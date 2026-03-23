Renuncia el ministro de Energía, Ángelo Alfaro, tras denuncia de violencia sexual contra una adolescente

Ángelo Alfaro, ministro de Energía y Minas, renunció tras la denuncia pública de agresión sexual presentada por Jennifer Canani Panduro, quien aseguró que el hecho ocurrió cuando ella tenía 16 años y él 47

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, presentó este domingo su carta de renuncia, después de que una mujer denunciara que fue agredida sexualmente por él cuando era una adolescente de 16 años.

La Presidencia informó mediante un comunicado que aceptó su dimisión y agradeció los servicios prestados durante su gestión. También reconoció “su compromiso y esfuerzo al frente de un sector estratégico para el desarrollo del país, en un contexto difícil para la seguridad energética nacional”.

Alfaro había sido ratificado esta semana por el presidente interino José María Balcázar, quien efectuó seis cambios de ministros en el Gobierno, incluida la salida de la exjefa de Gabinete Denisse Miralles. El propio jefe de Estado lo había defendido y afirmó que solo lo removería si existía una sentencia en su contra.

Durante una entrevista con el programa Beto a Saber de Willax, Jennifer Canani Panduro afirmó que el abuso ocurrió en el 2000, en la ciudad de Pucallpa, cuando Alfaro tenía 47 años y ocupaba un cargo gerencial en la empresa Electro Ucayali.

La Presidencia aceptó la dimisión y agradeció los servicios de Alfaro, reconociendo su gestión en un contexto complejo para la seguridad energética

“Yo estaba con una ropa que no era mía, desnuda en la cama del señor. (...) Él llegó y le pregunté qué hacía ahí. Yo estaba en quinto de secundaria; él tenía 47 años. (...) Me invitaron a salir, todo se volvió extraño, nunca había tomado alcohol”, relató.

Añadió que, al encontrarse en un lugar que no conocía, le informó a su madre para que presentara la denuncia, pero en la comisaría de Coronel Portillo de Pucallpa no quisieron recibirla. Como resultado de la agresión, Canani Panduro tuvo un hijo, reconocido legalmente por el ministro, y que, a los 25 años, lleva viviendo en Australia desde hace una década.

El ministro anunció posteriormente que presentaría una denuncia por difamación y chantaje contra la mujer que lo acusa, mientras el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) pidió que la Fiscalía investigue el caso.

“Ante la insistencia de querer mostrarme como autor de un acto de violación, sin ninguna prueba real, rechazo categóricamente tal acusación”, señaló en un comunicado público en el que aseguró tener pruebas “que demuestran que jamás” incurrió en el delito.

El presidente interino José María Balcázar había ratificado recientemente a Alfaro y solo consideraba su salida ante una sentencia judicial firme

“Toda esta acusación y campaña está motivada por otros intereses, que nada tienen que ver con supuestos actos justicieros. A tal efecto, mi abogado mostrará a todo el país las evidencias que confirman que la denunciante admite, en conversación vía chat con su hermana, que sí recibió dinero y un departamento en alquiler para mancillar mi honra e imagen”, precisó.

Agregó que fue su propio hijo quien “decidió irse” del Perú con destino a Australia, “siendo mayor de edad”, y recalcó que los motivos para que él no mantenga relación con la madre desde los 16 años corresponden únicamente a él. “Es potestad de él decirlo”, dijo.

Defensa

Luego del reportaje, el mandatario respaldó a Alfaro y afirmó que únicamente consideraría su destitución en caso de presentarse una “sentencia firme”.

“(El ministro) respeta mucho a su expareja porque convivió con ella, tuvo un hijo y ese recuerdo lo conserva hasta hoy. Más bien, le sorprende que alguien busque perjudicarla políticamente, dado que ahora ocupa el cargo de ministro, pero él no guarda ningún tipo de resentimiento”, declaró a El Comercio.

“Él explicará el caso. Yo no conozco mayormente. Lo único que sé es que fue su pareja y tuvieron un hijo. Eso es lo que sé (...) Veré si hay alguna cosa, que haya una sentencia, por supuesto que sí (lo retiraré). Pero si no hay sentencia, tenemos que evaluarlo bien”, concluyó.

El ministro ya había enfrentado una crisis en su sector tras una fuga y una deflagración en el ducto del yacimiento de gas natural de Camisea, causada por motivos que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del gasoducto hacia la costa y Lima, aún no ha precisado.