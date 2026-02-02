César Acuña se equivoca al señalar el sueldo mínimo y admite: “Ahora de eso también me van a hacer un meme”

Una pregunta puntual sobre el valor del sueldo mínimo descolocó al líder de APP durante una entrevista centrada en pensiones y reactivó episodios que persiguen su carrera política en redes sociales.

César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso y figura recurrente del debate electoral, busca dejar atrás una imagen que lo persigue desde campañas anteriores. En cada aparición pública, el candidato intenta recentrar la conversación en propuestas y experiencia política, mientras el recuerdo digital de errores pasados sigue presente en redes sociales y espacios de opinión.

El intercambio ocurrió durante una entrevista con Panorama centrada en sus planteamientos para el sistema de pensiones. El planteamiento central parecía claro: ningún jubilado recibiría una pensión menor al sueldo mínimo. Sin embargo, una pregunta puntual alteró el rumbo de la conversación y reavivó una narrativa conocida. El valor exacto del salario mínimo se convirtió en una prueba inesperada para el candidato.

La escena no pasó desapercibida. En un contexto de alta sensibilidad económica, el manejo de cifras básicas resulta clave para cualquier aspirante al Ejecutivo. El propio Acuña intentó responder con naturalidad, aunque la duda inicial abrió paso a correcciones en vivo y a un momento que, una vez más, conectó política y cultura digital.

El sueldo mínimo como punto de quiebre

El sueldo mínimo actual de Perú equivale a unos USD 335,86. Foto: composición Infobae Perú

Durante la entrevista, Acuña explicó su propuesta previsional con énfasis en la justicia social. “Los cesantes y jubilados no van a ganar menos que el sueldo mínimo”, afirmó. El periodista insistió en precisar el monto y lanzó la pregunta directa: “¿Cuánto es el sueldo mínimo, candidato?”. La respuesta llegó con vacilación: “Ahorita son... mil doscientos, mil trescientos soles”.

La corrección fue inmediata. “Yo tengo que corregírselo. El sueldo mínimo es mil ciento treinta”, señaló el entrevistador. El intercambio dejó al descubierto una desconexión entre el discurso político y una cifra vigente que impacta de manera directa en millones de trabajadores. Ante la observación, Acuña respondió con un escueto “Ya”, antes de retomar la palabra.

El momento derivó en una reflexión del propio candidato sobre el efecto público de sus equivocaciones. “Decirles, pues, que casualmente eso hubiera sido un meme ya, por ejemplo, porque me equivoco de número, ya es un meme”, expresó. Luego intentó cerrar el tema con una promesa mayor: “El sueldo mínimo de los peruanos tiene que mejorarse. Y lo tengo claro: el sueldo mínimo en el Perú no va a ser menos de dos mil soles”.

Memes, errores y control del mensaje

César Acuña denuncia “cargamontón” mediático y rechaza actos de corrupción

Lejos de esquivar el asunto, Acuña optó por asumir el rótulo que circula en redes. “¿Peruano con más memes? Aquí está”, dijo, en referencia a su propia figura pública. En otro pasaje, añadió: “Hoy, más que los memes, ahorita, creo mi interés en el país”. El candidato buscó así resignificar los episodios virales como anécdotas menores frente a sus propuestas de gobierno.

El entrevistador recordó otro episodio instalado en la memoria colectiva: una operación matemática simple que marcó un antes y un después en la percepción digital del político. La pregunta volvió a escena entre risas. “¿Siete por ocho?”, planteó. Acuña respondió, luego que alguien más dijera la respuesta: “cincuenta y seis”.

El propio candidato explicó su reacción frente a ese tipo de consultas. “Cuando voy a un lugar y hablo con los jóvenes, digo: ‘Por si acaso, los memes me llegan’”, comentó, con risas de fondo. También defendió su formación profesional: “Yo soy ingeniero”.

Propuestas de gasto y gestión pública

Más allá de los momentos virales, la entrevista avanzó hacia anuncios concretos. Acuña prometió compras inmediatas tras una eventual juramentación. “Después de juramentar el 28 de julio, de inmediato, vamos a comprar un pool de maquinarias para todas las provincias del Perú”, sostuvo. Detalló un esquema centralizado de adquisición: “Una sola compra, evitamos a la corrupción”.

Según su explicación, cada alcalde recibiría equipos para mejorar carreteras locales. “Ahí está tu pool de maquinarias, tú mejórame las carreteras de tu provincia”, describió. El candidato insistió en que múltiples procesos de compra generarían riesgos innecesarios y defendió la centralización como mecanismo de control.

El diálogo cerró con una pregunta sobre convicciones personales y destino político. Acuña respondió con una invocación general: “Espero que Dios ilumine a los peruanos y escojan a la mejor”. Luego volvió al eje que atraviesa toda la entrevista, la tensión entre imagen pública y ambición presidencial. “Hoy, más que los memes, ahorita creo me interesa el país”, reiteró, decidido a que su campaña deje de girar en torno a cifras sopladas y respuestas memorizadas.