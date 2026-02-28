Empresario aún no denuncia robo de 60 kilos de oro y más de 6 millones de soles: PNP sospecha de la procedencia de bienes

Atraco en Cusco: roban 60 kilos de oro y más de seis millones de soles a empresario. (Foto: FB/Difusión)

En Cusco, un empresario fue víctima del robo de 60 kilos de oro y más de seis millones de soles. Pese a que han transcurrido varios días desde el ataque, aún no ha formalizado la denuncia ante las autoridades, lo que ha generado suspicacias y preocupación en la Policía. Las autoridades advierten que esta omisión dificulta el avance de la investigación y podría poner en riesgo la recuperación de los bienes robados.

El hecho se registró la noche del último martes en la zona de Horacio Zevallos, distrito de San Sebastián, cuando la camioneta del empresario fue interceptada por al menos dos vehículos que transportaban a un grupo de 10 a 12 delincuentes armados. Durante el ataque, los asaltantes lograron llevarse lingotes de oro y grandes sumas de dinero en efectivo, dejando además a dos personas heridas: un chofer de bus y un menor de edad, quienes permanecen bajo observación médica en una clínica local.

Sospechas sobre la procedencia de los bienes

El general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, indicó que la víctima ha brindado información preliminar sobre la cantidad de oro y dinero sustraído, pero no ha formalizado la denuncia correspondiente.

“Es importante para nosotros dar solidez a la investigación y que el agraviado formalice la denuncia respecto a las especies robadas, lingotes de oro y dinero. Hemos conminado a la víctima, pero esto no ha ocurrido hasta el momento”, señaló Velásquez.

La Policía mantiene la hipótesis de que el oro y el dinero podrían tener procedencia ilegal, lo que explicaría la reticencia del empresario a denunciar. Según las autoridades, para formalizar una denuncia es necesario demostrar la legalidad y preexistencia de los bienes, aspecto que hasta ahora no se ha podido comprobar. Esta situación podría derivar en la investigación de delitos adicionales si se confirma que los recursos sustraídos provienen de actividades ilícitas.

Avances en la investigación

A pesar de la falta de denuncia, la Policía y el Ministerio Público han iniciado diligencias de oficio para esclarecer el caso. Se ha identificado a varios de los presuntos responsables del asalto, y un plan cerco permitió la detención de tres personas vinculadas a la banda, quienes fueron interceptadas en uno de los vehículos utilizados durante el robo. Entre los detenidos se encuentra el propietario de la camioneta, su pareja y una tercera persona, todos procedentes de Puno.

Las autoridades también han confirmado que la organización criminal responsable sería la denominada “Los Gatilleros del Sur”, cuyos miembros provendrían de Puno, Puerto Maldonado e Ica. La investigación continúa a fin de identificar y capturar al resto de los implicados en el asalto.

Implicaciones legales y medidas adicionales

Debido a la ausencia de denuncia formal, el caso ha sido comunicado a la Unidad de Lavado de Activos, ya que el empresario deberá sustentar la procedencia legal del dinero y del oro robados. Mientras tanto, la Policía mantiene la alerta sobre posibles vínculos con actividades ilícitas y sigue recabando información para reconstruir el hecho y garantizar la recuperación de los bienes.

El incidente ha generado preocupación entre las autoridades locales, que advierten que sin la denuncia oficial del agraviado, la investigación enfrenta limitaciones significativas para esclarecer el caso y sancionar a los responsables.