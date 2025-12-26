Perú

Muro de contención de la Costa Verde colapsa en playa de Miraflores

Un tramo del muro de contención que resguardaba la playa Los Delfines, en la Costa Verde de Miraflores, se desplomó, dejando expuesta la vía peatonal y generando preocupación entre los usuarios habituales del circuito costero

Guardar
Un tramo del muro de contención en la playa Los Delfines, en Miraflores, se derrumbó, dejando la zona peatonal desprotegida y al borde del acantilado. La zona ha sido cercada con cintas de peligro, pero representa un grave riesgo para los deportistas y vecinos que transitan por el área. - Buenos Días Perú

La mañana del viernes 26 de diciembre se reportó el colapso de un muro de contención en la playa Los Delfines, ubicada en el distrito de Miraflores, en la Costa Verde. En el lugar se observaran cintas de peligro de color amarillo, colocadas para advertir a los transeúntes sobre el riesgo en la zona. El incidente ha dejado expuesta la franja peatonal, sin ningún tipo de protección entre la vereda y la orilla del mar.

Zona vulnerable y sin protección en la Costa Verde

Según un reporte del noticiero Buenos Días Perú, el muro cedió y parte de su estructura terminó sobre las piedras, lo que ha dejado un espacio de aproximadamente tres a cuatro metros completamente desprotegido. No existe ningún tipo de barrera que impida el acceso directo al borde del mar, lo que representa un peligro para quienes transitan por el lugar, especialmente en las mañanas cuando numerosos peatones y deportistas utilizan la vía.

En el recorrido realizado por la zona, se pudo constatar que la humedad habría sido uno de los factores determinantes en el derrumbe del muro. Además, se observó que la tierra en la base de la estructura permanece completamente húmeda, mientras que los restos del muro muestran una estructura metálica oxidada. También se identificaron rajaduras y daños en las zonas contiguas, lo que incrementa el riesgo de que otros tramos puedan colapsar próximamente.

Vecinos y deportistas que recorren
Vecinos y deportistas que recorren la Costa Verde demandan medidas inmediatas ante el riesgo de nuevos desprendimientos en la playa Los Delfines. - Buenos Días Perú

Falta de presencia municipal y medidas preventivas

A pesar de la gravedad del incidente, no se encontró personal municipal ni policial custodiando el área, únicamente las cintas amarillas advertían sobre el riesgo. La ausencia de barreras y la falta de espacio entre la vereda y el mar agravan la situación, ya que, en caso de nuevos desprendimientos, la zona expuesta podría ampliarse aún más.

La zona afectada es frecuentada por personas que practican deportes y actividades recreativas, lo que aumenta la preocupación por la seguridad. Un vecino que acostumbra trotar por el lugar confirmó a Buenos Días Perú que el colapso se produjo recientemente y pidió a la municipalidad que actúe con urgencia: “Que los arreglen lo más urgente posible, porque se ha caído y es muy peligroso que siga cayéndose el resto de los muros”, afirmó el residente.

Riesgo latente para peatones y deportistas

El espacio peatonal reducido y la exposición de fierros oxidados y escombros representan un grave peligro para las personas que transitan a diario por la Costa Verde. La erosión en las playas es un problema conocido en la zona, lo que resalta la importancia de la prevención y el mantenimiento constante de las infraestructuras. La caída del muro evidencia la necesidad de intervenciones inmediatas para evitar accidentes y proteger a los usuarios del circuito costero.

Restos del muro colapsado permanecen
Restos del muro colapsado permanecen sobre las piedras, mientras la zona fue acordonada con cintas amarillas para advertir a los transeúntes del peligro. - Buenos Días Perú

Por el momento, la única acción visible ha sido la colocación de las cintas de advertencia. La comunidad espera una pronta respuesta de las autoridades para asegurar la zona y restaurar la protección que brindaba el muro colapsado. Mientras tanto, el riesgo persiste y la vigilancia ciudadana se vuelve esencial ante la ausencia de medidas adicionales.

Temas Relacionados

MirafloresCosta Verdeperu-noticias

Más Noticias

Tragedia en San Martín: Camión cisterna cae a un abismo y conductor fallece

Las maniobras de rescate movilizaron a vecinos y equipos de salud frente a un incendio que dificultó la evacuación del sobreviviente

Tragedia en San Martín: Camión

Cronograma de pagos 2026 en Banco de la Nación: Fechas de sueldos, aguinaldos y bono de escolaridad

Para trabajadores públicos. Los estatales ya tienen confirmadas sus fechas de pago en enero y el resto del siguiente año

Cronograma de pagos 2026 en

Inquilinos afectados por el incendio del Rímac pasaron la noche en la calle: aseguran que salvaron sus vidas de milagro

Son al menos trece familias las que debieron evacuar rápidamente el edificio ubicado en la avenida Francisco Pizarro, luego de la alerta que dio un vecino

Inquilinos afectados por el incendio

Navidad deja playas de la Costa Verde cubiertas de basura y desperdicios

Los comerciantes se mostraron alarmados por lo que podría ocurrir en Año Nuevo, ya que en esa fecha la afluencia de bañistas es mayor

Navidad deja playas de la

Perú aplicó más de 3400 órdenes de expulsión desde enero a extranjeros con situación irregular

El uso de tabletas electrónicas permitió optimizar la identificación y agilizar los procedimientos sancionadores en el mismo lugar de la intervención

Perú aplicó más de 3400
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga sigue en

Rafael López Aliaga sigue en carrera: JNE rechaza pedido para anular primarias de Renovación Popular

Comisión Permanente debatirá informe que podría inhabilitar a Mirtha Vásquez por 10 años

Elecciones Generales 2026: estos son los partidos que no completaron la inscripción de listas ante el JNE

Elecciones 2026: Así se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación

Rafael López Aliaga negaría el indulto a Pedro Castillo y critica a Dina Boluarte por frenar la seguridad ciudadana

ENTRETENIMIENTO

Stranger Things 5: expectativa y

Stranger Things 5: expectativa y reacciones de los fanáticos peruanos ante el final de la serie en Netflix

Arlette Rujel, exMiss Grand Perú 2024, espera su primer bebé: “Contando los días para conocerte”

¿Cinescape se muda a YouTube? El emotivo video de Bruno Pinasco ilusiona a sus seguidores

Cynthia Martínez dedica nostálgico mensaje navideño a Pedro Suárez Vértiz: “Esposo mío, la segunda Navidad sin ti”

Jefferson Farfán se reúne con su hija tras anuncio del segundo embarazo de Darinka Ramírez: “Te amo”

DEPORTES

Alianza Lima oficializó préstamo de

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Presidente de Club 2 de Mayo lanzó advertencia a Alianza Lima por duelo de Copa Libertadores 2026: “Iremos dos veces a Lima”

Federico Girotti fichó por Alianza Lima: el cuantioso monto que pagaron los ‘blanquiazules’ por el 50% de su pase

César Vallejo envuelto en polémica: SUNAT reporta más de 100 mil soles en deudas

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”