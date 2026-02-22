Perú

Balacera en San Miguel: asesinan a hombre dentro de vehículo tras persecución en la avenida La Libertad

La víctima fue hallada sin vida en la cuadra 23 de la calle Libertad, tras recibir varios disparos. Agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística investigan el caso y analizan cámaras de seguridad

Una feroz balacera en la calle Libertad, en el distrito de San Miguel, dejó como saldo un joven muerto. La víctima conducía un vehículo con reporte de robo, que terminó estrellándose contra un poste tras recibir al menos ocho impactos de bala.| Latina Noticias

Un hombre perdió la vida la madrugada de este 22 de febrero en la cuadra 23 de la calle Libertad, en el distrito de San Miguel, tras una balacera que terminó con el asesinato de un joven al interior de un vehículo con reporte de robo vigente. Según informó Latina Noticias, el hecho ocurrió alrededor de las cinco de la mañana

Los vecinos escucharon múltiples detonaciones y observaron el desplazamiento de un automóvil que finalmente chocó contra un poste de alumbrado público.

En la escena se recuperaron más de ocho casquillos de bala y se contabilizaron al menos cinco impactos en el automóvil de la víctima. Los testimonios recogidos por el canal indican que no se sustrajo ningún objeto del fallecido, lo que refuerza la hipótesis de un crimen dirigido.

Hasta el lugar llegó el personal de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP), que mantiene acordonada la zona para realizar peritajes.

Hallaron diversos DNI dentro del auto

En el interior del vehículo, los agentes hallaron al menos tres documentos de identidad (DNI) y una cantidad considerable de dinero en efectivo entre las pertenencias de la víctima. La consulta vehicular realizada en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) reveló que el auto estaba inscrito a nombre de Daniel, pero contaba con una anotación de robo vigente.

Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque fue perpetrado por sicarios que se trasladaban en un vehículo negro, del cual se encontraron restos de la carrocería en uno de los extremos de la calle.

De acuerdo con el citado medio, no es la primera vez que se registran balaceras en la zona, aunque hasta ahora los incidentes previos solo habían dejado heridos. La presencia de cámaras de seguridad operativas en la cuadra permitirá a las autoridades revisar las imágenes para identificar a los responsables y reconstruir el trayecto de huida del auto negro.

La Municipalidad de San Miguel dispone de cámaras adicionales en calles aledañas, cuyos registros serían clave para avanzar en la investigación. Hasta el momento, la PNP no ha difundido la identidad oficial de la víctima ni confirmado si los documentos hallados le pertenecían.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte a los siguientes medios para recibir cualquier tipo de apoyo de manera gratuita.

  • Policía Nacional: La central 105 recibe denuncias de delitos, reportes de situaciones sospechosas y pedidos de auxilio policial en todo el país. El servicio opera las 24 horas y está disponible tanto para emergencias inmediatas como para alertar sobre hechos delictivos en curso.
  • SAMU: El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) atiende emergencias relacionadas con la salud, como accidentes, desmayos o situaciones que requieran traslado urgente a un hospital. Sus unidades móviles cuentan con personal capacitado y equipamiento especializado.
  • Bomberos: La línea 116 conecta directamente con el Cuerpo General de Bomberos, encargado de responder ante incendios, rescates, fugas de gas y accidentes graves. El servicio está disponible en todo el territorio nacional y actúa en coordinación con otras autoridades de emergencia.

Murió Edward Amoroto, alcalde de

