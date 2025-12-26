Muro de contención de la Costa Verde colapsa en playa de Miraflores

Un tramo del muro de contención en la playa Los Delfines, en Miraflores, se derrumbó, dejando la zona peatonal desprotegida y al borde del acantilado. La zona ha sido cercada con cintas de peligro, pero representa un grave riesgo para los deportistas y vecinos que transitan por el área. - Buenos Días Perú

La mañana del viernes 26 de diciembre se reportó el colapso de un muro de contención en la playa Los Delfines, ubicada en el distrito de Miraflores, en la Costa Verde. En el lugar se observaran cintas de peligro de color amarillo, colocadas para advertir a los transeúntes sobre el riesgo en la zona. El incidente ha dejado expuesta la franja peatonal, sin ningún tipo de protección entre la vereda y la orilla del mar.

Zona vulnerable y sin protección en la Costa Verde

Según un reporte del noticiero Buenos Días Perú, el muro cedió y parte de su estructura terminó sobre las piedras, lo que ha dejado un espacio de aproximadamente tres a cuatro metros completamente desprotegido. No existe ningún tipo de barrera que impida el acceso directo al borde del mar, lo que representa un peligro para quienes transitan por el lugar, especialmente en las mañanas cuando numerosos peatones y deportistas utilizan la vía.

En el recorrido realizado por la zona, se pudo constatar que la humedad habría sido uno de los factores determinantes en el derrumbe del muro. Además, se observó que la tierra en la base de la estructura permanece completamente húmeda, mientras que los restos del muro muestran una estructura metálica oxidada. También se identificaron rajaduras y daños en las zonas contiguas, lo que incrementa el riesgo de que otros tramos puedan colapsar próximamente.

Vecinos y deportistas que recorren la Costa Verde demandan medidas inmediatas ante el riesgo de nuevos desprendimientos en la playa Los Delfines. - Buenos Días Perú

Falta de presencia municipal y medidas preventivas

A pesar de la gravedad del incidente, no se encontró personal municipal ni policial custodiando el área, únicamente las cintas amarillas advertían sobre el riesgo. La ausencia de barreras y la falta de espacio entre la vereda y el mar agravan la situación, ya que, en caso de nuevos desprendimientos, la zona expuesta podría ampliarse aún más.

La zona afectada es frecuentada por personas que practican deportes y actividades recreativas, lo que aumenta la preocupación por la seguridad. Un vecino que acostumbra trotar por el lugar confirmó a Buenos Días Perú que el colapso se produjo recientemente y pidió a la municipalidad que actúe con urgencia: “Que los arreglen lo más urgente posible, porque se ha caído y es muy peligroso que siga cayéndose el resto de los muros”, afirmó el residente.

Riesgo latente para peatones y deportistas

El espacio peatonal reducido y la exposición de fierros oxidados y escombros representan un grave peligro para las personas que transitan a diario por la Costa Verde. La erosión en las playas es un problema conocido en la zona, lo que resalta la importancia de la prevención y el mantenimiento constante de las infraestructuras. La caída del muro evidencia la necesidad de intervenciones inmediatas para evitar accidentes y proteger a los usuarios del circuito costero.

Restos del muro colapsado permanecen sobre las piedras, mientras la zona fue acordonada con cintas amarillas para advertir a los transeúntes del peligro. - Buenos Días Perú

Por el momento, la única acción visible ha sido la colocación de las cintas de advertencia. La comunidad espera una pronta respuesta de las autoridades para asegurar la zona y restaurar la protección que brindaba el muro colapsado. Mientras tanto, el riesgo persiste y la vigilancia ciudadana se vuelve esencial ante la ausencia de medidas adicionales.