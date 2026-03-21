Balcázar rechaza cesar a ministro de Energía por una presunta violación y tilda el caso de "asunto familiar"

El titular de Energía y Minas de Perú, Ángelo Alfaro, se ha visto envuelto en una denuncia por violación relacionada con una relación que mantuvo en el pasado con una menor de 16 años, cuando él tenía 47. Este hecho se suma a alegaciones de violencia física y psicológica. Según consignó el medio El Comercio, Alfaro aseguró que la denuncia responde a un episodio "muy viejo, muy antiguo", y expresó su respeto hacia su expareja, con quien convivió y tuvo un hijo. El presidente José María Balcázar ha afirmado que no considera necesario cesar al ministro mientras no exista una sentencia judicial firme, calificando el caso como un "asunto privado".

Durante la entrevista publicada por El Comercio, Balcázar relató que Alfaro le manifestó sorpresa ante la reapertura de la denuncia y sugirió la posibilidad de motivaciones políticas por parte de quienes impulsan el caso, en tanto ahora ocupa un puesto de relevancia dentro del gabinete. "Más bien, le ha sorprendido que alguien esté de repente tras ella para hacerle daño políticamente, dado que ahora es ministro, pero él no tiene ningún tipo de resentimiento", citó el mandatario.

Balczár evitó pronunciarse sobre la controversia que implica una relación entre un adulto y una menor, y afirmó carecer de otros detalles más allá de lo publicado en redes sociales. "No sé. Yo lo único que sé por la noticia que ha aparecido en las redes (...). Bueno, ahí se defenderá. Él explicará el caso. Yo no conozco mayormente. Lo único que sé es que ha sido su pareja y que han tenido un hijo. Eso es lo que sé", dijo el presidente en declaraciones que reproduce El Comercio.

La postura asumida por Balcázar frente a este asunto se ha materializado en su negativa a apartar al ministro del cargo por el escándalo. El mandatario precisó, sin embargo, que si llega a existir una sentencia judicial condenatoria, entonces relevará a Alfaro de la cartera de Energía y Minas. "Pero si no hay sentencia, tenemos que evaluarlo bien", puntualizó Balcázar de acuerdo con El Comercio.

El contexto político en el que surge la controversia por la situación del ministro Alfaro está marcado por inestabilidad en el Ejecutivo peruano. De acuerdo con El Comercio, este mismo martes se produjo la investidura de Luis Arroyo como nuevo presidente del Consejo de Ministros, después de que Denise Miralles renunciara al cargo apenas un día antes de que el gabinete interino solicitara el voto de confianza al Congreso. Arroyo, antiguo ministro de Defensa, fue designado en su nuevo cargo tras dejar esa cartera, la cual ahora será ocupada por el general de Brigada del Ejército, Carlos Díaz Dañino.

A la designación de Arroyo y Díaz Dañino se suman otras modificaciones recientes en el gabinete peruano. Según reportó El Comercio, la cartera de Mujer y Poblaciones Vulnerables tendrá a Edith Pariona como nueva titular en sustitución de Hary Yzarra, mientras que Economía estará a cargo de Rodolfo Acuña, en reemplazo de Gerardo López. El Ministerio del Interior será liderado por José Zapata, ocupando el lugar de Hugo Begazo, y en Educación María Esther Cuadros reemplaza a Erfurt Castillo. El resto de las carteras del gabinete mantendrán a sus actuales ministros.

La actitud del presidente frente a la denuncia contra Alfaro se produce en medio de estas transformaciones y en un periodo en el que el Ejecutivo busca estabilidad de cara al voto de confianza en el Congreso. La permanencia o eventual destitución del titular de Energía depende, según declaraciones de Balcázar recogidas por El Comercio, del resultado de procesos judiciales y de la existencia de una sentencia que acredite las acusaciones en su contra. Medios como El Comercio han subrayado que la decisión presidencial se apoya en la consideración del caso como un asunto de índole privado y familiar, lo cual ha generado reacciones diversas en el ámbito público y político peruano.