invitaron a salir, todo se volvió extraño, nunca había tomado alcohol”, relató.

Canani Panduro agregó que, al encontrarse en un sitio desconocido, avisó a su madre para que presentara la denuncia, pero en la comisaría de Coronel Portillo de Pucallpa no quisieron recibirla.

Balcázar afirmó que solo consideraría la salida de Alfaro del gabinete si existiera una sentencia judicial en su contra

Como resultado de la agresión, tuvo un hijo que fue reconocido legalmente por Alfaro y reside en Australia desde hace una década.

Descargos

El titular de Energía y Minas agregó posteriormente en un comunicado de Facebook que mantuvo una “sana convivencia durante cinco años” con su denunciante y se declaró “sorprendido por lo dicho en ese reportaje, pues las motivaciones sobre las cuales se realizan esas afirmaciones tienen intereses económicos no expresados públicamente por mi expareja en esa entrevista”.

“Por esta situación, y en aras de la transparencia, entregaré todas las evidencias al Ministerio Público. Es muy penoso que esta situación se exponga de esta manera en medios de comunicación, sin mayores elementos de juicio, afectando a nuestro hijo y también a ella misma”, siguió.