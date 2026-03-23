Perú

Waldir Ayasta asume el Ministerio de Energía y Minas en plena crisis del sector: perfil y hoja de vida del nuevo eléctrico del sector

La designación se realiza luego de la renuncia de Ángelo Alfaro Lombardi y en un contexto de crisis energética, con retos en la estabilización del sector y el rescate financiero de Petroperú

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Waldir Ayasta asume como ministro de Energía y Minas en reemplazo de Ángelo Alfaro. TV Perú

El Gobierno de José María Balcázar nombró a Waldir Eloy Ayasta Mechán como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en reemplazo de Ángelo Alfaro, quien dejó el cargo tras verse involucrado en una denuncia por violación sexual.

La designación se produce en un contexto marcado por la crisis energética que afecta al país y que ha generado un incremento sostenido en los precios de los combustibles, una problemática que incide directamente en la economía de los ciudadanos y representa uno de los principales retos de la nueva gestión.

Un cambio en MINEM marcado por la crisis y la denuncia contra Alfaro

Al igual que su predecesor, Waldir Ayasta es ingeniero eléctrico, egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. Cuenta con una especialización en Alta Dirección Empresarial por el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), y más de 25 años de trayectoria en empresas clave del sector eléctrico.

Entre estas empresas se cuentan Electronorte, Distriluz, Electronoroeste, Hidrandina y Electrocentro. Su experiencia abarca tanto el desarrollo de negocios como la gestión integral de organizaciones dentro del rubro energético.

Entre los retos inmediatos de
Entre los retos inmediatos de Ayasta Mechán destacan la estabilización del abastecimiento energético y la promoción de inversiones en infraestructura.

Antes de asumir el liderazgo del Minem, Ayasta Mechán se desempeñaba como gerente corporativo de Planeamiento y Proyectos de Inversión en la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio S.A., cargo que ejercía desde enero de 2026.

También ocupó el puesto de viceministro de Electricidad entre abril y mayo de 2025, lo que le permitió adquirir experiencia en la administración pública y en la toma de decisiones de alto nivel en políticas energéticas.

Waldir Ayasta: otro eléctrico para el MINEM, ¿Qué hará con Petroperú?

El flamante ministro también es reconocido en el ámbito académico. Se desempeña como catedrático en la facultad de ingeniería mecánica y en la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), aportando a la formación de nuevos profesionales en el sector.

El principal reto de Ayasta al frente del Minem será afrontar la crisis energética derivada de las tensiones en el mercado del gas y el alza de los precios internacionales de los combustibles, factores que han impactado la economía nacional y generado preocupación en la población.

Una de las principales tareas
Una de las principales tareas del nuevo ministro de Energía y Minas es asegurar el rescate financiero de casi 500 millones de soles para Petroperú.

Entre sus tareas inmediatas figuran la estabilización del abastecimiento energético, la promoción de nuevas inversiones en infraestructura y la optimización de los recursos estratégicos del país, además de un rescate de casi 500 millones de soles para Petroperú, aunque aún no se esclarece el mecanismo.

Así, el nombramiento de Ayasta al frente del MINEM ocurre en un momento clave para la política energética del Perú, con la necesidad de ejecutar reformas que permitan garantizar la seguridad y la sostenibilidad en la provisión de energía.

¿Por qué renunció Ángelo Alfaro al MINEM?

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, presentó su renuncia al cargo el 22 de marzo de 2026, tras verse envuelto en una polémica por una denuncia de presunto abuso sexual.

La acusación, realizada públicamente por una mujer que relató hechos ocurridos en el año 2000, generó una fuerte repercusión mediática, aunque Alfaro rechazó los señalamientos y negó haber cometido el delito.

La llegada de Ayasta al
La llegada de Ayasta al Ministerio de Energía y Minas coincide con la renuncia de Ángelo Alfaro Lombardi tras su implicación en una denuncia de abuso sexual.

El Gobierno aceptó su renuncia y, mediante un comunicado, agradeció su gestión, destacando su labor durante la crisis energética del gas natural.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) exhortó al Ministerio Público a actuar conforme a ley e iniciar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

La cartera precisó que no existen procesos penales o judiciales vigentes sobre el caso y enfatizó que corresponde a las instancias judiciales investigar con pleno respeto al debido proceso, sin interferencia del Ejecutivo.

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