Perú

Carlos Álvarez asegura que no está “en ningún clóset” y que volverá a la televisión si pierde las elecciones

El candidato presidencial recalcó que no tiene “nada que ocultar”, defendió la reserva sobre su intimidad familiar y confirmó que, si no avanza en las elecciones, planea regresar a la TV

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Según la última encuesta de
Según la última encuesta de Datum, Álvarez ocupa el cuarto puesto en la intención de voto, detrás de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau

El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, afirmó este domingo que no se encuentra “en ningún clóset”, al referirse nuevamente a su vida privada en medio de la campaña electoral.

“Yo soy como soy, soy feliz, y vivo como soy (...) No tengo ningún armario donde salir. Si hay otros que tienen sus armarios, es tema de ellos, pero creo que la vida privada, la vida personal, la vida familiar incluso, es de uno; ese es mi tesoro”, expresó durante una entrevista en el programa conducido por la periodista Milagros Leiva en Panamericana TV.

“Por eso ustedes nunca me han visto públicamente con mi mamá, mi papá, mis hermanos o mis sobrinos; yo los cuido mucho. Nuestra familia es así”, añadió.

Álvarez también respondió sobre la relación cercana que mantiene con su productor y mánager, Raúl Dávila. “Él me quiere matar porque no está de acuerdo con que haya dado este paso. Es la persona de mi mayor confianza, es mi mánager; él no está de acuerdo en que haga política”, sostuvo.

Carlos Álvarez afirmó que no
Carlos Álvarez afirmó que no oculta detalles de su vida privada y defendió el valor de la intimidad personal

Mencionó la posibilidad de regresar a la televisión al recordar su etapa junto al humorista Jorge Benavides y explicó que, en caso de no avanzar en la contienda electoral, tiene previsto retomar su trabajo en Panamericana TV. “Si no paso a la segunda vuelta, voy a trabajar con él aquí”, declaró.

“He hecho muchas cosas por mi país, por el Perú, un país que tanto amo y sobre todo me preocupan tanto mis compatriotas. Ellos saben que esto no es un floro, un discursete politiqueiro ni electorero”, afirmó.

Según el último sondeo de Datum, el humorista se posiciona en cuarto lugar, por detrás de Keiko Fujimori (Fuerza Popular, 11.9%), Rafael López Aliaga (Renovación Popular, 11.7%) y Alfonso López Chau (Ahora Nación, 6.5%).

En entrevistas anteriores, evitó responder de manera directa cuando le consultaron si impulsaría una ley de matrimonio homosexual, a pesar de que Perú permanece entre los cinco países de América del Sur sin legislación para reconocer uniones entre personas del mismo sexo.

Según la última encuesta de
Según la última encuesta de Datum, Álvarez ocupa el cuarto puesto en la intención de voto, detrás de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau

“Yo estoy totalmente en desacuerdo y lo voy a combatir hasta el final, lo que es discriminación o racismo, eso no va conmigo. Así tengas tu sexualidad diferente, no se puede estar debajo de la ley. (...) El Congreso tiene que hacer una ley para arreglar ese tema. Es un tema puntual, pero en el sentido de que por la sexualidad una persona va a ser menos que otra, no”, concluyó.

Molestia

El comediante fue consultado a inicios de año sobre su ámbito privado en el programa Punto Final. Aunque expresó incomodidad ante las preguntas de la periodista Mónica Delta, aseguró que no tiene nada que ocultar y remarcó que ese tema pertenece a la esfera íntima.

Añadió que solo se pronunciaría al respecto si así lo exigieran la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones o la Constitución.

“(La vida personal) es el santuario de cada persona. Si hablamos de guerra sucia, de guerra lumpen, de campaña política y cloaca, se lo dejo a ellos. Yo eso lo multiplico por cero y chau. Es un tema personal de cada quien”, sostuvo.

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